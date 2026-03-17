Des milliers de mains, 140 000 repas: la relève se mobilise contre l'insécurité alimentaire

MONTRÉAL, le 17 mars 2026 /CNW/ - Plus de 1000 élèves, du projet Les Cuisines Solidaires - Édition Relève (CSER) de La Tablée des Chefs, mettront la main à la pâte pour relever un défi de taille : préparer 140 000 portions de chili végétarien destinées aux organismes d'aide alimentaire.

Depuis plus de 20 ans, La Tablée des Chefs porte cette initiative qui mobilise un grand nombre d'enseignants et d'étudiants en cuisine au Québec, à travers le Canada en ON, BC, NB, et même en France pour offrir des repas aux gens qui sont dans le besoin. Ce programme a permis, depuis ces débuts, de distribuer plus de 1.7 million de portions cuisinées par la relève aux banques alimentaires à travers le Canada et en France.

Pour la première fois dans son histoire, les CSER auront, cette année, Karine Beauchamp, du restaurant de l'ITHQ comme marraine.

« Lorsque l'on m'a proposé d'être marraine des Cuisines Solidaires - Édition Relève 2026, je n'ai pas hésité une seule seconde ! L'insécurité alimentaire touche un nombre croissant de familles, et si je peux contribuer concrètement à la combattre, je réponds présente. Pour moi, la cuisine, ce n'est pas seulement l'art de préparer des plats en restaurant, c'est aussi un véritable geste d'amour, de solidarité et de partage. Si mon engagement peut inspirer la relève à tendre la main et à aider son prochain, alors j'aurai pleinement accompli ma mission. »

Rallier des acteurs de changement pour contrer l'insécurité alimentaire

En plus de mobiliser les élèves pour produire des portions de nourriture, l'activité vise également à conscientiser la relève professionnelle au problème de l'insécurité alimentaire pour amener les chefs de demain à devenir des agents de changement dans leur communauté.

Dans un contexte où l'insécurité alimentaire ne cesse de croître, l'initiative Les Cuisines Solidaires - Édition Relève joue un rôle crucial.

Une fois de plus, le nombre de demandes d'aide alimentaire a augmenté de manière significative en 2025. Selon le Bilan-Faim Québec de 2025, un total de 3,1 millions de demandes d'aide ont été répondues en mars 2025, c'est presque 1,6 fois plus qu'en mars 2021 ! Parmi les personnes aidées, on retrouve plusieurs catégories de la population, notamment des ménages ayant un emploi comme source principale de revenus (20,6%), ainsi que des enfants (35%) !

Face à cette réalité alarmante, la mobilisation des chefs enseignants et des élèves en cuisine fait toute la différence, en alliant savoir-faire, engagement et générosité pour soutenir les personnes dans le besoin.

Nouveauté cette année : une page Facebook pour suivre quotidiennement la production des portions cuisinées !

Suivez le déroulement de cette édition via notre nouvelle page Facebook et allez visionner la vidéo promotionnelle !

Une recette de chili végétarien faite à partir de tofu du Québec

Pour une deuxième année, les élèves cuisineront un chili végétarien avec le tofu Soykei, un produit québécois fait dans le respect de l'environnement. Avec cette recette, les Cuisines Solidaires - Édition Relève se veulent inclusives en rendant la consommation du repas accessible au plus grand nombre possible de personnes, tout en valorisant les produits locaux.

À propos de La Tablée des Chefs

La mission de La Tablée des Chefs se résume en deux mots : nourrir et éduquer. Nourrir aujourd'hui pour lutter contre l'insécurité alimentaire et éduquer les jeunes pour développer leur autonomie alimentaire. Depuis sa création, en 2002, l'organisme a distribué plus de 26,4 millions de portions cuisinées et récupérées à des organismes communautaires et a initié plus de 95 000 jeunes à la cuisine et aux saines habitudes alimentaires.

www.tableedeschefs.org.

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SOURCE Tablée des Chefs

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