MONTRÉAL, le 18 juin 2025 /CNW/ - La grande finale nationale des Brigades Culinaires, une initiative de La Tablée des Chefs, s'est tenue le 8 juin dernier à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), à Montréal. Après une compétition serrée réunissant cinq équipes finalistes, c'est l'école Gordon Bell High School, de Winnipeg au Manitoba, qui a remporté les grands honneurs. Ce fut une première dans l'histoire du programme pour une école située à l'extérieur du Québec.

Finale des Brigades Culinaires 2025 (Groupe CNW/Tablée des Chefs)

Durant l'épreuve, les cinq brigades finalistes (4 du Québec et 1 du Manitoba) ont eu à cuisiner un plat qui mettait en vedette trois ingrédients mystère ; des choux de Bruxelles, des rabioles et un contre-filet de bœuf, dans un plat principal évalué par un jury d'experts. L'équipe gagnante s'est démarquée par sa maîtrise technique, sa créativité et son esprit d'équipe.

Animé par Ricardo, l'événement comptait également sur la présence de Joshua Kutryk, astronaute de l'Agence spatiale canadienne, venu sur place pour rencontrer et encourager les jeunes.

La finale internationale des Brigades Culinaires se tiendra à Montréal, le 21 juin prochain au bistro de Sid Lee. La brigade manitobaine affrontera alors, dans un face-à-face culinaire amical, l'équipe gagnante de La Tablée des Chefs France, composée d'élèves du collège Jean Jaurès, situé à Pantin, en banlieue parisienne.

Citations

« Toute l'équipe de La Tablée des Chefs se réjouit de la victoire de la brigade de l'école Gordon Bell High School. Les Brigades Culinaires représentent bien plus qu'un simple programme culinaire. C'est aussi une véritable aventure qui transforme des vies pour le mieux. J'espère que les honneurs remportés par une école située hors Québec vont donner le goût à toutes les écoles secondaires du pays de s'inscrire à ce formidable programme qui développe l'autonomie alimentaire et l'esprit d'équipe des participants. »

- Jean-François Archambault, fondateur et directeur général de La Tablée des Chefs

Cette année, près de 350 groupes-écoles à travers le Canada ont pris part au programme parascolaire des Brigades Culinaires. Parmi ceux-ci, 174 écoles ont participé aux compétitions, et seulement cinq se sont rendues à la grande finale nationale. Tout au long de l'année, les jeunes ont bénéficié de près de 40 heures de formation pratique en cuisine, réparties sur 24 ateliers jumelant l'apprentissage des techniques culinaires aux saines habitudes alimentaires.

À propos de la Tablée des Chefs

La mission de La Tablée des Chefs se résume en deux mots : nourrir et éduquer. Nourrir aujourd'hui pour lutter contre l'insécurité alimentaire et éduquer les jeunes pour développer leur autonomie alimentaire. Depuis sa création, en 2002, l'organisme a distribué plus de 21 millions de portions cuisinées à des organismes communautaires et a initié plus de 79 000 jeunes à la cuisine et aux saines habitudes alimentaires. www.tableedeschefs.org

SOURCE Tablée des Chefs

Pour tout renseignement : Béatrice Vincent, TACT, Cellulaire : 581-246-2147, [email protected]