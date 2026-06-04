La TD est une fois de plus reconnue pour les services bancaires simples qu'elle offre aux clients canadiens.

TORONTO, le 4 juin 2026 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la TD) a annoncé aujourd'hui qu'il s'est classé au premier rang du sondage JD Power sur la satisfaction des clients à l'égard des applis de services bancaires mobiles au Canada pour 2026. C'est la deuxième fois que la TD reçoit cette distinction1.

Principaux points à retenir

La TD s'est classée au premier rang du sondage JD Power sur la satisfaction des clients à l'égard des applis de services bancaires mobiles au Canada pour 2026. En 2023, la TD était aussi en tête de ce classement, à égalité avec une autre entreprise.

Par ailleurs, la TD a reçu la note la plus élevée pour les quatre facteurs évalués, dont l'information, la conception, la performance du système, et les outils et les capacités.

Au Canada, l'appli TD permet aux 8,8 millions de clients actifs sur les services mobiles de la Banque 2 d'effectuer leurs opérations bancaires, d'obtenir des récompenses et de consulter des comptes de négociation 3 sur la même appli.

d'effectuer leurs opérations bancaires, d'obtenir des récompenses et de consulter des comptes de négociation sur la même appli. La TD compte le plus grand nombre d'utilisateurs actifs des services mobiles au Canada parmi les cinq grandes banques, un record qu'elle détient depuis 12 ans 4 .

. À l'exercice 2025, les clients de la TD ont utilisé l'appli TD 22 fois par mois en moyenne, totalisant plus de 2 milliards d'ouvertures de session sur appareil mobile5.

« Nous sommes fiers d'occuper pour la deuxième fois la première place de ce sondage sur la satisfaction des clients à l'égard des applis de services bancaires mobiles, affirme Rizwan Khalfan, vice-président à la direction, Canaux numériques, Services bancaires personnels au Canada, TD. Cette distinction reflète la confiance que les clients canadiens accordent à la TD et à notre approche axée sur le numérique et pensée pour l'humain. Nous favorisons constamment l'innovation pour offrir à nos 8,8 millions de clients une expérience intuitive et personnalisée qui demeure remarquablement humaine. »

Ce sondage JD Power mesure la satisfaction des clients à l'égard des applications mobiles des institutions financières pour la gestion des comptes bancaires.

Axée sur la commodité, la personnalisation et la facilité d'utilisation, l'appli TD permet aux clients de gérer leurs finances facilement grâce à un processus d'authentification unique. Notre volonté d'innover et de répondre aux besoins de nos clients a mené à l'intégration de nouvelles fonctionnalités dans l'appli TD, dont les outils de cote de crédit, le Carrefour du crédit et la recherche d'opérations par carte de débit et de crédit. Ces fonctionnalités ont été utilisées près de 19 millions de fois par les clients, pour une période de 11 mois se terminant le 15 mars 20266.

Pour en savoir plus sur l'appli TD, rendez-vous sur la page https://www.td.com/ca/fr/services-bancaires-personnels/solutions/services-bancaires/appli-td

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à 28,1 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services bancaires aux États-Unis, y compris Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales banques numériques en Amérique du Nord, avec plus de 13 millions d'utilisateurs actifs du service mobile au Canada et aux États-Unis. Au 30 avril 2026, les actifs de la TD totalisaient 2,1 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

1 La TD a reçu la note la plus élevée en 2023 (à égalité avec une autre entreprise) et en 2026 au sondage JD Power qui mesure la satisfaction des clients à l'égard des applications mobiles des institutions financières pour la gestion des comptes bancaires au Canada. Rendez-vous sur le site jdpower.com/awards pour en savoir plus. 2 Utilisateurs ayant ouvert au moins une session sur leur appareil mobile au cours des 90 derniers jours, en date du 30 avril 2026. 3 La négociation dans un compte Placements directs TD, un service de TD Waterhouse Canada Inc., n'est pas offerte dans l'appli TD pour les comptes NégociTitres TD. NégociTitresMC TD est un service de Placements directs TD, une division de TD Waterhouse Canada Inc., filiale de La Banque Toronto-Dominion. 4 Selon l'analyse historique de SensorTower, un fournisseur mondial d'information commerciale numérique, la TD a en moyenne le plus grand nombre d'utilisateurs mobiles actifs par mois des cinq grandes banques canadiennes (la TD, RBC, la Banque Scotia, BMO et CIBC) depuis 12 ans, soit du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2025. 5 Les ouvertures de session sur appareil mobile représentent le nombre total d'ouvertures de session sur l'appli TD des clients des Services bancaires personnels au Canada, de Placements directs et des Services bancaires aux entreprises pour la période du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025. 6 Fonctionnalités mobiles importantes, comme les outils de cote de crédit, la recherche d'opérations par carte de débit et de crédit et le Carrefour du crédit (offres de crédit préapprouvées), pour la période du 15 avril 2025 au 15 mars 2026.

SOURCE TD Bank Group

Pour plus de renseignements : Caroline Phémius, [email protected]