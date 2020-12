La Sun Life réunit des cadres supérieurs de diverses entreprises pour faire de la santé mentale au travail une priorité en 2021

Ensemble, les participants à ce forum emploient un quart de million de Canadiens

TORONTO, le 8 déc. 2020 /CNW/ - Le 30 novembre dernier, la Sun Life Canada a réuni 70 présidents, chefs d'entreprises et cadres supérieurs pour discuter de la crise de santé mentale qui sévit au Canada. En partenariat avec le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), ce forum a mis en évidence que le milieu de travail, et particulièrement les présidents et les chefs d'entreprise, ont un rôle important à jouer pour soutenir la santé mentale des travailleurs.

« Nous traversions déjà une crise de santé mentale au pays. Depuis le début de la pandémie, près de 60 % des Canadiens ont indiqué avoir constaté une dégradation de leur santé mentale, indique Jacques Goulet, président de la Sun Life Canada et de Lumino Santé. En tant que dirigeants de certains des plus importants milieux de travail au pays, nous avons la responsabilité d'agir. Nous devons donner le ton et veiller à ce que nos organisations soient sûres du point de vue psychologique. Les présidents et chefs d'entreprises qui participent à ce forum représentent 250 000 employés. Ensemble, nous pouvons renforcer la résilience des Canadiens, un facteur essentiel au rétablissement de notre pays après la pandémie. »

Récent sondage en milieu de travail

Une majorité de Canadiens indiquent avoir vu leur santé mentale décliner durant la pandémie de COVID-19. Mais, d'après un récent sondage mené par la Sun Life, 34 % des employés seulement ont reçu de leur employeur un soutien ou des ressources supplémentaires pour les aider à gérer leur santé mentale, physique ou financière. De ce nombre, 68 % ont reçu un soutien psychologique, 40 % un soutien physique et 25 % un soutien financier.

La Sun Life est heureuse de collaborer avec le CAMH pour faire de la santé mentale une priorité. L'organisation d'un sommet annuel sur la santé mentale est prévue à compter d'avril 2021. Les dirigeants seront alors invités à témoigner de leurs progrès et des difficultés rencontrées. De plus, la Sun Life utilise le Manuel de santé mentale pour les chefs d'entreprise (en anglais seulement) du CAMH pour bonifier le soutien et les ressources qu'elle propose aux employés.

« La santé mentale des employés est l'un des enjeux les plus importants des milieux de travail aujourd'hui. C'est inspirant de voir autant de dirigeants de grandes compagnies canadiennes se rallier à cette cause, souligne Deborah Gillis, PDG de la fondation du CAMH. En agissant pour améliorer et promouvoir la santé mentale au travail, les dirigeants ont l'occasion - voire la responsabilité - de briser les préjugés. La peur empêche encore trop de travailleurs de demander l'aide dont ils ont besoin. »

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2020, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 186 milliards de dollars. Pour en savoir plus, visitez www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

À propos du CAMH

Le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) est le plus grand hôpital d'enseignement en santé mentale et en toxicomanie au Canada, et l'un des plus importants centres de recherche au monde dans ces domaines. L'offre du CAMH est variée : soins cliniques, recherche, formation, mise au point de politiques et promotion de la santé. Tout est fait pour aider les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de dépendance. Le CAMH est affilié à part entière à l'Université de Toronto. Il est aussi un centre de collaboration de l'Organisation panaméricaine et de l'Organisation mondiale de la santé.

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

SOURCE Financière Sun Life Canada

Renseignements: Renseignements pour les médias : Mylène Bélanger, Conseillère principale, relations publiques, Tél. : 438-341-3884, [email protected] ; Hayley Chazan, Gestionnaire, stratégie médiatique, CAMH, Tél. : 416-452-6530, [email protected]

Liens connexes

http://www.sunlife.com