La toute nouvelle Mazda3 de quatrième génération remporte le prix de Voiture canadienne de l'année 2020 décerné par l'AJAC

« La toute nouvelle Mazda3 est un incroyable exploit d'ingénierie qui a pu être réalisé grâce à nos ingénieurs et concepteurs passionnés, et l'ajout d'un modèle à quatre roues motrices rend permet à la Mazda3 de répondre encore mieux aux besoins et désirs des consommateurs canadiens, a déclaré David Klan, président et chef de la direction, Mazda Canada. Nous sommes honorés et privilégiés d'accepter ce prix pour la Mazda3, qui occupe une place très importante dans notre portefeuille tout en étant le premier produit lancé dans le cadre de notre nouvelle génération de véhicules qui rehaussent la marque Mazda à un niveau supérieur. »

La Mazda3 de quatrième génération a été conçue en plaçant l'humain au cœur de l'ensemble de son développement et elle vise à offrir un véhicule adapté à nos capacités humaines; qu'il s'agisse de la qualité et du savoir-faire qui plaisent aux sens ou de la dynamique de conduite qui imite le rythme naturel des mouvements humains, la Mazda3 réagit aux gestes du conducteur d'une manière naturelle, qui permet à tous les occupants de se sentir détendus lorsqu'ils se trouvent dans le véhicule.

La Mazda3 est offerte en version berline ou à hayon (Mazda3 Sport), avec le moteur Skyactiv-G de 2,0 L ou 2,5 L et une boîte Skyactiv manuelle ou automatique à 6 rapports. Le PDSF pour la Mazda3 GX d'entrée de gamme est de 18 000 $[1]. Les modèles GS et GT sont offerts avec la traction intégrale i-ACTIV prédictive de Mazda, à partir de 26 000 $[1].

« La Mazda3 n'est pas étrangère au titre de Voiture canadienne de l'année et elle compte parmi les modèles qui figurent depuis très longtemps sur la liste des lauréats de ces prix, a déclaré Stephanie Wallcraft, présidente de l'AJAC. Grâce au poids collectif des membres de l'AJAC et à leurs évaluations rigoureuses, les Canadiens peuvent être certains que la Mazda3 de l'année 2020 compte parmi les meilleurs véhicules disponibles sur le marché aujourd'hui. »

Dans la catégorie Petite voiture de l'année 2020, les journalistes de l'AJAC ont accordé à la Mazda3 les meilleures notes à plusieurs égards : style et apparence, qualité, bruit, vibrations et rudesse, performance, dynamique du véhicule et sécurité.

Grâce à cette victoire, les quatre générations de la Mazda3 ont été reconnues par l'AJAC, ayant déjà remporté le titre général de Voiture canadienne de l'année en 2004 et raflant la victoire dans certaines catégories en 2004, 2007, 2010, 2013, 2014 et 2018.

Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC)

L'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) est une association de journalistes, rédacteurs et photographes professionnels et de représentants d'entreprises dont les activités sont axées sur le domaine de l'automobile et l'industrie canadienne de l'automobile. Collectivement, nos principaux objectifs consistent à promouvoir, encourager, soutenir et faciliter le professionnalisme en matière de journalisme automobile au Canada et de veiller à offrir aux consommateurs canadiens des communications factuelles et éthiques sur les enjeux du domaine de l'automobile. Nous y parvenons grâce au travail de nos membres et aux activités annuelles d'essai et d'évaluation des véhicules menées par l'AJAC, aux prix de la Voiture canadienne de l'année et du Véhicule utilitaire de l'année, aux prix de l'innovation et à l'ÉcoRandonnée.

Mazda Canada Inc.

Mazda Canada Inc. supervise les ventes et le marketing ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada possède un réseau de 164 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web des médias de Mazda Canada à l'adresse http://fr.media.mazda.ca.

1 Le PDSF n'inclut pas la somme de 1 850 $ au titre des frais de manutention et de transport, les taxes, les titres et les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel.

