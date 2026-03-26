TORONTO, le 26 mars 2026 /CNW/ - La Tablée des Chefs est fière d'annoncer un nouveau partenariat avec le Conseil scolaire du district de Toronto, qui permettra le déploiement du programme des Brigades Culinaires dans 10 écoles secondaires du Grand Toronto, dès 2026.

Grâce à cette collaboration, davantage de jeunes auront accès à des ateliers pratiques et ludiques leur permettant de développer leurs compétences culinaires et leur autonomie alimentaire, dans un climat de franche camaraderie.

Destiné aux élèves du secondaire, le programme des Brigades Culinaires propose une série d'ateliers animés par des professionnels du milieu culinaire. Au fil des rencontres, les jeunes vont :

découvrir les bases d'une saine alimentation ;

apprendre des techniques culinaires simples et accessibles ;

être sensibilisés au gaspillage et à l'insécurité alimentaire ;

relever des défis mobilisateurs et porteurs de sens ;

participer à des compétitions amicales inter-écoles.

À travers ces activités, le programme contribue, de façon stimulante, à rehausser la confiance en soi des jeunes et à mettre en valeur l'importance de se dépasser ensemble, en brigade !

« Depuis plus de 20 ans, on voit à quel point la cuisine peut être un puissant moteur de confiance, d'autonomie et de partage chez les jeunes. Amener les Brigades Culinaires à Toronto, c'est offrir à encore plus d'élèves la chance de développer des compétences essentielles pour la vie, tout en découvrant le plaisir de cuisiner et de manger ensemble. »

Jean-François Archambault, directeur général et fondateur de La Tablée des Chefs

Actif depuis plusieurs années au Canada, le programme des Brigades Culinaires est reconnu pour son approche humaine et inclusive, qui utilise la cuisine comme outil d'apprentissage, d'expression et de rapprochement. Ce partenariat marque une nouvelle étape dans le déploiement du programme et dans la volonté de La Tablée des Chefs de soutenir les jeunes, là où ils sont, avec des solutions concrètes et porteuses.

À propos de La Tablée des Chefs

La mission de La Tablée des Chefs se résume en deux mots : nourrir et éduquer. Nourrir aujourd'hui pour lutter contre l'insécurité alimentaire et éduquer les jeunes pour développer leur autonomie alimentaire. Depuis sa création, en 2002, l'organisme a distribué plus de 26,4 millions de portions cuisinées et récupérées à des organismes communautaires et a initié plus de 95 000 jeunes à la cuisine et aux saines habitudes alimentaires.

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SOURCE Tablée des Chefs

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