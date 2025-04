L'EV4 est la première berline entièrement électrique de Kia lancée à l'international

La philosophie de design « Les opposés réunis » allie la nature et l'humanité pour créer une apparence moderne et expressive

Deux choix de batteries à haute tension : une batterie à autonomie standard de 58,3 kWh (Light) ou une batterie à autonomie prolongée de 81,4 kWh (Wind, GT-Line) avec une autonomie électrique évaluée à 531 kilomètres 1

Chargement de 10 à 80 % en seulement 29 ou 31 minutes (selon la taille de la batterie) avec une borne de chargement CC rapide 2 de 400 V réservée aux véhicules électriques et un port de chargement NACS (conforme aux normes de chargement nord-américaines) intégré

Freinage régénératif variable grâce à l'i-Pedal 3.0 3 de Kia

Compatibilité V2L (alimentation par le véhicule) 4 disponible pour alimenter les appareils électroniques compatibles, notamment les ordinateurs portables et les éclairages

Clé numérique 2.0 5 et autres fonctionnalités et technologies disponibles pour une nouvelle génération de conducteurs

Poste de pilotage de voiture connectée (ccNc) avec près de 30 po d'écrans larges combinés 6 sublimant l'expérience de connectivité du conducteur

Systèmes perfectionnés d'aide à la conduite (ADAS) 7 incluant la conduite assistée sur autoroute (HDA) 8

L'EV4 à propulsion avant doit arriver au Canada au début de l'année 2026. L'EV4 à traction intégrale suivra plus tard dans l'année

TORONTO, le 16 avril 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Kia a dévoilé sa toute nouvelle berline électrique EV4 2026 lors du Salon international de l'auto de New York. Cette berline compacte s'ajoute à la gamme des véhicules électriques de la marque qui souhaite populariser l'adoption des véhicules électriques en alliant une innovation de pointe, un design audacieux, des technologies perfectionnées, une autonomie accrue et une polyvalence adaptée aux besoins variés des consommateurs. L'EV4 est la première berline électrique de Kia vendue à l'internationale.

Pratique et polyvalente, l'EV4 est une compacte destinée aux conducteurs et conductrices à la recherche d'une berline stylée à la pointe de la technologie. Réinventant le design des berlines traditionnelles, l'EV4 présente une nouvelle typologie et de nouvelles options dans un marché dominé principalement par les VUC et les VUS électriques. Elle est construite sur la même plateforme internationale électrique et modulaire (E-GMP) de 400 V que d'autres modèles électriques proposés par Kia.

« Par son style audacieux, ses technologies perfectionnées et son intérieur spacieux, l'EV4 de Kia défie les règles des berlines traditionnelles, » confirme M. David Sherrard, directeur général de la planification stratégique de Kia Canada. « Avec l'EV4, nous poursuivons nos efforts visant à rendre les véhicules électriques abordables pour tous. Ce modèle s'intègre au segment des véhicules légers le plus populaire au Canada et offre aux clients une option électrique abordable sur le marché des berlines compactes. »

Au Canada, il est prévu que l'EV4 soit disponible dans les versions suivantes :

Light à propulsion avant et autonomie standard

Wind à propulsion avant ou traction intégrale et autonomie prolongée

Wind Premium à propulsion avant ou traction intégrale et autonomie prolongée

GT-Line à propulsion avant ou traction intégrale et autonomie prolongée

GT-Line Limitée à propulsion avant ou traction intégrale et autonomie prolongée

La berline est fabriquée à l'usine Autoland Gwangmyeong EVO de Kia, en Corée du Sud.

Design extérieur et intérieur

Inspirée par la philosophie de design de Kia « Les opposés réunis », la toute nouvelle berline compacte entièrement électrique allie les contrastes de la nature et du monde moderne, partageant ainsi le même langage conceptuel novateur que les EV6 et EV9 de Kia. Adoptant une nouvelle typologie, l'EV4 allie un avant allongé, une silhouette élancée et un arrière incliné pour créer un profil sportif résolument unique.

