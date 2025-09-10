Cette cinquième distinction en six ans témoigne du leadership constant de l'entreprise en matière d'efficacité énergétique et de durabilité environnementale.

MISSISSAUGA, ON, le 10 septembre 2025 /CNW/ - Ricoh Canada Inc. a annoncé aujourd'hui avoir une nouvelle fois été récompensée par Ressources naturelles Canada, du Prix ENERGY STAR Canada 2025 du Fabricant de l'année--Appareils électroniques. Récompensée à cinq reprises depuis 2019, cette distinction témoigne d'un engagement durable en faveur de la fabrication durable de produits écoénergétiques, exprimant l'engagement pris par Ricoh depuis près de 50 ans de mener ses activités dans le respect de l'environnement et de la durabilité de la planète.

Fabricant de l’année — Appareils électroniques

« Je tiens à féliciter les lauréats du prix ENERGY STAR Canada de cette année. Les produits, les maisons, les bâtiments et les installations industrielles certifiés ENERGY STAR jouent un rôle important dans l'amélioration de l'efficacité énergétique et de l'abordabilité des Canadiens », a déclaré l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles.

En tant que Fabricant de l'année--Appareils électroniques, Ricoh a été récompensé pour ses activités clés menées en 2024, qui ont démontré son leadership et son esprit d'innovation dans le développement et la promotion de produits certifiés ENERGY STAR, tout en sensibilisant le public à ENERGY STAR à travers le Canada. Cela comprenait :

Lancement de nouveaux appareils d'imagerie RICOH IM C7010 et RICOH IP C8500 certifiés ENERGY STAR , intégrant des éléments de conception durable, tels que 50 % de contenu recyclé dans les châssis des imprimantes multifonctions, une réduction de 50 % des emballages plastiques à usage unique et un toner à basse température pour économiser l'énergie.

, intégrant des éléments de conception durable, tels que 50 % de contenu recyclé dans les châssis des imprimantes multifonctions, une réduction de 50 % des emballages plastiques à usage unique et un toner à basse température pour économiser l'énergie. Publication d'un article dans TheFutureEconomy.ca soulignant les efforts de Ricoh en matière de développement durable et mettant en avant son précédent prix ENERGY STAR .

. Promotion de la marque ENERGY STAR par le biais de webinaires internes, de campagnes sur les réseaux sociaux, de la mobilisation des employés et de bulletins d'information de l'entreprise, touchant plus de 13 000 employés, à l'occasion de dates clés pour l'environnement telles que la Journée ENERGY STAR et le Jour de la Terre .

par le biais de webinaires internes, de campagnes sur les réseaux sociaux, de la mobilisation des employés et de bulletins d'information de l'entreprise, touchant plus de 13 000 employés, à l'occasion de dates clés pour l'environnement telles que la Journée ENERGY et le . Présentation des initiatives de Ricoh en matière de développement durable à l'aide de supports promotionnels et de présentations commerciales mettant en avant la marque ENERGY STAR , avec plus de 56 présentations internes et externes.

« La durabilité environnementale est au cœur de toutes nos activités », a déclaré Donna Venable, directrice des ressources humaines et des services partagés chez Ricoh North America. « Nous sommes fiers d'être régulièrement reconnus pour nos progrès significatifs dans ce domaine grâce à cette distinction décernée par Ressources naturelles Canada, qui reflète notre engagement continu à fournir des technologies écoénergétiques qui aident nos clients à réduire leur impact environnemental. »

En plus de contribuer au programme ENERGY STAR, Ricoh soutient l'efficacité énergétique et une société durable de diverses manières. On pourrait notamment souligner la Ricoh Sustainable Development Award (RSDA), une bourse d'études décernée à un lycéen participant au salon Regeneron International Science and Engineering Fair, et dont le projet scientifique fait preuve d'innovation en matière de durabilité environnementale. Au cours de ses 20 années d'existence, la RSDA a octroyé à ce jour plus de 480 000 dollars en bourses d'études. La lauréate 2025, Hanah Koh, de la Harmony Science Academy à El Paso, au Texas, a reçu 10 000 dollars pour son projet « HeatLeaf », qui utilisait une conception intelligente pour créer un système d'énergie renouvelable à petite échelle qui combine des sources solaires, éoliennes et thermiques. Elle mettait ainsi en œuvre les principes biomimétiques des espèces végétales pour produire de l'électricité pouvant potentiellement être adaptée à l'alimentation des foyers.

L'engagement de Ricoh en faveur de la durabilité environnementale remonte aux principes fondateurs de l'entreprise, « L'esprit des trois amours », établis en 1946 par son fondateur, Kiyoshi Ichimura, et officialisés en 1976 avec la création d'une section dédiée à la promotion de l'environnement. Le prix ENERGY STAR Canada reflète cet engagement, ainsi que les nombreuses étapes importantes et réalisations qui ont jalonné l'histoire de Ricoh, notamment : l'établissant des principes environnementaux, en 1992, servant de directives quant à la conservation environnementale, en créant le Comet Circle™, en 1994, un concept visant à appliquer l'économie circulaire et qui a reçu la médaille d'or du World Environment Center (WEC) en 2003, ainsi qu'en devenant la première entreprise japonaise à se joindre à l'initiative RE100 en 2017.

Pour plus d'informations sur l'engagement de Ricoh en faveur de l'environnement et d'un avenir durable, veuillez consulter cette page.

Ricoh est un fournisseur de solutions d'impression et d'imagerie ainsi que de services numériques conçus pour appuyer la transformation numérique des milieux de travail et des espaces de travail, ainsi que pour optimiser le rendement des entreprises.

Les activités de Ricoh, dont le siège social est situé à Tokyo, sont à la portée de clients répartis dans environ 200 pays et régions et s'appuient sur des connaissances enrichies, des technologies et des capacités organisationnelles développées au cours de ses 85 ans d'histoire. Pour l'exercice financier qui a pris fin en mars 2025, le groupe Ricoh avait des ventes mondiales de 2,527 milliards de yens (environ 16,8 milliards de dollars US).

Chez Ricoh, la mission et la vision consistent à encourager toutes les personnes à s'épanouir grâce au travail en comprenant et en transformant la façon dont elles travaillent pour laisser libre cours à leur potentiel et à leur créativité afin de bâtir un avenir durable.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez www.ricoh.com.



