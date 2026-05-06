TORONTO, le 6 mai 2026 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) (la « Compagnie ») a annoncé aujourd'hui, sous réserve de l'approbation du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) et de la Bourse de Toronto, son intention de renouveler son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« offre »). Aux termes de cette offre, la Compagnie pourra racheter un nombre maximal de 10 000 000 d'actions ordinaires (représentant environ 1,8 % des 554 013 029 actions ordinaires émises et en circulation au 31 mars 2026). La Compagnie déposera un avis d'intention à la Bourse de Toronto à ce sujet.

L'offre permettra à la Compagnie d'acquérir plus d'actions ordinaires en vue de rembourser une partie du capital aux actionnaires dans le cadre de sa stratégie générale de gestion du capital.

L'offre devrait s'ouvrir le 29 mai 2026, ou plus tôt à une date déterminée par la Compagnie suivant la réception des approbations du BSIF et de la Bourse de Toronto, et prendre fin au plus tard à la date correspondant à la fin de la période de 12 mois suivant l'ouverture de l'offre. Les rachats en vertu de l'offre peuvent être effectués par l'intermédiaire de la Bourse de Toronto, d'autres bourses canadiennes, de la Bourse de New York ou d'autres plateformes de négociation au Canada ou aux États-Unis, selon les taux en vigueur sur le marché. Sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation, les rachats en vertu de l'offre peuvent également être effectués par l'entremise d'ententes de gré à gré ou de programmes de rachat d'actions en vertu de dispenses accordées par les autorités de réglementation des valeurs mobilières. Les rachats effectués en vertu d'une telle dispense se feront généralement à escompte par rapport au cours en vigueur sur le marché. La Compagnie déterminera le nombre d'actions ordinaires effectivement rachetées aux termes de l'offre et le moment de ces rachats (le cas échéant). Toutes les actions ordinaires ainsi rachetées par la Compagnie seront annulées ou utilisées dans le cadre de certains régimes incitatifs réglés en instruments de capitaux propres.

À l'occasion, lorsqu'elle ne possède pas de renseignements importants qui n'ont pas été rendus publics la concernant ou concernant ses titres, la Compagnie peut mettre en œuvre un plan préétabli avec son courtier pour permettre le rachat d'actions ordinaires de la Compagnie à des moments où la Compagnie n'aurait pas autrement été active sur le marché en raison de ses propres périodes de gel des opérations, règles sur les transactions d'initiés ou autres. Tout plan de cette sorte établi entre la Compagnie et son courtier sera adopté conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières en vigueur.

Énoncés prospectifs

À l'occasion, la Compagnie présente, verbalement ou par écrit, des énoncés prospectifs au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent les énoncés i) se rapportant à l'offre publique potentielle de rachat dans le cours normal des activités de la Compagnie (y compris, mais sans s'y limiter, les énoncés relatifs à la mise en œuvre d'un plan préétabli avec son courtier); ii) de nature prévisionnelle ou dont la réalisation est tributaire, ou qui font mention, de conditions ou d'événements futurs; et iii) qui renferment des mots ou expressions tels que « intention », « prévoit », « devrait », « servira » ou d'autres expressions semblables. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué sont donnés au 6 mai 2026 et font état des attentes, estimations et prévisions actuelles de la Compagnie en ce qui touche des événements futurs et ne représentent pas des faits passés. Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie des résultats futurs et comportent des hypothèses, des risques et des incertitudes dont la portée est difficile à prévoir. Quelques hypothèses, risques et incertitudes sont décrits dans les rapports de gestion de la Compagnie pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025 sous la rubrique « Énoncés prospectifs », dans la notice annuelle de la Compagnie pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025 sous la rubrique « Facteurs de risque », dans le rapport de gestion intermédiaire de la Compagnie pour le trimestre terminé le 31 mars 2026 sous la rubrique « Gestion du risque », dans les autres facteurs présentés dans les états financiers annuels et intermédiaires de la Compagnie, ainsi que dans d'autres documents déposés auprès des autorités canadiennes et américaines de réglementation des valeurs mobilières, que l'on peut consulter au www.sedarplus.ca et au www.sec.gov, respectivement. Les résultats réels peuvent différer de façon significative de ceux exprimés, sous-entendus ou prévus dans de tels énoncés prospectifs, et rien ne garantit que le BSIF et/ou la Bourse de Toronto approuveront l'offre ou que des actions ordinaires seront rachetées en vertu de cette offre.

La Compagnie ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ces énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent document ou par suite d'événements imprévus, à moins que la loi ne l'exige.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2026, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,58 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Toutes les sommes sont en dollars canadiens.

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SOURCE Financière Sun Life Inc. - Nouvelles financières