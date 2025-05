WILLIAMS LAKE, BC, le 9 mai 2025 /CNW/ - Tŝilhqot'in Nation, Services aux Autochtones Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique

« Tŝilhqot'in Nidlin » - « Nous sommes Tŝilhqot'in »

Logo de Tŝilhqot’in Nation (Groupe CNW/Services aux Autochtones Canada)

La Tŝilhqot'in Nation a toujours affirmé son droit inhérent à l'autonomie gouvernementale, y compris la compétence en matière de services à l'enfance et à la famille. Ce droit est affirmé par la signature d'un accord de coordination historique entre la Tŝilhqot'in Nation, le Canada et la province de la Colombie-Britannique, dans le cadre de la Loi concernant les enfants, les jeunes, et les familles des Premières Nations, des Inuit et des Métis.

Ensemble, le Nitsilʔin-Qi (Conseil des chefs) de la Tŝilhqot'in Nation, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, et l'honorable Jodie Wickens, ministre de l'Enfance et du Développement familial de la Colombie-Britannique, ont signé l'accord de coordination, une étape clé sur la voie de la transformation de la vie du peuple Tŝilhqot'in et de sa relation avec la Couronne.

L'accord établit les responsabilités et les processus envers la coordination de services aux enfants et aux jeunes adultes Tŝilhqot'in. Il trace une voie à suivre qui honore les générations passées, présentes et futures de la Tŝilhqot'in Nation, pour qui l'éducation d'enfants en bonne santé et épanouis est un droit fondamental qui est au cœur de leur identité, de leurs responsabilités et de la loi en tant que peuple Tŝilhqot'in.

Cette année, le Canada fournira un financement de 35.2 million $ pour la prestation de services de prévention, de gouvernance, de résolution de conflits, d'orientation communautaire et de soutien post-majoritaire dans la phase initiale de l'exercice de la compétence des Tŝilhqot'in. La province de la Colombie-Britannique fournira 766 222 $ par an, sous réserve d'ajustements annuels en fonction de l'inflation, pour soutenir la compétence des Tŝilhqot'in.

Tout au long de cette transition, une collaboration étroite s'établira avec la Denisiqi Services Society et la province continuera à fournir des services de protection en vertu de la loi provinciale à tous les Tŝilhqot'in, dans les réserves et hors des réserves, jusqu'à ce que la Tŝilhqot'in Nation est la capacité d'exercer sa pleine compétence en vertu de la loi Tŝilhqot'in.

Le 1er avril, la Tŝilhqot'in Nation a adopté sa propre loi pour les enfants et les familles, la Tŝilhqot'in ʔEsqax Sutsel Jeniyax (« Les enfants Tŝilhqot'in : grandir d'une bonne manière ») comme fondement de l'exercice de sa compétence inhérente et pour établir un nouveau modèle de soins pour les enfants, les jeunes et les familles Tŝilhqot'in, fondé sur les enseignements et les valeurs Tŝilhqot'in.

Pour le peuple Tŝilhqot'in, cet accord de coordination est une reconnaissance formelle de son droit à protéger et à s'occuper de ses enfants d'une façon fondée sur les enseignements et les valeurs traditionnels.

Citations

« Nous progressons, en tant qu'une Nation de six communautés distinctes travaillant ensemble dans l'unité, pour récupérer la compétence en matière de services pour nos enfants et nos familles. Les changements organisationnels et législatifs ne se font pas du jour au lendemain, mais ils doivent avoir lieu.

Les problèmes des Tŝilhqot'in nécessitent des solutions Tŝilhqot'in, et, grâce à la contribution et à la collaboration intensive de notre peuple, nous avons élaboré notre propre loi Tŝilhqot'in qui donne la priorité à notre mode de vie, à nos valeurs et à nos enfants. Nous espérons que le prochain chapitre de la vie des Tŝilhqot'in apportera de la sécurité, de la santé et du bonheur, avec des liens profonds dans notre culture et nos enseignements. »

