La technologie de gestion des références de Ricoh Canada sera mise en œuvre en Ontario.

MISSISSAUGA, ON, le 16 juin 2026 /CNW/ - Ricoh Canada Inc. a conclu un accord visant à soutenir la mise en œuvre du système centralisé de prise en charge des patients de Santé Ontario dans plusieurs régions de la province.

Les modèles de prise en charge centralisée, parfois appelés modèles de point d'accès unique, sont conçus pour recevoir, trier et acheminer les demandes d'admission de manière centralisée vers le cadre clinique approprié. Au sein du système de Santé Ontario, la technologie de gestion des références de Ricoh soutiendra ce modèle grâce à des centres d'admission centralisés.

La technologie de gestion des recommandations de Ricoh prend en charge les flux de travail numériques pour la réception des recommandations, la saisie des informations, la validation des données et la visibilité des flux de travail.

« Ricoh est heureux de soutenir la mise en œuvre du système de prise en charge centralisée de Santé Ontario dans plusieurs régions », a déclaré Kartik Rajan, Vice-Président des Services numériques de Ricoh Canada Inc.

Modernisation de la gestion des références dans tout l'Ontario

La gestion des orientations a souvent reposé sur des processus manuels et de multiples transferts d'informations entre les médecins référents, les hôpitaux et les cliniques spécialisées.

Le système de réception centralisée vise à assurer une réception, un traitement et un acheminement plus cohérents des demandes d'orientation.

La technologie de gestion des orientations de Ricoh prend en charge les flux de travail d'admission et d'acheminement en capturant et en dirigeant la documentation d'orientation vers les systèmes et les équipes appropriés.

Le rôle de Ricoh dans Central Intake s'inscrit dans le cadre de son portefeuille plus large de services de santé, qui comprend l'automatisation des flux de travail, la gestion de contenu d'entreprise, les services informatiques et les services gérés.

« Le système Central Intake est un exemple d'utilisation des outils de flux de travail numériques dans les opérations de soins de santé », a ajouté Kartik.

| À propos de Ricoh |

Ricoh est un intégrateur mondial dans le domaine de la transformation du lieu de travail, opérant dans environ 200 pays et régions et dont le siège social est à Tokyo. Pour soutenir la création de la valeur chez ses clients, Ricoh propose des services et des solutions pour le lieu de travail qui permettent aux organisations de travailler plus intelligemment grâce à des technologies de pointe, notamment l'IA, et à une expertise de longue date dans le domaine de l'impression. Ricoh exploite également des activités d'impression commerciale et industrielle et propose de nouvelles solutions tirant parti de la technologie jet d'encre. Pour l'Exercice clos en mars 2026, le groupe Ricoh a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 2,608 milliards de yens (environ 16,4 milliards de dollars américains).

Depuis sa fondation il y a 90 ans, Ricoh maintient sa mission et sa vision qui consistent à fournir aux individus les moyens de trouver l'épanouissement par le travail, et cet engagement se poursuit aujourd'hui. En comprenant et en transformant la façon dont les gens travaillent, nous libérons leur potentiel et leur créativité pour bâtir un avenir durable.

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