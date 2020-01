La tendance à la hausse de la mise en marché de médicaments onéreux pour les maladies rares ne donne aucun signe de ralentissement

Un nouveau rapport indique que les médicaments spécialisés onéreux représentent une part toujours croissante des nouveaux traitements mis en marché

OTTAWA, le 15 janv. 2020 /CNW/ - Les résultats de la dernière édition du rapport Veille des médicaments mis en marché du CEPMB montrent une augmentation continue du nombre de nouveaux traitements spécialisés onéreux faisant leur entrée sur les marchés internationaux. Les médicaments spécialisés orphelins et oncologiques, qui sont également associés à des coûts de traitement élevés, représentent maintenant une part importante du paysage des nouveaux médicaments.

Cette quatrième édition de la série Veille des médicaments mis en marché, publiée par le CEPMB dans le cadre de l'initiative de recherche du Système national d'information sur l'utilisation des médicaments prescrits (SNIUMP), examine les médicaments dont la mise en marché initiale a été autorisée par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, l'Agence européenne des médicaments (EMA) ou Santé Canada en 2017 et en 2018.

Le nombre d'approbations annuelles observé au cours des dernières années est plus élevé que la moyenne à long terme. Même si moins de médicaments ont été approuvés au Canada qu'aux États Unis et en Europe en 2017, les médicaments qui avaient obtenu une autorisation de mise en marché au Canada représentaient près de 90 % des ventes totales de nouveaux médicaments dans les pays membres de l'OCDE à la fin de 2018. Ceci indique que les nouveaux médicaments ayant le plus grand effet sur le marché sont accessibles aux patients canadiens.

Le coût croissant des nouveaux médicaments pose des défis en termes d'accessibilité et d'abordabilité et est au cœur d'une gamme de réformes récentes et en cours en matière de politiques relatives aux prix et au remboursement, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Au Canada, le CEPMB protège les consommateurs en réglementant les prix plafonds des médicaments brevetés vendus au pays, et les informe des tendances relatives au marché pharmaceutique par l'entremise de son mandat de rapport.

En 2018, 51 nouveaux médicaments ont été approuvés par la FDA, l'EMA ou Santé Canada , soit presque le même nombre qu'en 2017 (52). Au Canada , 18 médicaments ont été approuvés en 2018 et 27 en 2017, à la traîne des États-Unis et de l' Europe .

De 2009 à 2017, un peu moins de la moitié de tous les nouveaux médicaments ont reçu une autorisation de mise en marché au Canada ; le Canada se situe ainsi dans la médiane de l'OCDE mais derrière la plupart des pays comparables du CEPMB7. Malgré cela, la part canadienne des ventes de nouveaux médicaments était la quatrième en importance parmi les pays de l'OCDE (94 %), ce qui indique que les médicaments les plus vendus ont été approuvés.

