La vaccination obligatoire divise les travailleuses des CPE révèle un sondage de la FSSS-CSN

MONTRÉAL, le 9 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), qui représente la majorité des travailleuses syndiquées des CPE, a réalisé un vaste sondage qui illustre la division sur la vaccination obligatoire. Si la vaste majorité des travailleuses sont vaccinées, elles souhaitent que l'éducation et la sensibilisation se poursuivent pour convaincre leurs collègues de se faire vacciner.

Le sondage de la FSSS-CSN a permis de rejoindre 5477 répondant-es, soit près de la moitié des 11 000 travailleuses représentées par la CSN. Les résultats du sondage démontrent que la vaccination obligatoire suscite bien des craintes alors que le manque de personnel fait rage dans les CPE. Voici les résultats du sondage :

81 % des répondantes sont doublement vaccinés, 12 % ne le sont pas

73 % des répondantes qui ont reçu 2 doses souhaitent que leurs collègues soient vaccinés

Seulement 57 % des répondantes sont en faveur de la vaccination obligatoire

Même chez les répondantes doublement vaccinées, la vaccination obligatoire ne pas fait pas l'unanimité (68 % en faveur)

98 % des répondantes non vaccinées sont contre la vaccination obligatoire

« Ce que les travailleuses et travailleurs nous disent dans notre sondage, c'est qu'elles ont peur que la vaccination obligatoire vienne accentuer les problèmes qu'elles vivent au quotidien. Elles sont très majoritairement vaccinées et veulent être protégées face au virus, mais craignent que de rendre la vaccination obligatoire ne vienne augmenter la pénurie criante. Il faut trouver une autre voie que l'obligation », explique Stéphanie Vachon, représentante des CPE à la FSSS-CSN.

« Depuis le début de la pandémie, nous avons multiplié les interventions pour assurer la protection de nos membres dans les CPE comme dans tous les secteurs que nous représentons. Si nous encourageons nos membres à se faire vacciner, il faut bien comprendre que l'obligation comporte des risques importants. La vaccination seule ne peut tout faire pour protéger les travailleuses et les touts petits. Il faut s'assurer que tous les moyens sont pris pour assurer la protection dans les milieux de travail », de conclure Jeff Begley, président de la FSSS-CSN.

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 120 000 membres dans les secteurs publics et privés, dont plus de 100 000 du réseau public de la santé et des services sociaux, partout au Québec, et ce, dans toutes les catégories de personnel. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

