səlilwətaɬ (TSLEIL-WAUTUTH NATION), DISTRICT DE NORTH VANCOUVER, BC, le 7 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la chef Jennifer Thomas de la Tsleil-Waututh Nation et l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, ont souligné une étape importante dans le renforcement de leur relation de nation à nation.

Réunis dans la communauté de Tsleil-Waututh, ils ont signé une nouvelle entente de réconciliation, qui représente une étape supplémentaire franchie sur la voie de la réconciliation. L'entente énonce un processus pour les discussions et les négociations à venir sur des sujets d'intérêt commun pour la Tsleil-Waututh Nation et le Canada. En s'appuyant sur une lettre d'entente signée en 2017, l'entente réaffirme l'engagement des parties à poursuivre leur collaboration sur une base de nation à nation, guidées par des principes fondamentaux, notamment la reconnaissance des droits de la Tsleil-Waututh Nation en vertu de l'article 35, et un engagement commun à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Les représentants de la Tsleil-Waututh Nation et de Relations Couronne-Autochtones ont rédigé l'entente dans le cadre de leur table de négociation sur la reconnaissance des droits autochtones et l'autodétermination. L'entente fait suite à d'autres accords conclus entre la Tsleil-Waututh Nation et le Canada qui sont axés sur la coopération et le partenariat en matière de gestion de l'environnement dans le Inlet (bras de mer) Burrard, notamment l'accord de collaboration pour la prise de décisions concernant l'autorisation d'immersion en mer (2018), et l'Accord sur l'intendance et les sciences environnementales du Passage Burrard (2021).

Le Canada soutient l'objectif de promouvoir les intérêts de la Tsleil-Waututh Nation, y compris la reconnaissance du rôle traditionnel d'intendance du Inlet Burrard joué par ses membres, en plus de réitérer son engagement à l'égard du processus de réconciliation en cours, fondé sur la collaboration. L'entente de réconciliation est un exemple concret de la manière dont le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les peuples autochtones pour obtenir des résultats. C'est aussi un autre exemple des efforts déployés par le gouvernement du Canada pour respecter son engagement à faire progresser les mesures du Plan d'action découlant de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Citations

« Je remercie le gouvernement du Canada et les représentants de notre Tsleil-Waututh Nation (TWN) de s'être réunis pour donner la priorité à l'établissement de nos relations, ce qui constitue un pas en avant sur la voie de la réconciliation. Il reste des questions de réconciliation et de compétences entre le Canada et la TWN qui doivent être réglées, et cette entente fournit le moyen de le faire. La TWN a toujours détenu une compétence et une autorité inhérentes sur son territoire. Cette entente ouvre la voie à de futures négociations concernant les droits et titres de la Tsleil-Waututh Nation sur ses terres et eaux ancestrales au sein de notre territoire traditionnel et respecte les normes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Cette étape apportera des avantages mutuels et soutiendra un avenir prospère pour les sept prochaines générations. »

Chef Jennifer Thomas

Tsleil-Waututh Nation

« La relation qu'entretient le gouvernement du Canada avec la Tsleil-Waututh Nation est importante. Aujourd'hui, en signant cette entente, nous explicitons notre soutien mutuel à l'égard d'une nouvelle relation de nation à nation. Nous précisons aussi les modalités qui régiront notre travail d'examen et de négociation des questions d'intérêt mutuel. Je suis reconnaissant du leadership de la Tsleil-Waututh Nation, et je tiens à souligner le travail acharné accompli par l'équipe de négociation pour faire progresser l'ébauche de cette entente. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord Canada et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

Faits en bref

À propos de la Tsleil-Waututh Nation

səlilwətaɬ (Tsleil-Waututh Nation) est connu sous le nom de « peuple de l'Inlet ». səlilwətaɬ est une nation salish de la côte dont le territoire s'étend autour de l'Inlet Burrard, dans la région métropolitaine de Vancouver. Les Tsleil-Waututh ont une responsabilité sacrée, celle de prendre soin du territoire traditionnel et de le remettre à son état d'origine. Aujourd'hui, la Tsleil-Waututh Nation compte plus de 600 membres et ne cesse de croître. La communauté s'appuie sur les connaissances de ses ancêtres pour réparer les torts du passé, reconquérir son territoire et ses traditions, et se tourner vers un avenir prometteur. Pour obtenir plus d'information sur la Tsleil-Waututh Nation, visitez le site https://twnation.ca/our-story

