TORONTO, le 24 mars 2026 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a publié aujourd'hui son Rapport annuel 2025, son Rapport sur la durabilité 2025 et sa Déclaration sur le soutien apporté à la collectivité 2025. Ensemble, ces documents mettent en lumière les progrès de la Sun Life dans la concrétisation de sa raison d'être grâce à une stratégie équilibrée et diversifiée, à des résultats intégrés en matière de durabilité, et à l'incidence positive qu'elle a dans les collectivités qu'elle sert.

Le Rapport annuel 2025 de la Sun Life présente en page couverture l'œuvre « Ellesmere » de l'artiste inuit canadien Abraham Anghik Ruben (Groupe CNW/Financière Sun Life Inc. - Nouvelles financières) Les rapports annuels et de durabilité 2025 de la Sun Life sont disponibles sur sunlife.com (Groupe CNW/Financière Sun Life Inc. - Nouvelles financières)

« 2025 a été une année de progrès importants pour la Sun Life, marquée par une performance résiliente et une exécution rigoureuse de notre stratégie équilibrée et diversifiée », a déclaré Kevin Strain, président et chef de la direction de la Sun Life. « Pour l'avenir, la clarté de notre raison d'être - aider nos Clients et Clientes à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain - ainsi que notre envergure, notre profondeur et notre portée à l'échelle mondiale, nous placent en bonne position pour réaliser notre ambition d'être la meilleure compagnie de gestion d'actifs et d'assurance du monde. »

Rapport annuel

Le Rapport annuel 2025 de la Sun Life souligne une année marquée par une exécution rigoureuse, une performance résiliente et des progrès continus vers l'atteinte des objectifs à moyen terme établis dans le cadre de notre stratégie à long terme. Il reflète la façon dont nos activités diversifiées et notre orientation Client ont continué de créer de la valeur dans un contexte de transformation de l'économie à l'échelle mondiale.

Voici les principaux faits saillants de 2025 :

Moteur de croissance en Asie : L'Asie a affiché des résultats exceptionnels, avec une croissance de plus de 10 % d'une année à l'autre à Hong Kong et en Indonésie, et un élan solide dans tous nos marchés de la région.

L'Asie a affiché des résultats exceptionnels, avec une croissance de plus de 10 % d'une année à l'autre à Hong Kong et en Indonésie, et un élan solide dans tous nos marchés de la région. Leadership dans les principaux marchés : Nous avons maintenu d'excellents résultats au Canada en tant que chef de file en santé, en gestion de patrimoine et en assurance avec notre solide réseau de distribution, et nos activités aux États-Unis ont mis l'accent sur l'acquisition de nouvelles affaires, l'automatisation, et l'amélioration de la prestation des soins et de la couverture pour les participants et participantes.

Nous avons maintenu d'excellents résultats au Canada en tant que chef de file en santé, en gestion de patrimoine et en assurance avec notre solide réseau de distribution, et nos activités aux États-Unis ont mis l'accent sur l'acquisition de nouvelles affaires, l'automatisation, et l'amélioration de la prestation des soins et de la couverture pour les participants et participantes. Fonctionner en tant qu'entreprise numérique : En 2025, nous avons franchi plusieurs étapes importantes et continué de mettre en œuvre l'IA. Guidés par la confiance, la protection des renseignements personnels et l'innovation responsable, nous avons notamment déployé plus de 50 outils stratégiques fondés sur l'IA générative pour simplifier le travail et améliorer l'expérience Client.

En 2025, nous avons franchi plusieurs étapes importantes et continué de mettre en œuvre l'IA. Guidés par la confiance, la protection des renseignements personnels et l'innovation responsable, nous avons notamment déployé plus de 50 outils stratégiques fondés sur l'IA générative pour simplifier le travail et améliorer l'expérience Client. Élargir notre plateforme de gestion d'actifs : Pour élargir notre plateforme - l'une des plus importantes du monde avec un actif géré de 1,6 billion de dollars - nous avons créé Gestion d'actifs Sun Life, qui assurera une collaboration plus étroite entre la MFS, Gestion SLC, notre participation dans Aditya Birla Sun Life Asset Management, nos activités de transfert des risques liés aux régimes de retraite, et la Compagnie dans son ensemble, en vue de débloquer la croissance et de créer de la valeur pour les Clients et Clientes.

Le Rapport annuel de cette année présente en page couverture une œuvre de l'artiste inuit canadien Abraham Anghik Ruben. Sa sculpture, Ellesmere, évoque la beauté du territoire, la coopération et le respect mutuel entre des personnes de différentes cultures, ainsi que la transmission des connaissances d'une génération à l'autre - des thèmes qui reflètent la vision à long terme de la Sun Life et son engagement à s'adapter aux cultures locales, guidée par les connaissances locales. La sculpture Ellesmere de M. Ruben qui figure sur la couverture est l'une de ses nombreuses œuvres actuellement exposées au WAG-Qaumajuq (en anglais).

Rapport sur la durabilité

Le Rapport sur la durabilité 2025 de la Sun Life présente en détail notre plan pour un avenir plus radieux - notre vision et notre feuille de route pour naviguer dans un monde toujours plus complexe. Lancé en octobre 2025, ce plan oriente la façon dont nous concevrons des solutions axées sur l'incidence qui aideront à combler les lacunes en matière de santé, à promouvoir une sécurité financière durable et à innover où ça compte le plus. Le Rapport sur la durabilité souligne également l'approche et les progrès de la Sun Life dans des domaines clés comme la résilience climatique, l'investissement durable, les relations avec les Autochtones et l'IA responsable. Il reflète la façon dont la Sun Life crée de la valeur à long terme pour les Clients et Clientes, le personnel, les conseillers et conseillères, les collectivités et les actionnaires, tout en gérant les répercussions environnementales et sociales.

En janvier 2026, la performance en matière de durabilité de la Sun Life a été reconnue par Corporate Knights pour la 17e année consécutive : la Compagnie figure au palmarès des 100 sociétés les plus engagées en matière de développement durable à l'échelle mondiale et occupe le premier rang pour le secteur de l'assurance.

Déclaration sur le soutien apporté à la collectivité

La Sun Life a également publié aujourd'hui sa Déclaration sur le soutien apporté à la collectivité 2025, qui présente la façon dont la Compagnie contribue positivement aux économies et aux collectivités qu'elle sert dans le monde entier. Cela reflète notre engagement indéfectible envers la transparence, la responsabilité et la prospérité des personnes et des collectivités. En 2025, la Sun Life a poursuivi ses efforts dans la lutte contre le diabète en faisant un don supplémentaire de 7 millions de dollars pour des programmes axés sur le diabète, portant à plus de 64,9 millions de dollars le montant total qu'elle a consacré à la cause à l'échelle mondiale depuis 2012.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2025, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,60 T$. Pour plus de renseignements, visitez le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs et rédactrices : Tous les montants sont en dollars canadiens.

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SOURCE Financière Sun Life Inc. - Nouvelles financières