Le visage moderne et expressif de l'EV4 est orné des phares verticaux et de l'éclairage Star Map signature de Kia qui identifient déjà les véhicules électrifiés de la marque. Des phares avant à petites DEL carrées et l'éclairage d'accueil dynamique sont disponibles en option, une exclusivité pour cette catégorie de véhicules. Enfin, une nouvelle version de la calandre populaire en museau de tigre de Kia confère à l'EV4 une personnalité haut de gamme et audacieuse.

À l'arrière, les feux verticaux, le design élégant de l'aileron de toit en deux morceaux et du pare-chocs font écho au style de l'avant et assoient la présence assurée du véhicule en élargissant l'arrière. Les jantes de 17 pouces (pour les versions Light et Wind) ou de 19 pouces (pour les versions Wind Premium à GT-Line Limitée) accentuent l'allure sportive et stable de l'EV4. En plus de ses roues plus larges, l'EV4 GT-Line adopte des éléments de design extérieurs exclusifs, créant un ensemble visuellement saisissant.

Si « Les opposés réunis » façonnent l'extérieur de l'EV4, le langage de design moderne de Kia se retrouve également dans l'habitacle centré sur l'humain. L'intérieur épuré rassemble des contrastes inattendus de formes, de couleurs et de matières à la fois naturelles et modernes.

Accentué par une interface flottante et un volant à deux rayons, l'agencement ouvert de l'intérieur attire les personnes à la recherche d'une simplicité pratique qui facilite le passage d'une auto à combustion interne à une auto électrique. L'habitacle de l'EV4 priorise le confort, l'espace, la commodité et les matériaux de qualité, offrant un espace impressionnant tant pour les passagers que pour le chargement. L'expérience des passagers est également sublimée par l'éclairage d'ambiance dynamique proposé en option.

Groupe motopropulseur et performances

Bâtie sur la plateforme e-GMP de 400 V exclusive de Kia, l'EV4 propose deux batteries au choix : une batterie à autonomie standard de 58,3 kWh (pour la version Light) ou une batterie à autonomie prolongée de 81,4 kWh (pour les versions Wind, Wind Premium, GT-Line et GT-Line Limitée). Ces deux batteries alimentent un moteur avant de 150 kW. Les versions à propulsion avant Light, Wind, Wind Premium, GT-Line et GT-Line Limitée profitent respectivement d'une autonomie électrique estimée par Kia1 de 378 km, 531 km et 482 km.

Lors de la conception, Kia a misé sur l'aérodynamisme pour maximiser les performances et l'économie d'énergie. Différents éléments, dont une protection intégrale sous la carrosserie, contribue à diriger l'air sous le véhicule, créant un coefficient de traînée aussi faible que 0,23 Cd.

À l'aide d'une borne de chargement CC rapide2, le conducteur peut recharger la batterie de 58,3 kWh de l'EV4 Light de 10 à 80 % en seulement 29 minutes environ et celle de 81,4 kWh de l'EV4 Wind, Wind Premium, GT-Line et GT-Line Limitée en seulement 31 minutes environ. Le port de chargement NACS de série est situé du côté du passager avant pour en simplifier l'accès.

L'EV4 est également dotée d'un châssis perfectionné conçu pour offrir un confort et un raffinement de conduite de haut niveau, tout en assurant une conduite dynamique et engageante. La suspension est composée de jambes de force MacPherson spécialement paramétrées à l'avant et de bras multiples à l'arrière. Certaines zones de la carrosserie ont été affermies pour renforcer la maniabilité et la tenue de route de l'EV4.

Le dispositif i-Pedal 3.03 le plus récent de Kia aide les conducteurs à contrôler facilement la vitesse du véhicule et à l'arrêter en utilisant seulement la pédale de l'accélérateur. Allié à la fonction de freinage régénératif intelligent, ce dispositif contribue à récupérer l'énergie cinétique perdue lors du freinage. L'i-Pedal 3.0 fonctionne maintenant aussi en marche arrière et elle mémorise le dernier paramétrage utilisé pour le reproduire au redémarrage.

Pratique et polyvalente, l'EV4 offre les nombreux aspects pratiques de la fonction V2L4 disponible. La fonction V2L4, le conducteur peut utiliser son véhicule pour alimenter en électricité des appareils externes compatibles, comme un ordinateur portable, une lampe ou de petits appareils électroniques.

