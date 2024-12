Hausse de 4,60 $ depuis le 21 juin 2024

Faits saillants pour le semestre terminé le 30 novembre 2024 :

Rendement 6 mois de 7,8 %

Rendement 12 mois de 14,1 %

Rendements composés annuels 3 ans de 4,5 %, 5 ans de 6,6 % et 10 ans de 7,3 %

Valeur de l'action à 63,71 $ (+ 4,60 $ depuis le 21 juin 2024 et + 7,87 $ depuis le 21 décembre 2023)

+ 7,87 $ depuis le 21 décembre 2023) Résultat global de 1,6 G$ pour le semestre

Actif net en hausse atteignant 21,7 G$

Investissements de 444 M$ pour appuyer l'économie du Québec

MONTRÉAL, le 23 déc. 2024 /CNW/ - Pour les six premiers mois de l'exercice 2024-2025, le Fonds de solidarité FTQ affiche un résultat global (profits) de 1,6 milliard de dollars au bénéfice de ses 795 374 épargnants. La valeur de l'action atteint maintenant 63,71 $, représentant un rendement à l'actionnaire de 7,8 % pour la période de 6 mois terminée le 30 novembre 2024. Au cours du semestre, le Fonds a investi 444 millions de dollars pour appuyer l'économie du Québec.

Les rendements composés annuels à l'actionnaire du Fonds (sans tenir compte des crédits d'impôt), en date du 30 novembre 2024, sont de 14,1 % pour 1 an, 4,5 % pour 3 ans, 6,6 % pour 5 ans et 7,3 % pour 10 ans.

« Les résultats que l'on dévoile aujourd'hui sont représentatifs de l'évolution des marchés au cours du dernier semestre. Même si l'activité économique a amorcé sa reprise après avoir ralenti en 2023, différents défis se dressent sur la route de plusieurs Québécois et Québécoises et d'entreprises alors que le contexte international apporte son lot d'incertitude. Le Fonds de solidarité FTQ continuera de répondre présent pour les accompagner. En plus de créer de la valeur pour nos épargnants, nous sommes convaincus que la situation actuelle nous demande plus que jamais de procurer des rendements sociétaux qui améliorent notre collectivité. C'est ce que nos équipes s'efforcent de faire, que ce soit en gardant les entreprises d'ici, ici, en investissant en immobilier durable, abordable et social, et en nous mobilisant pour une retraite décente pour les Québécois et Québécoises », a déclaré Janie Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ.

Faire du repreneuriat une priorité

Le Fonds de solidarité FTQ fait du transfert d'entreprises une priorité afin de continuer d'assurer la prospérité économique et sociale du Québec et de toutes ses régions. Dans la prochaine année, on évalue à environ 1 000 le nombre d'entreprises qui vont être vendues, et cela ne fait que commencer. Leur importance dans notre économie et pour la vitalité de nos régions est indéniable.

Ainsi, le Fonds a récemment effectué plusieurs investissements en repreneuriat, dont 25 millions de dollars pour le renouvellement du Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA) qui est destiné à la prochaine génération d'agriculteurs, une force vive pour l'ensemble de nos régions.

Le réseau du Fonds s'est aussi mobilisé pour accompagner la relève familiale de TTI Climatisation, une entreprise spécialisée dans la distribution de systèmes de climatisation et de chauffage située à Longueuil. Les Fonds régionaux de solidarité FTQ Montérégie et le siège social du Fonds ont investi pour faciliter la transition familiale, accélérer la croissance de l'entreprise et accroître l'offre de services destinés aux entrepreneurs en système de chauffage, ventilation et climatisation (CVC). L'entreprise souhaite jouer un rôle actif dans la promotion de technologies respectueuses de l'environnement tout en bonifiant son offre de produits écoénergétiques.

La croissance pérenne des PME, incluant le transfert d'entreprise, fait partie des six rendements sociétaux qui permettent au Fonds de faire le bilan des mesures pour s'attaquer à des défis socioéconomiques du Québec. Publié en octobre, « Notre Impact » présente quelques actions prises par le Fonds au cours de la dernière année.

Au moins 75 M$ en prélèvements bancaires uniques ou automatiques

Le 4 décembre 2024, le Fonds a annoncé une nouvelle sélection aléatoire pour au moins 75 millions de dollars en prélèvements bancaires uniques ou automatiques (PBU ou PBA).

Les personnes qui souhaitent pouvoir souscrire par prélèvements bancaires uniques ou déposer une nouvelle demande de prélèvements bancaires automatiques devront d'abord s'enregistrer sur le site Web du Fonds avant le 24 janvier 2025. La sélection aléatoire est ouverte à tous les résidents du Québec ayant 18 ans ou plus, qu'ils soient de nouveaux adhérents ou déjà épargnants au Fonds. Il est possible de s'enregistrer pour un montant maximal de 5 000 $.

À la suite de cette sélection aléatoire, les personnes ayant été sélectionnées recevront à compter du 27 janvier 2025 un code unique. Ces personnes auront alors 5 jours pour souscrire à des actions par prélèvements bancaires uniques, ou programmer des prélèvements bancaires automatiques. Toutes les souscriptions (par PBU ou PBA) dans le cadre de la sélection aléatoire devront être faites au plus tard le 31 mai 2025.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a plus de 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de 795 374 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 21,7 milliards de dollars au 30 novembre 2024, le Fonds appuie près de 4 000 entreprises par des investissements directs et indirects en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux. Pour en savoir plus, visitez fondsftq.com ou LinkedIn.

Veuillez lire le prospectus avant de souscrire des actions du Fonds de solidarité FTQ. Vous pouvez vous procurer un exemplaire du prospectus sur le site Web fondsftq.com, auprès d'un responsable local ou aux bureaux du Fonds de solidarité FTQ. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des actions et du réinvestissement de tous les dividendes et ne tient pas compte de l'impôt sur le revenu payable par un porteur, qui aurait pour effet de réduire le rendement. Les actions du Fonds de solidarité FTQ ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

La souscription d'actions du Fonds de solidarité FTQ peut donner droit aux crédits d'impôt relatifs aux fonds de travailleurs. Les crédits d'impôt sont de 30 %, soit 15 % au Québec et 15 % au fédéral, et limités à un montant de 1 500 $ par année d'imposition, ce qui correspond à la souscription d'actions du Fonds de solidarité FTQ d'un montant de 5 000 $.

