Cette alliance stratégique accélère davantage la modernisation de l'infrastructure d'impression pour les entreprises avec des solutions d'impression plus évolutives pour le lieu de travail numérique

MISSISSAUGA, ON and MONTRÉAL, le 19 mars 2026 /CNW/ - Ricoh Canada Inc. (Ricoh) et Brother International Corporation-Canada (Brother) ont annoncé aujourd'hui que les deux sociétés ont conclu une alliance stratégique au Canada, s'appuyant sur un partenariat existant aux États-Unis pour fournir un portefeuille complet de solutions d'impression complémentaires.

Habiliter la modernisation de l'impression pour les entreprises canadiennes

Brother et Ricoh

Dans le cadre de cet accord conjoint, Ricoh proposera la série exclusive Brother pour élargir son portefeuille de solutions d'impression de bureau A4. Avec les dispositifs d'imagerie A4 robustes et orientés solutions de Ricoh, complémentés par les imprimantes de bureau à fonctions multiples et simples de Brother, les entreprises auront désormais accès à un portefeuille unifié et complet de solutions d'impression de Ricoh, avec plus d'options pour moderniser les infrastructures d'impression et améliorer les flux de travail dans des environnements de travail hybrides et distribués.

« Les sociétés à travers le Canada redéfinissent leurs lieux de travail pour s'adapter aux styles de travail modernes, et elles ont besoin de solutions d'impression flexibles qui soutiennent les équipes distribuées sans ajouter de complexité », a déclaré Scott Dabice, Vice-président, stratégie commerciale et opérations, Ricoh Amérique du Nord. « En élargissant notre portefeuille A4 pour inclure la série exclusive Brother, nous offrons à nos clients plus de choix, plus de valeur et plus de façons de construire des environnements d'impression qui correspondent à la façon dont les gens travaillent aujourd'hui. S'associer à Brother renforce notre capacité à fournir des solutions évolutives, sécurisées et abordables par le biais d'un seul fournisseur, et nous sommes impatients des nouvelles possibilités que nous apporterons aux clients, ensemble. »

Pourquoi le travail hybride nécessite une stratégie A4 plus large

Selon une enquête de Robert Half, 53 % des employeurs au Canada offrent des options de travail hybride à ceux qui occupent des postes de direction, avec un tiers supplémentaire des employeurs offrant des options hybrides à tous les employés réguliers, quelle que soit leur ancienneté. Poussées par l'essor du travail hybride et à distance, les entreprises ont besoin de dispositifs d'impression plus compacts dans des configurations décentralisées. Ricoh ajoutera l'ensemble de la série exclusive Brother, y compris des modèles tels que le Brother MFC-L6915DW et le Brother HL-L6415DW, pour compléter et élargir son portefeuille A4, qui comprend des modèles primés comme le RICOH IM C320F et le RICOH P C375.

Plus d'options pour soutenir les besoins divers en milieu de travail

Avec la série exclusive Brother maintenant intégrée à son portefeuille d'impression A4, Ricoh créera plus d'opportunités pour les entreprises de toutes tailles d'acquérir des dispositifs d'imagerie abordables et de haute qualité qui s'intègrent parfaitement aux flux de travail numériques et offrent des solutions d'impression sécurisées, mobiles et cloud pour s'adapter aux lieux de travail flexibles. Le portefeuille élargi ajoute de nouvelles options accrues pour les environnements de travail intensifs en documents, tels que les organisations de santé, juridiques, financières et de vente au détail, pour gérer leur infrastructure d'impression complète par l'intermédiaire d'un seul fournisseur, en utilisant une plateforme de gestion d'impression commune, Streamline NX de RICOH, qui est en cours d'adaptation pour prendre en charge les dispositifs Brother.

« Brother est fier de collaborer avec Ricoh pour fournir à encore plus d'entreprises à travers le Canada notre série exclusive », a déclaré Tania Goffredo, Directrice principale,Planification des produits, Brother International Corporation-Canada. « Cette alliance combine la fiabilité éprouvée et la technologie rentable de Brother avec l'expertise approfondie de Ricoh en optimisation des flux de travail. Ensemble, nous aidons les organisations de toutes tailles à soutenir des lieux de travail hybrides et à distance avec des dispositifs compacts et performants qui offrent une productivité exceptionnelle et une valeur à long terme. »

Pour en savoir plus sur les solutions d'impression de Ricoh, cliquez ici.





À propos de Brother International Corporation (Canada)

Brother International Corporation (Canada) Ltd. est un fournisseur de premier plan de produits pour le bureau à domicile et les entreprises, d'appareils électroménagers pour les passionnés de couture et d'artisanat, ainsi que de solutions industrielles qui aident les gens à travailler et à créer plus efficacement. Brother Canada soutient les clients à l'échelle nationale avec un large portefeuille de solutions innovantes, fiables et rentables.

Brother Industries, Ltd. est un fabricant mondial avec des ventes mondiales de 876,6 milliards de yens pour l'exercice financier se terminant en mars 2025 (environ 6 milliards de dollars USD) et plus de 100 ans d'histoire. Le siège social de Brother International Corporation (Canada) Ltd.se situe à Montréal, au Québec, et est profondément enracinée au Canada depuis 1960, avec des installations de vente, de marketing, de services à la clientèle, de contrôle de la qualité et d'entreposage entièrement intégrées à travers le pays pour mieux servir les clients à l'échelle nationale.

Pour plus d'informations, visitez www.brother.ca.

| À propos de Ricoh |

Ricoh est un fournisseur leader de services numériques intégrés ainsi que de solutions d'impression et d'imagerie, conçus pour accompagner la transformation digitale des environnements de travail et optimiser la performance des entreprises.

Basé à Tokyo, le groupe Ricoh opère à l'échelle mondiale et accompagne des clients dans environ 200 pays et régions. Cette présence internationale s'appuie sur des connaissances, des technologies et des capacités organisationnelles développées au cours de ses 85 années d'histoire. Pour l'exercice fiscal clos en mars 2025, le groupe Ricoh a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 2 527 milliards de yens (environ 16,8 milliards de dollars américains).

Chez Ricoh, la mission et la vision consistent à encourager toutes les personnes à s'épanouir grâce au travail en comprenant et en transformant la façon dont elles travaillent pour laisser libre cours à leur potentiel et à leur créativité, afin de bâtir un avenir durable.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ricoh.com.

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SOURCE Ricoh Canada, Inc.

Personnes-ressources : Ricoh Canada Inc. , [email protected], Porter Novelli pour Ricoh Canada Inc. [email protected]