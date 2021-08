Les moniteurs de LG offrent des images nettes, une vitesse accrue et des fonctionnalités ergonomiques pour une productivité maximale alors que le retour en classe et au travail approche pour les Canadiens.

TORONTO, le 12 août 2021 /CNW/ - LG Electronics Canada (LG) annonce le lancement de sa nouvelle gamme de moniteurs. Forte d'une qualité d'image et d'une technologie de jeu à la pointe de l'industrie et offrant un plus grand choix que jamais d'options ergonomiques pour sa série Ultra, la gamme 2021 propose plusieurs nouveaux moniteurs. Les Canadiens peuvent s'attendre au lancement des moniteurs UltraWideMC et UltraGearMC Ergo, d'un moniteur UltraFineMC OLED Pro, de deux nouveaux moniteurs UltraGearMC et du moniteur UltraFineMC UHD de LG.

Que les Canadiens retournent à l'école ou au travail cet automne, les moniteurs de LG combinent des capacités de pointe avec une conception intelligente pour des expériences immersives et un travail efficace. Tous les modèles prennent en charge la technologie HDR afin d'offrir des images nettes et détaillées pour que les utilisateurs puissent s'attaquer à tout, que ce soit un travail de montage pointu ou des pauses de jeu. De plus, une nouvelle gamme élargie de moniteurs Ergo de niveau supérieur permet aux utilisateurs d'aménager un poste de travail ergonomique parfaitement personnalisé, car le pivot, la hauteur et l'inclinaison s'ajustement facilement pour améliorer la posture et le rendement. D'abord lancés en 2020 avec le moniteur UltraFineMC Ergo, les concepts Ergo de LG sont désormais intégrés aux moniteurs UltraWideMC et UltraGearMC pour aider les utilisateurs à aménager un bureau ergonomique, quel que soit le moniteur choisi.

Moniteur UltraFine OLED Pro de LG

Le moniteur UltraFine OLED Pro de LG (modèle 32EP950) est la solution idéale pour les professionnels de l'industrie de la création. Transposant la technologie d'affichage de pointe de LG des téléviseurs aux moniteurs, il offre une reproduction exacte des couleurs et une qualité d'image HDR et SDR exceptionnelle. Les heures de production vidéo et d'animation sont facilement gérées grâce à l'expérience visuelle immersive et à l'affichage amélioré. De plus, son rapport de contraste élevé de 1 000 000:1 garantit que presque toutes les couleurs et tous les éléments visuels peuvent être présentés avec précision.

Le tout premier de sa catégorie à être doté d'un écran OLED 4K, le moniteur UltraFine OLED Pro de LG utilise des pixels autoéclairés et une technologie de gradation qui ajuste chaque pixel pour afficher un contraste parfait. Une commande de gradation indépendante permet d'éliminer l'effet de halo gênant pour un montage cinématographique et vidéo précis et détaillé.

Le moniteur de 32 pouces prend en charge les modes de couleur standard pour les professionnels (BT2100/P3 PQ/HLG), couvrant la gamme complète des signaux HDR pour une expression parfaite des couleurs. Les utilisateurs peuvent s'attendre à des résultats fluides et de haute qualité leur permettant de réaliser des projets créatifs sans hésitation.

Doté d'un port de recharge USB de type C, de deux ports d'écran, de trois ports USB et d'un port HDMI, le moniteur UltraFine OLED Pro de LG est compatible avec de nombreux appareils pour une créativité accrue. Les utilisateurs peuvent profiter de la connectivité pour personnaliser et améliorer leur expérience de travail en toute commodité.

Le moniteur UltraFine OLED Pro de LG est actuellement en vente au Canada.

Moniteurs UltraFine, UltraWide et UltraGear Ergo de LG

Cette année, le concept Ergo de LG s'étend aux moniteurs UltraGear et UltraWide, alors qu'il n'était auparavant offert que sur le moniteur UltraFine. Grâce à leur conception peu encombrante et confortable, les moniteurs ergonomiques de LG permettent aux utilisateurs de régler rapidement et facilement la position du moniteur pour bénéficier d'un aménagement de bureau plus flexible.

