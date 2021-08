« Bell est ravie de collaborer avec les entrepreneurs canadiens de Tiny Mile, qui mettront à profit la vitesse et le temps de réaction incroyables du réseau 5G de Bell pour proposer ce service innovant et opportun de livraison de nourriture à leurs clients grâce à l'informatique mobile en périphérie », a déclaré Nauby Jacob, premier vice-président, Produits et services de Bell Mobilité.

Durant la première étape du passage à la livraison autonome sur le réseau 5G de Bell, les téléopérateurs piloteront les robots beaucoup plus facilement grâce aux temps de réponse plus rapides des données des capteurs et des flux vidéo sur la 5G. Tiny Mile mettra ensuite en place des offres de services 5G et la technologie d'informatique mobile en périphérie de Bell, et enverra la puissance de calcul en périphérie pour fournir une réponse à très faible latence et automatiser des fonctions comme l'évitement des collisions. Les données recueillies continuellement par les capteurs et les multiples caméras sur chaque robot seront envoyées en périphérie et traitées en temps quasi réel pour aider les robots à éviter les piétons, les objets en mouvement ou les obstacles tels que les nids-de-poule ou les poteaux.

« Grâce au réseau 5G de Bell, nos robots contrôlés à distance transmettront d'importantes quantités de données à des vitesses incroyables - un jalon important dans l'avancée du développement de notre modèle de livraison autonome - ce qui est parfait pour nous, a déclaré Ignacio Tartavull, chef de la direction de Tiny Mile. Cela va contribuer à optimiser notre modèle de livraison d'entreprise grâce à une solution améliorée qui aidera notre équipe à faire ce qu'elle fait de mieux : livrer des repas de restaurant tout frais à nos clients. »

Bell a annoncé le lancement de son réseau 5G l'an dernier et, le mois dernier, a dévoilé son partenariat avec AWS pour offrir les zones Wavelength sur son réseau 5G et ainsi rendre possible une utilisation rapide et efficace de l'informatique en périphérie à accès multiple (MEC). Grâce au réseau 5G de Bell, Tiny Mile et d'autres innovateurs de l'informatique en périphérie peuvent accéder à un portefeuille de services inégalé pour créer des applications qui exigent une connectivité à très faible latence et améliorent l'exploitation.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet, médias et de communications d'affaires large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca.

Dans le cadre de Mieux pour tous, nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités, tout en nous engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause et par le versement de dons importants pour les soins communautaires et l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