Nits'ilʔin Otis Guichon

Chef de tribu, gouvernement national des Tŝilhqot'in

« Chaque enfant mérite de grandir en étant lié à sa culture, à sa langue et à sa communauté. Cet accord historique avec la Tŝilhqot'in Nation ne porte pas seulement sur les politiques et les programmes, mais aussi sur la reconnaissance du fait que les communautés autochtones ont toujours su comment s'occuper de leurs enfants. En soutenant la compétence des Tŝilhqot'in en matière de services à l'enfance et à la famille, nous renforçons leur capacité à mettre en place des programmes qui reflètent leurs valeurs et leurs traditions. Les solutions autochtones transforment des vies, et il est inspirant de voir la Tŝilhqot'in Nation réclamer ce droit fondamental pour ses enfants et les générations futures. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Cet accord représente une étape importante pour la Tŝilhqot'in Nation, notre province et le pays. La prise en charge des enfants et des jeunes dans le respect des enseignements et des valeurs de leur propre culture est inestimable. Ils permettent d'obtenir de meilleurs résultats pour les enfants, les familles et les communautés. La Colombie-Britannique franchit une étape décisive sur la voie d'une réconciliation durable, et je suis très honorée de pouvoir la célébrer ensemble, en partenariat avec le peuple Tŝilhqot'in. »

L'honorable Jodie Wickens

inistre de l'Enfance et du Développement familial de la Colombie-Britannique

Faits en bref

Les parties se sont engagées à négocier un financement continu pour soutenir la juridiction des Tŝilhqot'in pendant la première phase de mise en œuvre.

Pour la plupart des enfants autochtones, les services à l'enfance et à la famille sont fournis en vertu des mesures législatives de la province ou du territoire où résident les enfants et les familles.

en vertu des mesures législatives de la province ou du territoire où résident les enfants et les familles. Le 1 er janvier 2020, la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuit et des Métis est entrée en vigueur. Elle affirme le droit inhérent des peuples autochtones à l'autonomie gouvernementale en matière de services à l'enfance et à la famille. Elle permet aux communautés autochtones d'exercer leur compétence en matière de services à l'enfance et à la famille et définit les principes applicables, à l'échelle nationale, en ce qui concerne la prestation de services à l'enfance et à la famille aux enfants autochtones.

janvier 2020, la est entrée en vigueur. Elle affirme le droit inhérent des peuples autochtones à l'autonomie gouvernementale en matière de services à l'enfance et à la famille. Elle permet aux communautés autochtones d'exercer leur compétence en matière de services à l'enfance et à la famille et définit les principes applicables, à l'échelle nationale, en ce qui concerne la prestation de services à l'enfance et à la famille aux enfants autochtones. L'In digenous Self-Government in Child and Family Services Amendment Act de la Colombie-Britannique a été adoptée le 25 novembre 2022, faisant de la province la première au Canada à reconnaître expressément le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale des communautés autochtones, y compris la compétence en matière de services à l'enfance et à la famille.

de la Colombie-Britannique a été adoptée le 25 novembre 2022, faisant de la province la première au à reconnaître expressément le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale des communautés autochtones, y compris la compétence en matière de services à l'enfance et à la famille. Depuis novembre 2020, les engagements fédéraux ont compris plus de 542 millions de dollars pour favoriser la participation des Premières Nations, des Inuit et des Métis dans l'élaboration conjointe du processus de mise en œuvre de la Loi et pour aider les communautés et les groupes autochtones à renforcer leur capacité à mettre en place leurs propres systèmes de services à l'enfance et à la famille. Ainsi que de 73,6 millions de dollars dans le budget de 2021 et 87,3 millions de dollars dans le budget de 2022 pour soutenir la compétence autochtone en matière de services à l'enfance et à la famille.

et pour aider les communautés et les groupes autochtones à renforcer leur capacité à mettre en place leurs propres systèmes de services à l'enfance et à la famille. Ainsi que de 73,6 millions de dollars dans le budget de 87,3 millions de dollars dans le budget de 2022 pour soutenir la compétence autochtone en matière de services à l'enfance et à la famille. Dans le cadre du budget de 2023 à 2024, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 1,8 milliard de dollars sur une période de 11 ans, afin d'aider les communautés à exercer leur compétence en vertu de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuit et des Métis .

s'est engagé à verser 1,8 milliard de dollars sur une période de 11 ans, afin d'aider les communautés à exercer leur compétence en vertu de la . Il s'agit du 5e accord de coordination en Colombie-Britannique et du 15e au Canada .

