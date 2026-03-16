750 000 portions de soupe en une heure : La Grande Marmite revient à Montréal et s'installe à Québec

LONGUEUIL, QC, le 16 mars 2026 /CNW/ - Forte du succès de sa première édition, La Tablée des Chefs annonce le retour de La Grande Marmite Montréal le 5 mai 2026 ainsi que la toute première édition de La Grande Marmite Québec le 27 mai 2026. Présentée officiellement par Sollio Groupe Coopératif, en collaboration avec Québecor, ces deux événements visent à préparer 750 000 portions de soupe prête-à-cuisiner pour soutenir les Banques alimentaires du Québec.

À Montréal, l'événement sera animé par Ricardo, porte-parole de La Tablée des Chefs, tandis qu'à Québec, c'est Pierre-Yves Lord qui sera à la barre de ce grand défi collectif. Dans une ambiance festive et mobilisatrice, des centaines de participants, réunis en équipes, relèveront un défi alimentaire enlevant : toutes les équipes auront une heure pour préparer simultanément le plus grand nombre possible de sacs de soupe prête-à-cuisiner à partir d'ingrédients fournis par de nombreux partenaires de La Tablée des Chefs.

Les fonds amassés grâce aux inscriptions sont entièrement versés au programme des Soupes Solidaires de La Tablée des Chefs, déployé dans 80 écoles primaires à travers le Québec afin de favoriser une saine alimentation scolaire.

Des objectifs ambitieux pour 2026

En 2026, La Tablée des Chefs vise à offrir 2,5 millions de portions de soupe à des personnes vivant une situation d'insécurité alimentaire au Québec. La Grande Marmite constitue un levier d'impact majeur pour atteindre cette cible.

Deux grands rendez-vous sont prévus :

Montréal : 5 mai 2026, Palais des congrès -- objectif de 84 000 sacs de soupe prête-à-cuisiner

Québec : 27 mai 2026, Centre Vidéotron -- objectif de 40 000 sacs de soupe prête-à-cuisiner

Au total, ce sont 750 000 portions de soupe qui seront préparées lors de ces deux événements.

Un élan déjà bien amorcé

En 2025, la première édition de La Grande Marmite Montréal a mobilisé plus de 1 200 participants et permis de préparer 40 000 sacs de soupe. Forte de ce succès, La Tablée des Chefs passe à la vitesse supérieure en 2026 avec deux villes, Montréal et Québec.

Citations

Jean-François Archambault, fondateur et directeur général de La Tablée des Chefs

« Le succès de la première édition de La Grande Marmite nous a profondément touchés. Voir l'impact concret de cette mobilisation sur le terrain nous donne encore plus envie d'aller plus loin. Avec deux événements, à Montréal et à Québec, nous voulons faire grandir ce mouvement de solidarité. Notre objectif est simple : mobiliser toujours plus de participants et offrir encore plus de portions de soupe à ceux qui en ont besoin. »

Pascal Houle, chef de la direction, Sollio Groupe Coopératif

« S'associer pour une seconde année à La Tablée des Chefs, c'est d'abord et avant tout une question de solidarité et un geste posé avec le cœur. C'est une façon de redonner aux gens et de tendre la main à des personnes et à des familles qui en ont besoin, là où nous vivons et travaillons! À Montréal comme à Québec, La Grande Marmite nous permet de rassembler employés, coopératives, partenaires et citoyens autour d'un même objectif : lutter ensemble contre l'insécurité alimentaire et contribuer à un avenir plus durable pour nos communautés. »

Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction, Québecor inc.

« La solidarité et le partage ont toujours fait partie des valeurs fondamentales de Québecor. Notre partenariat avec La Tablée des Chefs dans le cadre de La Grande Marmite à Montréal et à Québec s'inscrit dans cette volonté d'offrir un soutien aux populations dans le besoin, grâce à des initiatives porteuses de sens partout au Québec. Nous souhaitons ainsi contribuer à amplifier la mobilisation, à encourager l'engagement citoyen et à générer un impact durable pour les personnes en situation d'insécurité alimentaire. »

Appel à la mobilisation

Inscrivez-vous dès maintenant ! Citoyens, entreprises et organisations sont invités à former des équipes, amasser les fonds et à participer à ce défi solidaire pour améliorer l'accès à une alimentation saine pour toutes et tous.

Information et inscription

À propos de La Tablée des Chefs

La mission de La Tablée des Chefs se résume en deux mots : nourrir et éduquer. Nourrir aujourd'hui pour lutter contre l'insécurité alimentaire et éduquer les jeunes pour développer leur autonomie alimentaire. Depuis sa création en 2002, l'organisme a distribué plus de 26,4 millions de portions cuisinées et récupérées à des organismes communautaires et a initié plus de 95 000 jeunes à la cuisine et aux saines habitudes alimentaires. www.tableedeschefs.org

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SOURCE Tablée des Chefs

Pour tout renseignement: Megan Rivas-Gagnon, TACT, 514 691-4376, [email protected]; Source: La Tablée des Chefs