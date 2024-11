THUNDERCHILD FIRST NATION, TERRITOIRE DU TRAITÉ NO 6, SK, le 7 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada renouvelle les relations entre la Couronne et les Premières Nations en remédiant au fait que le Canada n'a pas fourni aux Premières Nations les dispositions agricoles promises en vertu des traités 4, 5, 6 et 10.

Aujourd'hui, le chef Delbert Wapass de la Thunderchild First Nation et l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont annoncé l'accord de règlement, qui a été conclu dans le cadre d'un processus accéléré. La Première Nation recevra une indemnisation de 155 400 000 dollars.

En vertu du traité n° 6, le Canada a promis des charrues, des semences pour les cultures importantes, du bétail (vaches et taureaux) et d'autres produits nécessaires à l'agriculture. Ces avantages agricoles étaient destinés à faciliter la transition vers une économie agricole et, comme le Canada n'a pas respecté les promesses du traité, ces Premières Nations ne disposaient pas de l'équipement nécessaire pour subvenir aux besoins de leurs membres.

Grâce à la Stratégie de règlement accéléré des revendications relatives aux avantages agricoles, le Canada a versé un total de 2 093 205 226 $ aux Premières Nations des provinces de l'Ouest depuis mai 2023.

Les écarts socioéconomiques entre les peuples autochtones et non autochtones au Canada sont le résultat de décennies de politiques coloniales, qui ont souvent conduit au déni et à la dépossession des terres et des ressources.

Le respect des obligations légales du Canada et l'indemnisation adéquate des peuples autochtones pour ce qui leur a été illégalement pris ou refusé sont essentiels pour faire progresser la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones afin de rétablir la confiance avec les communautés autochtones.

Citations

« La Thunderchild First Nation se réjouit que le Canada ait conclu un règlement financier pour remédier à la violation de nos droits aux prestations agricoles prévues par le traité no 6, tout en reconnaissant que la nation continue de travailler avec le Canada pour rétablir nos relations. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de nos activités agricoles et d'élevage, qui témoignent de la persévérance des Autochtones. »

Chef Delbert Wapass

Thunderchild First Nation

« Le règlement des revendications particulières est un élément clé de la réconciliation entre le gouvernement du Canada et les Premières Nations. En travaillant en partenariat avec les Premières Nations, le Canada a réglé plus de 720 revendications particulières depuis 1973. Aujourd'hui, ce règlement avec la Thunderchild First Nation démontre l'engagement du Canada à reconnaître et à régler les torts historiques pour les générations passées, présentes et futures. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

La Thunderchild First Nation est un gouvernement indépendant constitué de bandes des Premières Nations cries à Turtleford , en Saskatchewan . La communauté est située à environ 113 kilomètres au nord-ouest de North Battleford , en Saskatchewan .

, en . La communauté est située à environ 113 kilomètres au nord-ouest de , en . Le traité no 6 est un accord entre la Couronne et les Cris des Plaines et des Bois, les Assiniboines et d'autres gouvernements de bande à Fort Carlton et Fort Pitt, représentant la majeure partie de la région centrale des provinces actuelles de la Saskatchewan et de l' Alberta . La signature du traité no 6 a commencé le 18 août 1876 et s'est poursuivie jusqu'au 9 septembre 1876.

Liens connexes

Thunderchild First Nation (site Web en anglais seulement)

Revendications particulières

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

X : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Gregory Frame, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]