Le Fonds de solidarité FTQ devient le premier investisseur institutionnel à appuyer Alfar Capital II

MONTRÉAL, le 15 sept. 2025 /CNW/ - Alfar Capital annonce la clôture de son deuxième fonds d'investissement privé en capital de développement, destiné à soutenir le repreneuriat axé sur la croissance et l'amélioration opérationnelle dans les secteurs manufacturiers, des technologies de l'information et des services. Ce nouveau fonds totalise des engagements de 66 millions de dollars, dont un investissement jusqu'à concurrence de 20 millions de dollars du Fonds de solidarité FTQ, qui devient ainsi le premier investisseur institutionnel à appuyer cette initiative.

Fort de son savoir-faire en matière de fusion et acquisition, Fares Kabbani vend en 2017, Inter-Power Group à Flow Control Group, une société de portefeuille d'AEA Investors. Il siège au conseil d'administration et prépare la future cession de la société à Bertram Capital en 2019. À la suite de cette transaction, M. Kabbani crée Alfar Capital et depuis, la firme se distingue par sa capacité à soutenir l'écosystème économique du Québec.

« La mission d'Alfar Capital est de donner aux entrepreneurs un accès à des capitaux, à des ressources stratégiques et à un réseau d'experts pour favoriser la croissance et l'innovation des entreprises. Nous sommes heureux d'accueillir le Fonds de solidarité FTQ dans cette nouvelle étape », déclare Fares Kabbani, fondateur et directeur associé d'Alfar Capital.

« Alfar Capital met sa compréhension fine des dynamiques économiques régionales au service d'une approche centrée sur l'optimisation opérationnelle comme avantage concurrentiel et levier de croissance. Cela s'avère particulièrement pertinent dans le contexte géopolitique actuel, qui exige de redoubler d'efforts pour assurer la pérennité des entreprises québécoises et stimuler la relève », poursuit Philippe P. Huneault, vice-président Placements privés et investissements d'impact Gestion de fonds et chef du développement international des entreprises au Fonds de solidarité FTQ.

À propos d'Alfar Capital

Alfar Capital est un fonds d'investissement pour les entrepreneurs qui utilise une approche diversifiée pour obtenir des rendements supérieurs. L'équipe d'Alfar Capital, composée d'entrepreneurs chevronnés ayant une longue expérience de partenariats réussis, comprend les défis auxquels font face les propriétaires d'entreprise et les aide à atteindre de nouveaux sommets. alfarcap.com

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a plus de 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne-retraite de plus de 808 000 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 21,9 milliards de dollars au 31 mai 2025, le Fonds appuie des milliers d'entreprises par des investissements directs et indirects en capital de risque et de développement, avec la conviction que ses investissements ont un impact autant financier que sociétal. Pour en savoir plus, visitez fondsftq.com ou LinkedIn.

