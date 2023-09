MONTRÉAL, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Portées par leur engagement commun d'améliorer la santé et le mieux-être des collectivités, la Sun Life et la série des Courses Thématiques sont fières d'étendre leur partenariat stratégique. La Sun Life devient ainsi partenaire en titre de la série des Courses Thématiques Sun Life pour les trois prochaines années.

Cette annonce s'appuie sur le partenariat existant entre les deux organisations. En mars 2023, elles annonçaient que la Sun Life devenait partenaire en titre de huit événements des Courses Thématiques.

Avec cette nouvelle entente, la série des Courses Thématiques Sun Life vise à rehausser l'expérience de milliers de coureurs, de marcheurs et de leur entourage qui prennent part à ces activités rassembleuses. Les événements de la série des Courses Thématiques Sun Life proposent une vaste gamme de parcours et des distances de 1 à 42,2 km pour tous les types de sportifs.

« Nous sommes très heureux de bonifier notre offre de course en partenariat avec la Sun Life. Nous souhaitons développer des projets d'envergure avec la Sun Life grâce à notre objectif commun qui est de promouvoir des saines habitudes de vie », souligne Éric Fleury, organisateur et directeur d'événements de la série des Courses Thématiques Sun Life.

« Quelques mois après le début de notre partenariat, il nous semblait tout naturel d'approfondir la relation entre nos organisations. Par le biais de cette association, on souhaite démocratiser encore davantage la course à pied et encourager les Québécois à prendre leur santé en main. Ensemble, on bâtit des collectivités en santé », affirme Robert Dumas, président et chef de la direction de la Sun Life au Québec.

Le circuit se poursuit cet automne!

La série des Courses Thématiques Sun Life se poursuit cet automne. Le 1er octobre prochain, les participants auront l'occasion d'admirer les magnifiques paysages de l'automne à Granby en courant ou marchant une distance variant entre 1 et 42,2 km. Par la suite, le 15 octobre, c'est sous le thème de l'Oktoberfest que coureurs et marcheurs célébreront l'automne. La dernière course du circuit sera sur le thème de l'Halloween : retrouvez sorcières, citrouilles et zombies dans les rues de Mont-St-Hilaire sur des distances allant de 1 à 15 km.

Pour consulter le calendrier des événements et vous inscrire, visitez le https://www.coursesthematiques.com .

La Sun Life dans la collectivité

En tant qu'entreprise axée sur la durabilité, la Sun Life se concentre sur les volets où elle peut avoir le plus d'impact. En soutenant activement les collectivités dans lesquelles ses Clients et Clientes, employés et employées, conseillers et conseillères, et actionnaires vivent et travaillent, elle peut aider à créer un environnement favorable pour eux. Ses activités philanthropiques sont axées sur la santé physique et la santé mentale, avec un accent particulier sur le soutien des programmes et organisations qui aident les gens à atteindre un mode de vie sain, peu importe où ils en sont dans leur parcours. Les membres du personnel ainsi que les conseillers et conseillères de la Sun Life sont très fiers de rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada en faisant du bénévolat et en redonnant à la collectivité. En savoir plus sur la Sun Life dans la collectivité .

À propos de la série des Courses Thématiques Sun Life

Organisatrice du Tour du Lac Brome depuis 2007, l'équipe en place a acquis le circuit de la Coupe Dix30 en 2013. Exploité sous ce nom pendant un an par ses administrateurs, celui-ci deviendra Courses Thématiques en 2015 pour répondre à une demande des villes où les courses se déroulaient. Depuis, les gestionnaires des Courses Thématiques ont su faire leur place et augmenter leur part du marché malgré un contexte hautement concurrentiel. Ils ont su mettre sur pied de nouveaux événements et ont pu faire croître ceux-ci à travers les années.

Le succès de l'entreprise passe par la mise en place au cours des ans d'une équipe du milieu; des coureurs, des administrateurs, des organisateurs et des consultants issus du milieu de la course. Cette équipe a su prendre des décisions et faire des actions lui permettant de produire des événements de grande qualité.

Renseignements pour les médias : Ariane Richard Gestionnaire, Relations publiques Bureau du président, Québec Tél. : 438-364-6807 [email protected] La série des Courses Thématiques Sun Life :

Émilie Fournier

Chargée de projet, communication et logistique [email protected]

