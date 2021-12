La Sun Life acquiert des actions ordinaires supplémentaires de Dialogue Technologies de la Santé inc. auprès de tierces parties

TORONTO, le 1er déc. 2021 /CNW/ - La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (la « Sun Life du Canada ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a acquis 6 036 144 actions ordinaires (les « Actions achetées ») de Dialogue Technologies de la Santé inc. (« Dialogue ») pour un prix d'achat global de 48,289,152 $, soit 8,00 $ par action, en vertu d'une convention conclue de gré à gré avec certaines tierces parties. Cet investissement additionnel fait suite à l'annonce initiale de la Sun Life concernant un partenariat commercial stratégique et un placement en actions de 32,7 millions de dollars dans Dialogue.

« L'annonce d'aujourd'hui reflète notre conviction continue de l'importance des solutions novatrices et numériques pour répondre aux besoins des Canadiens en matière de soins de santé, a déclaré Dave Jones, président de la Sun Life Santé. Nos clients souhaitent avoir accès à des outils numériques pour mieux gérer cet aspect de leur vie. Les Soins virtuels Lumino Santé, propulsés par Dialogue, sont un exemple de la façon dont la Sun Life Santé donne à ses clients les moyens de prendre leur santé en main. »

Cliquez ici pour en savoir davantage sur les garanties collectives et les Soins virtuels Lumino Santé.

Renseignements supplémentaires sur l'achat d'actions

Les Actions achetées représentent environ 9,18 % des actions ordinaires émises et en circulation de Dialogue (« Actions ordinaires ») (selon les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités de Dialogue au 30 septembre 2021 et 2020 et pour les périodes de trois et de neuf mois se terminant à ces dates [les « États financiers du 3e trimestre »]). Avant cet achat, la Sun Life du Canada détenait 9 175 427 Actions ordinaires, représentant environ 13,95 % des Actions ordinaires émises et en circulation (selon les États financiers du troisième trimestre). Après la réalisation de cet achat, la Sun Life du Canada détient 15 211 571 Actions ordinaires, représentant environ 23,13 % des Actions ordinaires émises et en circulation (selon les États financiers du troisième trimestre).

L'acquisition des Actions ordinaires s'est fait au moyen d'un contrat de gré à gré conclu avec au plus cinq tierces parties à un prix par action ne représentant pas plus de 115 % du cours des Actions ordinaires et en vertu de la « dispense pour contrats de gré à gré » prévue au paragraphe 1 de l'article 4.2 du Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat. L'acquisition des Actions achetées n'a pas été effectuée par l'intermédiaire d'un marché où les Actions ordinaires se négocient.

Les Actions achetées ont été acquises aux fins de placement. La Sun Life du Canada pourrait, de temps à autre, acquérir ou aliéner des titres de Dialogue aux fins de placement.

En outre, la Sun Life du Canada détient un bon de souscription (le « Bon de souscription de la Sun Life du Canada ») lui permettant d'acheter 3 823 097 Actions ordinaires pour un prix d'exercice correspondant à 3,567 71 $ par action. Le Bon de souscription de la Sun Life du Canada ne peut être exercé que si les produits bruts de Dialogue générés par les clients inscrits à la plateforme de Dialogue par l'intermédiaire de la Sun Life du Canada ou des sociétés membres du même groupe atteignent ou dépassent certaines cibles de produits prédéterminées. À moins d'être exercé, le Bon de souscription de la Sun Life du Canada expirera à la première des dates suivantes : (a) le 20 mai 2023; (b) à la date d'un événement de liquidation (Liquidation Event) au sens des statuts de Dialogue; ou (c) à la date à laquelle l'entente commerciale entre la Sun Life du Canada et Dialogue est résiliée (i) par la Sun Life du Canada pour quelque motif que ce soit ou (ii) par Dialogue en raison d'un manquement à l'entente commerciale de la part de la Sun Life du Canada qui n'a pas été corrigé dans les délais requis. Dans le cas où le Bon de souscription de la Sun Life du Canada serait exercé, la Sun Life du Canada aurait la propriété véritable et le contrôle de 19 034 668 Actions ordinaires, représentant environ 27,35 % des Actions ordinaires émises et en circulation (selon les États financiers du troisième trimestre).

Le présent communiqué de presse est publié en vertu du Règlement 62-103 sur le système d'alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d'initiés qui exige qu'une déclaration prévue aux règles du système d'alerte et contenant des renseignements supplémentaires à l'égard des questions susmentionnées soit déposée sous le profil de Dialogue sur le site Web de SEDAR ( www.sedar.com ). Pour obtenir une copie de cette déclaration, veuillez communiquer avec Yaniv Bitton, vice-président et chef des relations avec les investisseurs et des marchés financiers (tél. : 416 979-6496; courriel : [email protected]). Le siège social de Dialogue est situé au 390, rue Notre-Dame Ouest, bureau 200, Montréal (Québec) H2Y 1T9.

À propos de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie

La Sun Life du Canada est une filiale en propriété exclusive de la Financière Sun Life inc. (ensemble avec ses filiales et, le cas échéant, ses coentreprises et entreprises associées, « la Sun Life »). La Sun Life du Canada est constituée en vertu de la Loi sur les sociétés d'assurances (Canada) et son siège social est situé au 1, rue York, 31e étage, Toronto (Ontario) M5J 0B6.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2021, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,39 billion de dollars.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

