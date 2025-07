La troisième CISCE reflète le rôle de la Chine dans le renforcement de l'intégration, de l'innovation et de la résilience de la chaîne d'approvisionnement

BEIJING, le 21 juill. 2025 /CNW/ - « La chaîne d'approvisionnement chinoise est un miracle. Le marché chinois est vaste et plein de vitalité. » Il s'agit des remarques de Jensen Huang, chef de la direction de NVIDIA, lors d'une entrevue qui s'est déroulée à la troisième China International Supply Chain Expo (la CISCE, l'exposition).

La troisième CISCE s'est tenue à Beijing du 16 au 20 juillet et a servi de plateforme clé pour faciliter la coopération internationale dans le secteur de la chaîne d'approvisionnement. La structure de l'événement, à savoir 6 chaînes + 1 zone d'exposition, soulignait l'importance d'améliorer l'intégration et l'innovation dans l'ensemble des écosystèmes industriels.

La chaîne de fabrication avancée mettait en lumière les nouveautés dans l'automatisation industrielle, y compris les plateformes axées sur l'IA et les technologies complètes présentées à l'aide de la robotique humanoïde.

La chaîne agricole verte mettait l'accent sur les solutions de la ferme à la table, avec des drones agricoles et la mise en œuvre de pratiques d'irrigation de précision et d'autres pratiques numériques dans les régions rurales.

La chaîne des technologies numériques se concentrait sur l'amélioration de la résilience de la chaîne d'approvisionnement, et les principales entreprises mondiales de semi-conducteurs ont présenté des applications de terminaux avec l'IA intégrée et des outils de prévision numérique visant à améliorer la précision de la planification de la demande.

La chaîne de la vie saine faisait la promotion d'un cadre de santé holistique, où les entreprises de soins de santé font preuve d'innovation de bout en bout dans la production de coton et mettent en valeur le rôle en pleine évolution de la médecine traditionnelle chinoise dans les environnements cliniques modernes.

La chaîne des véhicules intelligents explorait les progrès de l'infrastructure de la mobilité; en effet, les fournisseurs de composants internationaux ont tiré parti de la numérisation pour améliorer les capacités d'intervention et les fabricants de véhicules électriques (VE) nationaux ont signalé une augmentation de 300 % de la capacité de traitement des données grâce à l'intégration des puces d'IA.

La chaîne de l'énergie propre présentait les capacités de cycle complet des principaux participants de l'industrie. Les entreprises chinoises fournissent désormais 80 % des modules photovoltaïques mondiaux et contribuent au tiers des investissements mondiaux dans l'énergie propre.

La zone des services de la chaîne d'approvisionnement présentait des fonctionnalités de soutien intégrées grâce à des services logistiques et financiers coordonnés, offrant ainsi un renforcement essentiel aux opérations de la chaîne industrielle.

L'exposition offre une vue d'ensemble de l'adaptabilité et de la capacité d'innovation des chaînes d'approvisionnement chinoises, renforçant ainsi leur position en tant que lien central dans la connectivité économique mondiale et le développement à long terme.

« Plus de 80 % des 200 principaux fournisseurs mondiaux d'Apple travaillent en Chine », avait souligné Tim Cook, chef de la direction d'Apple, lors de sa visite à la deuxième CISCE.

En tant que première exposition nationale consacrée exclusivement aux chaînes d'approvisionnement, la CISCE est devenue une plateforme pour le dialogue politique et l'engagement de l'industrie; et vous trouverez les tendances les plus intéressantes concernant les chaînes d'approvisionnement mondiales dynamiques à l'adresse https://en.cisce.org.cn/ .

