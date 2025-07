BEIJING, 17 juin 2023 /CNW/ - La cérémonie d'ouverture de la Troisième édition de la China International Supply Chain Expo (CISCE) s'est déroulée à Beijing le 16 juillet. Au cours de cet événement, le Conseil chinois de promotion du commerce international (CCPIT), en collaboration avec des représentants du monde des affaires, ont lancé conjointement l'Initiative de Beijing de la troisième édition de la China International Supply Chain Expo .

Parmi les intervenants à la cérémonie figuraient le vice-président sud-africain Paul Mashatile, le secrétaire permanent adjoint au Commerce de Thaïlande Ekachat Seetavorarat, Jensen Huang, fondateur et chef de la direction de NVIDIA, John W.H. Denton, secrétaire général de la Chambre de commerce international, Sherard Cowper-Coles, président du China-Britain Business Council, et Liao Lin, président de la Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC). Plus de 1 100 participants représentant les gouvernements, le secteur privé, le monde universitaire et la société civile de plus de 100 pays, régions et organisations internationales ont assisté à l'événement.

La cérémonie a été présidée par Ren Hongbin, président du CCPIT. Il a déclaré que l'édition de cette année se caractérisait par une participation internationale plus large, une structure de chaîne d'approvisionnement plus définie et un accent plus marqué sur l'innovation. Ren a encouragé les membres de la communauté commerciale internationale à travailler ensemble pour défendre le système commercial multilatéral ancré dans l'Organisation mondiale du commerce grâce à un engagement constructif et une collaboration proactive. Il a ajouté que le CCPIT continuerait à œuvrer en faveur des entreprises nationales et internationales, à maintenir le caractère d'intérêt public mondial des chaînes industrielles et d'approvisionnement, ainsi qu'à contribuer au développement d'une économie mondiale ouverte et d'un avenir commun pour l'humanité.

Organisée par le CCPIT, la troisième édition de la CISCE se déroule du 16 au 20 juillet sou le thème « Connexion mondiale pour un avenir commun ». Cinq organisations internationales soutiennent l'événement en tant que partenaires, notamment la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI), l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), le Centre du commerce international (CCI) et la Chambre de commerce international (CCI).

La Thaïlande est le pays d'honneur invité, tandis que le Shandong et le Guangdong sont les provinces d'honneur invitées. Cette année, l'événement présente six chaînes industrielles clés et une zone d'exposition : la chaîne de fabrication de pointe, la chaîne des véhicules intelligents, la chaîne de l'agriculture verte, la chaîne de l'énergie propre, la chaîne des technologies numériques, la chaîne de la vie saine et les services de la chaîne d'approvisionnement. 651 entreprises et organisations de 75 pays et régions participent à l'exposition en mettant en avant des technologies, des produits et des services de pointe tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Il est à noter que les exposants internationaux représentent 35 % du total.

