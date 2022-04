Au Canada, les personnes à la recherche d'un soutien en santé mentale ont maintenant accès gratuitement à un service de thérapie autonome

TORONTO, le 21 avril 2022 /CNW/ - La Sun Life s'engage à verser plus d'argent pour soutenir les efforts humanitaires et de relocalisation en Ukraine. Elle s'engage à verser un don additionnel de 200 000 $ à la Croix-Rouge canadienne et à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR). Ses dons totalisent maintenant plus de 1,1 million de dollars. Nous savons que des gens font face à des problèmes de santé mentale au Canada. La pandémie, ainsi que les risques pour la sécurité et la paix dans le monde ne font qu'aggraver ces difficultés. C'est pourquoi la Sun Life offre un accès gratuit à un service de thérapie autonome à toutes les personnes au Canada qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale.

« Nous sommes de tout cœur avec le peuple ukrainien et toutes les personnes touchées par cette invasion brutale et la guerre. La crise humanitaire dans cette région du monde nous préoccupe beaucoup, ainsi que la menace pour la paix et la stabilité mondiales », déclare Jacques Goulet, président de la Sun Life Canada. « Avec la communauté mondiale, nous éprouvons de la compassion pour les gens en Ukraine et nous saluons leur courage et leur résilience. Nous espérons que notre don additionnel aidera les gens en Ukraine qui sont touchés par cette crise.»

L'engagement d'aujourd'hui s'ajoute au soutien financier de la Sun Life annoncé en mars. Dans cette annonce, on faisait état des dons des compagnies et des filiales de la Sun Life - dont la MFS, BentallGreenOak, InfraRed Capital Partners - ainsi que des dons des employés que la compagnie a doublés dans le cadre de son programme de philanthropie.

Thérapie cognitivo-comportementale en ligne offerte au Canada

En plus de ce nouvel engagement, la Sun Life offre un accès sans frais à du soutien en santé mentale à ceux et celles qui en ont besoin. En partenariat avec Dialogue, toute personne au Canada aura accès à la thérapie cognitivo-comportementale sur Internet (TCCi) pour une durée limitée. Ce service virtuel se compose de trousses interactives qui aident les personnes à gérer les émotions négatives, comme le stress et l'anxiété. Après avoir rempli un court questionnaire, les gens ont accès à des renseignements et à des ressources utiles (exercices de méditation, astuces et plus encore). La TCCi est accessible partout et en tout temps, à condition d'avoir accès à Internet. Cliquez ici pour obtenir le service.

« La thérapie cognitivo-comportementale en ligne est un traitement efficace qui a fait ses preuves. Ce traitement aide les gens à traverser les moments difficiles de la vie », déclare Cherif Habib, PDG de Dialogue. « Avec la Sun Life, nous investissons dans ce soutien en santé mentale pour aider des milliers de personnes au Canada durant les prochains mois.»

« Nous reconnaissons que l'invasion de l'Ukraine inquiète les gens. Cette crise nuit à leur équilibre mental et émotionnel. À cela s'ajoute le stress créé par la pandémie de COVID-19, qui dure depuis deux ans », précise Dave Jones, président de la Sun Life Santé. « Si le stress et l'anxiété sont hors de votre contrôle, nous vous encourageons à aller chercher le soutien dont vous avez besoin. Il y a des ressources pour vous aider.»

Les personnes qui veulent soutenir les efforts humanitaires peuvent faire un don au Fonds de secours : Aide humanitaire aux personnes venant d'Ukraine en sol canadien de la Croix-Rouge canadienne au www.croixrouge.ca ou au 1-800-418-1111.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux Clients individuels et institutionnels des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs, de la gestion de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2021, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 440 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

