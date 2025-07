BEIJING, 15 juillet 2025 /CNW/ - La 3e édition de la China International Supply Chain Expo (CISCE) aura lieu du 16 au 20 juillet 2025 au China International Exhibition Center, à Beijing. Organisée autour de six domaines prioritaires -- la fabrication de pointe, l'agriculture verte, la technologie numérique, la vie saine, les véhicules intelligents et l'énergie propre -- et d'une zone dédiée aux services de chaîne d'approvisionnement, la 3e CISCE mettra en lumière les évolutions actuelles dans le secteur manufacturier mondial et les industries connexes. L'événement souligne le rôle des forces productives de nouvelle génération dans la transformation industrielle et le renforcement de la compétitivité internationale. L'exposition de cette année vise à promouvoir un engagement approfondi entre les entreprises chinoises et internationales afin de favoriser un écosystème industriel plus intégré et prospectif.

La CISCE 2025 inaugurera deux nouvelles zones d'exposition : la zone de lancement de la CISCE, où figureront les produits, technologies, processus et scénarios d'application les plus récents des exposants, et la zone de la chaîne d'innovation, où 14 organisations participantes feront la démonstration de l'ensemble de la chaîne de transformation de l'innovation au moyen de trois modules clés : « Soutien aux politiques », « Activation des plateformes » et « Coordination des services », présentant les cycles complets de processus d'innovation, de la recherche fondamentale au développement technologique en passant par l'application industrielle et la réponse du marché.

Pour cette troisième édition, la CISCE comportera une vaste représentation internationale et mettra fortement l'accent sur l'innovation, avec la participation de 651 entreprises et institutions de 75 pays et régions ainsi que d'organisations internationales (y compris des agences des Nations Unies). À ce jour, 170 délégations étrangères ont confirmé leur participation à des activités de jumelage d'entreprises. Plus de 65 % des participants proviennent d'entreprises ou de chefs de file de l'industrie figurant au palmarès Fortune 500, tandis que le nombre total d'exposants -- parmi lesquels 500 sociétés affiliées à la chaîne d'approvisionnement -- devrait atteindre les 1 200. L'exposition devrait accueillir plus de 200 000 professionnels.

La 3e CISCE servira de forum mondial pour explorer les tendances dans le développement de l'industrie et de la chaîne d'approvisionnement, faire progresser l'innovation et élargir la coopération internationale. Chefs d'entreprise, décideurs et médias du monde entier sont invités à assister à cet événement phare autour de la chaîne d'approvisionnement à Beijing.

