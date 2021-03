Pour regarder ou écouter la webdiffusion en direct, rendez-vous à l'adresse https://www.sunlife.com/fr/investors/presentations-and-events/upcoming-events/ 10 minutes avant le début. La webdiffusion et la présentation seront archivées sur le site Web de la Sun Life après l'événement.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2020, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 247 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com/fr/.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

À propos de Gestion SLC

Gestion SLC est un gestionnaire d'actifs d'envergure mondiale qui offre aux investisseurs institutionnels des solutions de placement traditionnelles, alternatives et axées sur le rendement. Ces solutions reposent sur des placements publics et privés de titres à revenu fixe, ainsi que sur des titres de participation et de créance immobiliers mondiaux.



La marque Gestion SLC désigne les activités de gestion d'actifs institutionnels de la Financière Sun Life inc. (la « Sun Life »), ainsi que les sociétés Sun Life Capital Management (U.S.) LLC aux États-Unis et Gestion de capital Sun Life (Canada) inc. au Canada.

BentallGreenOak, InfraRed Capital Partners (InfraRed) et Crescent Capital Group (Crescent) font aussi partie de Gestion SLC. BentallGreenOak est un conseiller en gestion de placements immobiliers de premier plan à l'échelle mondiale et un fournisseur de services immobiliers de réputation internationale. InfraRed est un gestionnaire de placements axé sur les infrastructures qui gère des capitaux propres dans plusieurs fonds privés et cotés, principalement pour des investisseurs institutionnels du monde entier. Crescent Capital Group est une société mondiale de gestion de placements spécialisée dans le crédit alternatif. Figurant parmi les plus anciens gestionnaires d'instruments de crédit de l'industrie, Crescent est un investisseur de premier plan dans le crédit mezzanine, les prêts directs sur le marché intermédiaire en Europe et aux États-Unis, les obligations à rendement élevé et les prêts consortiaux importants.

Au 31 décembre 2020, l'actif géré de Gestion SLC totalisait 303 milliards de dollars canadiens (238 milliards de dollars américains).

Pour en savoir plus, consultez le site gestionslc.ca.

Renseignements pour les médias :

Mylène Bélanger

Conseillère principale

Relations publiques

t. 438-341-3884

[email protected]

Renseignements pour les investisseurs :

Leigh Chalmers

Vice-présidente principale

Chef des relations avec les investisseurs et de la gestion du capital

t. 647-256-8201

[email protected]

