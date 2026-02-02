L'acquisition fait progresser la position de Ricoh en tant que fournisseur mondial de services de bout en bout en milieu de travail

MISSISSAUGA, ON, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Ricoh a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'ET Group, un important intégrateur canadien de technologies et de collaboration en milieu de travail. Cette acquisition stratégique par Ricoh Canada Inc. accélère l'expansion de Ricoh dans les services numériques à forte croissance, renforce sa position de chef de file en matière de solutions d'expérience en milieu de travail de bout en bout au Canada et renforce sa stratégie mondiale visant à soutenir un environnement de travail en évolution.

En intégrant l'expertise en ingénierie audiovisuelle (AV) d'ET Group et sa réputation de longue date en matière de conception, de prestation et de soutien d'environnements de collaboration à l'échelle de l'entreprise -- en particulier au sein du gouvernement et d'autres secteurs hautement réglementés -- Ricoh accroît encore sa capacité à fournir des solutions en milieu de travail évolutives et axées sur la technologie partout au Canada.

Faire progresser la stratégie de services numériques de Ricoh

« Les entreprises d'aujourd'hui ont besoin de milieux de travail sécurisés, fluides et intelligents qui donnent aux gens les moyens de collaborer où qu'ils se trouvent », a déclaré Meagan Moody, Directrice nationale, Ricoh Canada Inc. « L'expertise avérée d'ET Group dans le domaine de l'audiovisuel, son modèle de service novateur et la profonde confiance que lui porte la clientèle complémentent parfaitement le portefeuille de services numériques de Ricoh. Ensemble, nous pouvons accroître notre impact et apporter une nouvelle valeur aux organisations qui doivent composer avec des besoins de plus en plus complexes en milieu de travail. »

Cet investissement stratégique élargit les capacités de travail numérique de Ricoh avec :

Conception, intégration et soutien audiovisuels de qualité professionnelle

Solutions hybrides de réunion et de collaboration

Services de gestion du milieu de travail numérique

Expérience en milieu de travail et services de dotation en personnel sur place

L'acquisition officialise et élargit le partenariat existant entre Ricoh et ET Group, qui sera une filiale à part entière de Ricoh Canada.

« Rejoindre Ricoh nous permet d'accroître notre impact tout en restant fidèles à la culture et aux valeurs qui définissent ET Group », a déclaré Ahmed Ameen, Chef de l'exploitation, ET Group. Notre engagement commun à responsabiliser et à soutenir nos employés, ainsi que notre volonté de mettre en place des méthodes de travail plus efficaces, ouvrent des possibilités de croissance significative attrayantes. »

Bâtir un réseau de services plus solide pour les organisations des secteurs public et privé

ET Group compte une équipe hautement qualifiée d'ingénieurs audiovisuels, de concepteurs, de gestionnaires de projet et de spécialistes du soutien auxquels font confiance les grandes entreprises, les organismes gouvernementaux et les systèmes judiciaires. Son expertise dans les environnements sécuritaires et résilients complémente l'empreinte de Ricoh auprès des grandes entreprises et des institutions publiques du Canada.

Les clients bénéficieront d'un écosystème de services plus complet qui intègre désormais :

Technologies audiovisuelles et de collaboration





Services d'expérience de bureau et de milieu de travail





Automatisation du Service d'acheminement du courrier





Gestion des services d'impression, de numérisation et de flotte





Dotation en personnel sur place et services gérés

Ce portefeuille combiné permet aux organisations de concevoir, de connecter et de gérer le milieu de travail comme un environnement unifié et intelligent.

Ricoh continue de faire des investissements à l'échelle mondiale pour offrir des expériences de réunion améliorées et des solutions de travail hybrides aux organisations du monde entier, y compris l'acquisition de Presentation Products, Inc. (PPI) et Centero (États-Unis) ; DataVision, Pure AV et AVC (EMEA) ; Videocorp et Go2Next (Amérique latine).

Takahiro Irisa, dirigeant principal et président de l'unité commerciale mondiale des services numériques de Ricoh, Ricoh Company, Ltd., a déclaré : « Cette acquisition au Canada fait suite à notre récente acquisition de PPI et renforce notre expérience en milieu de travail et nos capacités de services numériques en Amérique du Nord. Conformément à notre stratégie mondiale d'investissement dans des entreprises à forte croissance, il représente également une étape importante vers une plus grande harmonisation et uniformité de notre portefeuille de services. Alors que nous continuons de bâtir une entreprise de services en milieu de travail intégrée à l'échelle mondiale, nous élargirons davantage les offres à forte valeur ajoutée telles que les services gérés AV, permettant aux clients de créer des expériences de travail plus transparentes et intelligentes à l'échelle mondiale. »

À propos de ET Group

ET Group -- une division de Pistil Enterprises Ltd. -- est une entreprise de technologie audiovisuelle basée à Toronto qui se consacre à la fourniture de solutions technologiques en milieu de travail en Amérique du Nord. En plus de son expertise en conception et en intégration, ET Group offre un service et un soutien de premier plan, ainsi que des expériences d'apprentissage pour guider les clients sur les nouvelles pratiques de travail hybrides. Depuis 50 ans, l'entreprise aide ses clients à relever leurs défis complexes et évolutifs en matière de communication et de collaboration en leur fournissant des solutions technologiques en milieu de travail qui répondent à leurs besoins uniques.

| À propos de Ricoh |

Ricoh est un fournisseur de solutions d'impression et d'imagerie ainsi que de services numériques conçus pour appuyer la transformation numérique des milieux de travail et des espaces de travail ainsi que pour optimiser le rendement des entreprises.

Les activités de Ricoh, dont le siège social est situé à Tokyo, touchent des clients répartis dans environ 200 pays et régions et s'appuient sur des connaissances enrichies, des technologies et des capacités organisationnelles développées au cours de ses 85 ans d'histoire. Pour l'exercice financier qui a pris fin en mars 2025, le groupe Ricoh avait des ventes mondiales de 2,527 milliards de yens (environ 16,8 milliards de dollars US).

Chez Ricoh, la mission et la vision consistent à encourager toutes les personnes à s'épanouir grâce au travail en comprenant et en transformant la façon dont elles travaillent pour laisser libre cours à leur potentiel et à leur créativité afin de bâtir un avenir durable.

Pour plus d'information, visitez www.ricoh.com.

© 2026 Ricoh Canada Inc. Tous droits réservés. Tous les noms de produits cités sont des marques de commerce de leur propriétaire respectif.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/341400/5747180/Ricoh_Logo.jpg

SOURCE Ricoh Canada, Inc.

Personnes-ressources : Ricoh Canada Inc., [email protected] ; Porter Novelli pour Ricoh Canada Inc., [email protected]