Depuis plus de 25 ans, les invités de Tim Hortons raffolent de la campagne annuelle du biscuit sourire et de la façon dont elle soutient les organismes caritatifs et communautaires partout au Canada . En comptant les résultats de la toute première campagne nationale du biscuit sourire des fêtes, un total de plus de 120 millions de dollars a été recueilli jusqu'à présent grâce à la vente des biscuits sourire de Tim Hortons!





Nicolas Fortin et Émilie Truchon, propriétaires de restaurant Tim Hortons, ainsi que les membres d'équipe et les bénévoles dévoués d'Alma, au Québec, ont aidé à vendre le plus grand nombre de biscuits sourire des fêtes au Canada : plus de 19 850!

TORONTO, le 23 nov. 2023 /CNW/ - Tim Hortons et ses propriétaires de restaurant à travers le Canada sont fiers d'annoncer que la toute première campagne nationale du biscuit sourire des fêtes a permis d'amasser 9,8 millions de dollars! Les fonds recueillis sont versés à des organismes caritatifs et communautaires partout au pays, y compris les Camps de la Fondation Tim Hortons.

« Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux et toutes celles qui ont participé à notre campagne du biscuit sourire des fêtes. Quelle générosité! », a déclaré Axel Schwan, président de Tim Hortons.

La toute première campagne nationale du biscuit sourire des fêtes de Tim Hortons a permis de recueillir 9,8 millions de dollars, dont 100 % ont été versés à des organismes caritatifs et communautaires, y compris les Camps de la Fondation Tim Hortons (Groupe CNW/Tim Hortons)

« Nos invités ont acheté des millions de biscuits sourire des fêtes pour soutenir des organismes extraordinaires dans leurs communautés, et nos propriétaires de restaurant, membres d'équipe et bénévoles ont décoré à la main tous ces biscuits. Un travail d'équipe formidable qui aidera beaucoup de gens dans tout le Canada. »

La campagne du biscuit sourire des fêtes a connu un tel succès que certains restaurants Tim Hortons ont épuisé leurs réserves de biscuits au sucre et chocolat blanc avec des vermicelles rouges et verts, et ont dû utiliser plutôt des biscuits Tim Hortons classiques aux brisures de chocolat vers la fin de la campagne pour continuer à collecter des fonds.

« Le succès de la campagne du biscuit sourire des fêtes a dépassé toutes nos attentes et nous ne saurions trop remercier les gens d'ici pour leur solidarité et leur soutien enthousiaste. »

Dans la ville d'Alma, au Québec, les propriétaires de restaurant Tim Hortons Nicolas Fortin et Émilie Truchon ainsi que leurs membres d'équipe et des bénévoles dévoués ont aidé à vendre plus de 19 850 biscuits sourire des fêtes, soit le plus grand nombre vendu dans un seul restaurant au Canada! Les fonds provenant de leur restaurant seront versés à la Fondation Vivre ma santé mentale et aux Camps de la Fondation Tim Hortons.

Durant les prochaines semaines, les propriétaires de restaurant remettront aux organismes partenaires les chèques du biscuit sourire des fêtes.

Renseignements: Pour obtenir plus d'informations, veuillez écrire à [email protected].