TORONTO, le 1er févr. 2023 /CNW/ - La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (« SLCCAV »), filiale en propriété exclusive de la Financière Sun Life inc. (la « Sun Life » ou la « FSL ») (TSX : SLF) (NYSE : SLF), a annoncé aujourd'hui la conclusion de la vente de ses activités des Marchés spéciaux (régimes d'associations, groupes d'affinités et assurance-créances collective) à la Compagnie d'assurance-vie Première du Canada (la « Première du Canada »).

Ainsi, les affaires de la Sun Life dans le secteur des régimes d'associations et des groupes d'affinités et le secteur de l'assurance-créances collective, ainsi que les participants et les clients qui s'y rattachent, seront transférées à la Première du Canada.

La Sun Life est le chef de file du marché canadien des garanties collectives. Elle offre une couverture à plus de cinq millions d'employés et aux personnes à leur charge. Chaque année, la Sun Life répond aux besoins en soins de santé de ses Clients grâce à plus de 80 millions de règlements effectués.

Cliquez ici pour lire l'annonce initiale concernant l'entente conclue en 2021 entre la Sun Life et la Première du Canada.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

