RICHMOND HILL, ON, le 13 sept. 2023 /CNW/ - L'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) a annoncé que les modèles Mazda CX-90 hybride léger à 6 cylindres en ligne turbo et Mazda CX-90 hybride rechargeable ont obtenu sa cote de sécurité la plus élevée, soit le MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ 2023.

« La performance exceptionnelle de ces deux nouveaux VUS témoigne de l'engagement de Mazda envers la sécurité, a déclaré David Harkey, président de l'IIHS. Nous avons renforcé nos exigences en matière de prix en 2023, et Mazda a relevé le défi. »

« La sécurité est notre norme numéro un à Mazda et, à ce jour, nos ingénieurs ont sans cesse apporté des améliorations, gardant Mazda en tête de liste pour la sécurité, l'un des facteurs les plus importants dans les décisions d'achat de nos clients, a déclaré David Klan, président et chef de la direction de Mazda Canada Inc. Les experts de l'IIHS continuent également de hausser la barre pour des véhicules et des routes toujours plus sécuritaires, et nous les félicitons de leur dévouement envers la sécurité dans l'ensemble de l'industrie. »

Pour mériter le prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ de 2023, un véhicule doit obtenir de bonnes notes pour le petit chevauchement avant côté conducteur, le petit chevauchement avant côté passager, le chevauchement original à l'avant et les nouveaux essais latéraux. Des phares considérés comme bons ou acceptables doivent faire partie des spécifications de série dans l'ensemble d'équipement, et un système de prévention des collisions frontales qui obtient des cotes élevées ou supérieures dans les évaluations des tests véhicule-piéton de jour et de nuit doit être disponible.

Lorsqu'ils sont équipés d'une technologie en option de prévention des collisions frontales, les Mazda3, Mazda3 Sport et CX-30 reçoivent le prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ 2023 de l'IIHS, tandis que les CX-5 et CX-50 ont également reçu le prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ 2023 de l'IIHS avec de l'équipement de série.

L'IIHS est un organisme indépendant et non gouvernemental, spécialisé en tests de sécurité et financé par l'industrie de l'assurance. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.iihs.org/ratings/top-safety-picks.