Commodité et connectivité

Pour assurer une commodité et une connectivité de pointe, l'EV4 allie plusieurs caractéristiques innovantes dont les conducteurs peuvent profiter avant même de s'asseoir au volant. Par exemple, la clé numérique 2.05 optionnelle de Kia permet d'actionner à distance les verrous des portières et le régulateur de la température en s'approchant du véhicule ou de l'intérieur de chez soi ou de son bureau.9

Le poste de pilotage de voiture connectée (ccNc) de Kia est composé de deux écrans larges de 12,3 pouces et d'un écran de 5 pouces, pour une surface totale d'écrans de près de 30 pouces6. Cette interface avancée assure une nouvelle expérience de pilotage connectée, permettant de mettre à jour certaines fonctions du véhicule à distance par liaison radio (OTA). L'EV4 propose également la connectivité sans fil pratique des systèmes Apple Carplay10 et Android Auto.11

Le confort et la commodité de l'EV4 sont accentués par les sièges avant chauffants, le régulateur automatique de la température à deux zones, les conduits d'aération du climatiseur à l'arrière et le pare-brise à isolation acoustique, tous offerts de série, ainsi que par plusieurs options, y compris les sièges ventilés à l'avant12, la mémorisation de la position du siège du conducteur et le volant chauffant.

Systèmes perfectionnés d'aide à la conduite (ADAS)

L'EV4 est équipée de plusieurs systèmes ADAS notamment, en option, de la conduite assistée sur autoroute (HDA)8 qui utilise les informations du navigateur pour respecter les limites de vitesses sur certaines routes et autoroutes à accès contrôlé. Dans certaines situations et si cela est défini dans les paramètres, le système ajuste automatiquement la vitesse enregistrée du véhicule pour correspondre aux limites de vitesse indiquées et conserver une distance de sécurité adéquate avec le véhicule devant.

Au Canada, l'EV4 sera munie de plusieurs fonctions d'avertissement du conducteur de série, comme l'avertisseur de perte d'attention13, l'assistance d'évitement des collisions avant14, l'assistance de suivi de voie15, l'assistance intelligente au respect des limites de vitesse16, et, en option de l'assistance intelligente au stationnement à distance.17

Enfin, le système de détection des mains sur le volant (HOD) de série détecte si le conducteur tient bien le volant et permet l'activation ou la désactivation des avertissements des systèmes ADAS.

Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc., fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie plus de 190 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits primés dynamiques, stylés et innovants, ainsi que des services pratiques et bien pensés par le biais d'un réseau de 198 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan « Du mouvement vient l'inspiration » symbolise l'engagement de Kia à créer un espace permettant d'inspirer ses clients et de donner vie à leurs idées. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook , LinkedIn , Twitter et Instagram .

______________________________ 1 L'autonomie électrique indiquée n'est pas une estimation officielle de l'EPA. Elle se base sur les estimations préliminaires du fabricant, avec une batterie complètement chargée. L'autonomie varie et dépend de nombreux facteurs, y compris l'âge de la batterie, l'état du véhicule, les pratiques de chargement, les conditions météorologiques, les conditions routières et de circulation, la température ambiante, les habitudes de conduite, les options se trouvant dans le véhicule et le chargement. La capacité de la batterie diminuera avec le temps et l'utilisation.

2 La durée du chargement variera en fonction des options se trouvant dans le véhicule, des conditions de conduite, des habitudes de conduite, de l'entretien du véhicule, des pratiques de chargement, de l'âge de la batterie, des conditions météorologiques, de la température et de l'état du véhicule. La capacité de la batterie diminuera avec le temps et l'utilisation. Une utilisation fréquente des bornes de chargement rapides CC peuvent avoir un impact négatif sur les performances et la durabilité de chargement et Kia recommande de minimiser l'utilisation des bornes de chargement rapides CC.

3 Le système i-Pedal ne remplace en aucun cas une conduite sécuritaire. Ne pas se fier entièrement au système pour arrêter le véhicule ou éviter les collisions. Toujours conduire prudemment en priorisant la sécurité.

