Le 11 mars, la Sun Life et les Raptors célébreront le lancement avec un événement pour les familles et les jeunes de la région au MLSE LaunchPad.

TORONTO, le 9 mars 2023 /CNW/ - La Sun Life est fière d'annoncer le lancement de Vie saine Sun Life, une plateforme offrant du contenu unique sur la santé et le mieux-être présenté par des experts des Raptors de Toronto. En partageant l'expertise qui permet aux athlètes d'élite de maintenir une excellente forme, Vie saine Sun Life aidera la population à avoir une vie saine et équilibrée.

La Sun Life et les Raptors de Toronto font équipe pour lancer Vie saine Sun Life au Canada

« En tant que partenaire santé et mieux-être officiel des Raptors de Toronto, notre but est de donner aux gens les moyens de prendre leur santé en main », a déclaré Dave Jones, président de la Sun Life Santé. « Vie saine Sun Life, c'est une façon ludique et novatrice de donner accès à du contenu gratuit sur la santé et le mieux-être, présenté par l'équipe canadienne de la NBA. Voilà un des nombreux moyens que prend la Sun Life pour aider la population à atteindre un mode de vie sain. »

Les ressources de Vie saine Sun Life couvrent un large éventail de sujets, dont le sommeil, la nutrition ou l'exercice. Les gens peuvent désormais obtenir des conseils de la physiothérapeute, de la diététiste, du psychologue du sport et des entraîneurs des Raptors.

« La santé est vraiment au centre de tout ce que nous faisons, sur le terrain et dans la vie. La santé physique et mentale de nos joueurs et du personnel est primordiale. Après tout, comment pouvez-vous donner le meilleur de vous-même si vous ne vous sentez pas au mieux de votre forme? », souligne Nick Nurse, entraîneur-chef des Raptors. « Je pense qu'il est formidable que les gens puissent bénéficier des connaissances de nos experts en santé. Je suis heureux que nous puissions faire part de ces compétences et de ces expériences vraiment incroyables par l'intermédiaire de Vie saine Sun Life. »

En mars, la Sun Life lancera une campagne nationale où l'entraîneur-chef Nick Nurse présentera le contenu unique de Vie saine Sun Life et encouragera les gens à prendre leur santé en main. Cette campagne visera les familles à l'échelle du pays qui accordent de la valeur à un mode de vie actif, mais qui trouvent difficile de conserver des habitudes saines avec un horaire chargé.

Aider les gens à vivre en meilleure santé est un des principaux piliers de durabilité de la Sun Life. En 2021, la Sun Life a annoncé la création de la Sun Life Santé, une nouvelle division soucieuse d'améliorer l'état de santé et le mieux-être de tous. L'élargissement de son partenariat avec les Raptors aidera la Sun Life à réaliser ce mandat en ayant une plus grande portée et en faisant davantage connaître ses solutions santé. Pour découvrir comment la Sun Life peut vous aider à prendre soin de votre santé physique et mentale, visitez sunlife.ca.

La Sun Life dans la collectivité

En tant qu'entreprise axée sur la durabilité, la Sun Life se concentre sur les volets où elle peut avoir le plus d'impact. En soutenant activement les collectivités dans lesquelles ses Clients et Clientes, employés et employées, conseillers et conseillères, et actionnaires vivent et travaillent, elle peut aider à créer un environnement favorable pour eux. Ses activités philanthropiques sont axées sur la santé physique et la santé mentale, avec un accent particulier sur le soutien des programmes et organisations qui aident les gens à atteindre un mode de vie sain, peu importe où ils en sont dans leur parcours. Les membres du personnel ainsi que les conseillers et conseillères de la Sun Life sont très fiers de rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada en faisant du bénévolat et en redonnant à la collectivité.

Apprenez-en plus sur la Sun Life dans la collectivité.

