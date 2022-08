La borne toute-en-unMC nettoie et recharge automatiquement votre aspirateur-balai de LG, pour qu'il soit toujours prêt à être utilisé.

TORONTO, le 4 août 2022 /CNW/ - LG Electronics Canada (LG), un chef de file en matière d'innovation dans le domaine des électroménagers, continue d'offrir de l'« innovation pour une vie meilleure » aux Canadiens en développant sa gamme de 2022 d'aspirateurs-balais CordZeroMC de LG, conçus pour offrir des performances puissantes sur lesquelles les consommateurs peuvent compter.

La nouvelle borne toute-en-unMC CordZeroMC de LG permet un nettoyage pratique, sans l’encombrement d’un fil, offrant un processus plus fluide du début à la fin. (Groupe CNW/LG Electronics Canada)

La gamme CordZeroMC de LG est dotée de deux batteries rechargeables et détachables qui vous permettent de nettoyer et de charger en même temps, pour une performance ininterrompue allant jusqu'à 120 minutes1. Les batteries au lithium-ion améliorées sont conçues pour prendre des charges répétées, et le moteur à inversion intelligentMC fournit une puissance d'aspiration optimale, peu importe le type de plancher. La gamme CordZeroMC de LG est couverte par une garantie limitée de 10 ans sur le moteur à inversion intelligentMC2 qui vous offre une tranquillité d'esprit durable. Son socle de chargement portable offre un rangement et une recharge pratiques à tout moment et en tout lieu, ainsi que d'un système de filtration en cinq étapes qui permet de filtrer 99,99 %3 de la poussière.

La gamme canadienne de 2022 comprend quatre nouveaux modèles CordZeroMC de LG pour répondre aux différents besoins des consommateurs :

La borne tout-en-un MC CordZero MC de LG (A937KGMS)

CordZero de LG (A937KGMS) Aspirateur-balai sans fil CordZero MC ThinQ Kompressor MC de LG avec vadrouille électrique (A929KVM)

ThinQ Kompressor de LG avec vadrouille électrique (A929KVM) Aspirateur-balai sans-fil CordZero MC ThinQ Kompressor MC de LG (A927KGMS)

ThinQ Kompressor de LG (A927KGMS) Aspirateur-balai sans-fil CordZeroMC A9 de LG (A916BM)

Les modèles CordZeroMC de LG A937KGMS, A929KVM et A927KGMS sont dotés de la technologie KompressorMC exclusive à LG, qui condense la saleté, les poils d'animaux et les débris, pour en faire rentrer davantage dans le bac à poussière, tout en conservant une conception facile à manœuvrer. La technologie KompressorMC de LG fait plus que doubler la capacité du bac à poussière4, ce qui permet aux utilisateurs de continuer à nettoyer sans s'arrêter pour vider le bac.

De plus, la borne tout-en-unMC CordZeroMC de LG (A937KGMS) est le premier aspirateur-balai de LG à être doté d'une station d'accueil élégante qui vide automatiquement le bac à poussière de l'aspirateur, tout en permettant de recharger les deux batteries et de ranger soigneusement les outils et accessoires. Grâce à un système de dépoussiérage entièrement automatisé, les utilisateurs peuvent profiter d'un mode mains libres pour gérer la poussière et les débris. Il suffit de placer l'aspirateur dans la borne et la fonction de vidange automatique s'occupe de tout : elle ouvre automatiquement le bac et dépose son contenu dans un sac de collecte plus grand et jetable. Cette fonction élimine le souci de disperser la poussière et les débris dans une maison propre; de plus, les utilisateurs bénéficient d'une meilleure aspiration avec un bac à poussière vide lors du prochain nettoyage.

Nettoyage facile d'un simple toucher

Tous les modèles de la gamme CordZeroMC de LG 2022 sont dotés d'une commande par simple pression d'une touche permettant aux utilisateurs d'allumer et d'éteindre l'aspirateur, ou de sélectionner les niveaux de puissance facilement, ce qui rend le nettoyage plus facile et réduit la fatigue des mains souvent causée par la nécessité de maintenir le bouton d'alimentation enfoncé. Le manche télescopique réglable offre une portée de nettoyage supplémentaire de 9,5 po pour les zones en hauteur ou difficiles à atteindre et peut être réglé facilement à une hauteur confortable pour tout utilisateur. De plus, le CordZeroMC de LG se transforme instantanément en aspirateur à main.

Entretien sans tracas

Les aspirateurs CordZeroMC de LG sont équipés de filtres amovibles et lavables. Contrairement aux autres aspirateurs qui ne permettent aux utilisateurs que de retirer le filtre, les filtres lavables et le système cyclonique de l'aspirateur et de la borne CordZeroMC peuvent être retirés pour un nettoyage facile. Cela améliore le débit d'air et les performances. L'application mobile ThinQMD de LG propose également des guides étape par étape et des rappels sur les téléphones intelligents pour l'entretien courant de certains modèles.

Les aspirateurs CordZeroMC de LG sont vendus chez certains détaillants à partir de 729,99 $. Pour en savoir plus, visitez le site LG.ca.

1 En mode Normal, sans les buses électriques et en utilisant deux batteries. 2 Un an (pièces et main-d'œuvre), 10 ans pour le moteur à inversion intelligent (pièces seulement). Consultez le manuel ou lg.com pour obtenir plus de détails. 3 Sur la base de tests effectués par SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH le 24 avril 2018. 4 Par rapport aux modèles précédents

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur technologique et manufacturier mondial dont les ventes représentent 56 milliards de dollars américains et dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., qui a des bureaux à Toronto et à Vancouver, est composée de quatre unités d'affaires : électroménagers pour la maison, divertissement pour la maison, solutions professionnelles et solutions d'amélioration de la qualité de l'air. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des appareils ménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs d'ordinateur et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et DEL de pointe. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site lg.ca.

SOURCE LG Electronics Canada

