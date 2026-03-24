TORONTO, le 24 mars 2026 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) (la « Compagnie ») a annoncé aujourd'hui que l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires ordinaires et l'assemblée annuelle des titulaires de contrat ayant droit de vote de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie se tiendront le mercredi 6 mai 2026. Les actionnaires et les titulaires de contrat ayant droit de vote sont invités à participer aux assemblées en ligne ou en personne.

Par ailleurs, la Compagnie a annoncé que son Rapport annuel 2025 ainsi que l'avis de convocation à l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires et la Circulaire d'information de la direction se rapportant à l'assemblée annuelle et extraordinaire de 2026 sont maintenant disponibles.

Assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires et assemblée annuelle des titulaires de contrat ayant droit de vote

Les actionnaires et les titulaires de contrat ayant droit de vote peuvent assister à l'assemblée en ligne ou y participer en personne au siège social mondial de la Sun Life à Toronto. Ils pourront aussi poser des questions et voter sur plusieurs sujets importants, peu importe qu'ils assistent à l'assemblée en personne ou en ligne.

Il est conseillé aux actionnaires et aux titulaires de contrat ayant droit de vote de consulter de temps à autre la page des assemblées annuelles sur sunlife.com avant la séance pour obtenir des renseignements à jour.

Date : Mercredi 6 mai 2026



Heure : 17 h (heure de l'Est)



En ligne : meetings.lumiconnect.com/400-804-248-487

Mot de passe : sunlife2026 (sensible à la casse)



En personne : 1 York Street, 35e étage

Toronto (Ontario)

Pour savoir comment assister à la webdiffusion et voter à la réunion virtuelle, les actionnaires doivent consulter la Circulaire d'information de la direction 2026, et les titulaires de contrat ayant droit de vote doivent consulter les Renseignements destinés aux titulaires de contrat ayant droit de vote 2026, ainsi que leur formulaire de procuration ou leur formulaire d'instructions de vote.

Nous recommandons aux actionnaires et aux titulaires de contrat ayant droit de vote de voter à l'avance en utilisant l'une des méthodes indiquées dans la Circulaire d'information de la direction 2026 ou les Renseignements destinés aux titulaires de contrat ayant droit de vote, selon le cas, d'ici au lundi 4 mai 2026 à 17 h (heure de l'Est).

Documents

Les documents de la Financière Sun Life inc. ont été déposés auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. La distribution aux actionnaires a commencé aujourd'hui, et les documents sont aussi disponibles en ligne :

SEDAR+ : sedarplus.ca

EDGAR : sec.gov/edgar (en anglais)

Site Web de notre agent des transferts : documentsassemblee.com/TSXT/SLF_fr

Notre site Web : sunlife.com/aga2026 et sunlife.com/RapportAnnuel

Les actionnaires peuvent se procurer sans frais des exemplaires papier des états financiers audités en communiquant avec l'agent des transferts de la Compagnie (lien ci-dessus).

Les documents de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie commenceront à être distribués aux titulaires de contrat ayant droit de vote à effet du 30 mars 2026. Ils seront accessibles en ligne le 30 mars 2026 :

Site Web de notre agent des transferts : documentsassemblee.com/TSXT/SLF_fr

Notre site Web : sunlife.com/aga2026

Rapport annuel 2025

Le Rapport annuel 2025 comprend le rapport de gestion, les états financiers consolidés et les bénéfices par organisation pour 2025, ainsi que d'autres renseignements sur la Compagnie.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2025, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,60 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs et rédactrices : Tous les montants sont en dollars canadiens.

Pour communiquer avec l'équipe des relations médias de la Sun Life, veuillez envoyer un courriel à [email protected].

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SOURCE Financière Sun Life Inc. - Nouvelles financières