Le confort suprême est au cœur de la conception Ergo afin de permettre aux utilisateurs de se concentrer sur leur rendement. Le socle ergonomique à bras est facile à installer et permet aux utilisateurs de régler librement le pivot, la hauteur et l'inclinaison du moniteur. Le socle permet au moniteur de pivoter jusqu'à 90 degrés et de s'incliner jusqu'à 25 degrés. Le moniteur peut également effectuer une rotation jusqu'à 280 degrés et s'élever jusqu'à 130 mm.

Le socle Ergo est doté d'un étau en C qui se fixe facilement au bord d'un bureau ou d'une table afin d'optimiser l'espace et d'obtenir une zone de travail propre et sans encombrement. Il peut également s'insérer directement dans le trou pour câbles d'un bureau et être fixé au moyen d'un étau en T pour une organisation maximale.

Que ce soit sur les modèles UltraFine (32UN880), UltraGear (27GN880), UltraWide (34WN780) ou sur un modèle Quad HD à double écran (27QP880) de LG, les moniteurs dotés de la conception Ergo de LG vous donnent les moyens de gérer tous les projets, qu'il s'agisse d'un montage pointu nécessitant de nombreuses heures, d'une fin de semaine consacrée au jeu ou de travaux scolaires très exigeants. Un moniteur Ergo de LG est un élément essentiel de toute configuration stationnaire, à la maison ou ailleurs.

Les moniteurs UltraFine et UltraWide Ergo sont actuellement en vente au Canada. Les modèles UltraGear et à double écran Ergo seront lancés à l'automne 2021.

Moniteurs de jeu UltraGear de LG

Les moniteurs de jeu UltraGear de LG de 27 pouces (modèle 27GP950) et de 38 pouces (modèle 38GP950) plongent les joueurs, novices et passionnés, au cœur de l'action. Offrant une expérience de jeu plus rapide et plus réaliste, les moniteurs de jeu UltraGear de LG sont conçus pour donner aux joueurs un avantage, notamment grâce à la technologie Nano IPS et à la compatibilité certifiée avec la technologie G-SYNCMDde NVIDIAMD et HDMI 2.1 pour la prise en charge des dernières consoles.

Comme les moniteurs sont dotés d'un temps de réponse GàG de 1 ms sur un écran 4K Nano IPS, les joueurs peuvent profiter des jeux les plus récents sans sacrifier la qualité de l'image ou la vitesse. Ils peuvent également tirer parti de mouvements fluides grâce au taux de rafraîchissement de 144 Hz (surcadençable à 160 Hz), tandis que la technologie VESA Display HDR 600 offre un contraste dynamique sur le grand écran 4K UHD, ce qui permet d'obtenir des graphiques vifs, colorés et fluides.

Les nouveaux moniteurs UltraGear de LG permettent aux joueurs de tous niveaux d'atteindre de nouveaux sommets. Les modèles de 27 et de 38 pouces seront en vente à l'automne 2021.

Moniteur 4K UHD de LG

Le moniteur 4K UHD de LG (modèle 27UP850) est conçu pour optimiser votre rendement, votre divertissement et vos jeux. Connu pour son expérience de visionnement immersive, ce moniteur permet d'aménager facilement un poste de travail flexible.

L'écran 4K UHD du moniteur est doté de la technologie VESA Display HDR 400. Ce moniteur conçu avec un cadre pratiquement sans bordure sur trois côtés permet aux utilisateurs de bénéficier d'une qualité d'image et d'une immersion de niveau supérieur pour des performances sans limites.

Comme il est muni d'un port de recharge USB de type C pour portable, de deux ports HDMI et d'un port d'écran, les créateurs de contenu disposent des outils dont ils ont besoin pour travailler sans interruption. Combiné à la recharge à pleine vitesse de 96 W pour les ordinateurs portables, il n'y a aucune raison d'abandonner un projet créatif ou une mission de jeu.

Le moniteur 4K UHD de LG est actuellement en vente au Canada.

Pour plus de renseignements sur la gamme de moniteurs 2021 de LG, y compris des renseignements sur les produits et leurs caractéristiques, veuillez visiter le site LG.ca.