4 Le système V2L exige l'achat d'équipements supplémentaires vendus séparément et pourrait ne pas être compatible avec tous les appareils. L'alimentation V2L peut être utilisée jusqu'à ce que le chargement de la batterie baisse à 20 %. Veuillez vous référer au manuel du propriétaire pour obtenir les précautions et le mode d'emploi du système V2L.

5 L'utilisation de la clé numérique 2.0 de Kia requiert un abonnement admissible à Kia Connecte, un appareil intelligent compatible et un forfait de transfert de données actif. Des frais de services cellulaires ordinaires pourraient s'appliquer pour l'utilisation d'un appareil intelligent.

6 Composé d'un tableau de bord à écran de 12,3 po, d'un écran de commande de la température de 5 po et d'un écran tactile de commande du système d'infodivertissement de 12,3 po.

7 Les systèmes d'aide à la conduite activés ne remplacent en aucun cas une conduite sécuritaire et pourraient ne pas détecter tous les objets se trouvant autour du véhicule. Toujours conduire prudemment en priorisant la sécurité.

8 La conduite assistée sur autoroute activée ne remplace en aucun cas une conduite sécuritaire, pourrait ne pas détecter tous les objets se trouvant autour du véhicule et fonctionne uniquement sur certaines autoroutes fédérales. Toujours conduire prudemment en priorisant la sécurité.

9 Kia Connecte est disponible uniquement sur certains modèles et certaines versions. Les fonctionnalités spécifiques peuvent varier en fonction du modèle ou de la version. La recherche géolocalisée est disponible uniquement si le véhicule est équipé d'un navigateur embarqué. Certaines fonctionnalités sont disponibles uniquement sur l'application pour téléphone intelligent et/ou sur le portail en ligne et/ou sur le système embarqué. Le service est gratuit pendant les trois premières années, à partir de la première immatriculation du véhicule. Des frais d'abonnement mensuels pourraient s'appliquer après la période gratuite. Veuillez demander tous les détails à votre concessionnaire.

10 Apple CarPlay® : Apple® et Apple CarPlay® sont des marques de commerce d'Apple, Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple CarPlay® fonctionne à l'aide du service de données cellulaire de votre téléphone intelligent. Des frais de transfert de données ordinaires s'appliqueront.

11 Android AutoMC : L'interface dans le véhicule est un produit de Google soumis aux modalités et politiques de confidentialité de Google. L'application Android Auto sur Google Play et un téléphone intelligent compatible équipé d'un système d'exploitation AndroidMC 5.0 Lollipop ou plus récent sont nécessaires. Des frais de transfert de données ordinaires pourraient s'appliquer. Android Auto est une marque de commerce de Google LLC.

12 Faites preuve d'extrême prudence lors de l'utilisation des chauffe-sièges pour éviter les brûlures. Veuillez vous référer au manuel du propriétaire pour obtenir davantage d'informations de sécurité.

13 L'avertisseur de perte d'attention du conducteur activé ne remplace en aucun cas une conduite sécuritaire et pourrait ne pas détecter toutes les situations de perte d'attention. Ne pas se concentrer sur les conditions de conduite et la conduite du véhicule pourrait entraîner une perte de contrôle du véhicule. Toujours conduire prudemment en priorisant la sécurité.

14 L'assistance d'évitement de collision frontale activée ne remplace en aucun cas une conduite sécuritaire et pourrait ne pas détecter tous les objets se trouvant devant le véhicule. Toujours conduire prudemment en priorisant la sécurité.

15 L'assistance de suivi de voie activée ne remplace en aucun cas une conduite sécuritaire et pourrait ne pas détecter tous les objets se trouvant autour du véhicule. Toujours conduire prudemment en priorisant la sécurité.

16 L'assistance intelligente au respect des limites de vitesse ne remplace en aucun cas une conduite sécuritaire et pourrait ne pas fonctionner dans certaines situations. Toujours conduire prudemment en priorisant la sécurité.

17 L'assistance intelligente au stationnement à distance 2 requiert l'implication du conducteur et pourrait ne pas détecter tous les objets se trouvant autour du véhicule. Veuillez consulter le manuel du propriétaire pour connaître les limites du système, les précautions à prendre et le mode d'emploi.

