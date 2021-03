La Sun Life et les Raptors aident les Canadiens à prendre leur santé en main

« C'est une façon originale d'unir nos deux marques pour montrer l'importance de se fixer des objectifs pour entretenir une bonne santé mentale et physique, explique Véronique Dorval, vice-présidente principale, Bureau de l'expérience Client, Sun Life. Après un an de COVID-19, ce défi aidera les gens à adopter un mode de vie sain. La Sun Life et les Raptors ont une passion commune pour la santé et un style de vie actif. C'est ce qui nous a amenés à conclure un partenariat avec les Raptors en 2014. Puis, en 2017, nous sommes devenus le tout premier commanditaire maillot officiel de l'équipe. »

« En tant qu'athlète, ma santé physique et mentale, c'est très important. Je donne tout à chaque match. Ça demande du travail et de la persévérance, indique Chris Boucher, ailier des Raptors. Si on veut devenir pro ou simplement être plus actif, il faut commencer quelque part. En participant au défi, vous verrez qu'il peut être amusant d'intégrer de petits exercices santé dans votre semaine. Cela aide aussi à adopter des habitudes de vie saines. »

Le défi vie saine Sun Life s'inspire de la campagne Allez! On va t'aider, en présentant une approche globale de la santé. Sur Twitter et Instagram, on invite les gens à bouger et à se maintenir en santé. Les défis visent à augmenter le rythme cardiaque ou à réduire le stress. Chaque semaine, un nouveau défi sera proposé sur les médias sociaux :

Semaine 1 - On bouge avec le défi « Basket et burpees ».

Semaine 2 - On teste notre équilibre avec le défi « Posture de l'aigle ».

Semaine 3 - On reste zen avec le défi « Bonne respiration basket ».

Semaine 4 - On se redresse avec le défi « Abdos, bas et buts ».

Suivez les comptes Twitter et Instagram @SunLifeQC pour participer au défi. Voyez comment la Sun Life peut vous aider à améliorer votre mieux-être mental, physique et financier. Rendez-vous sur sunlife.ca/allezonvataider. La Sun Life est fière d'être partenaire de la NBA. Ensemble, nous continuons de promouvoir notre passion commune : un mode de vie actif et sain.

La Sun Life dans la collectivité

À la Sun Life, nous avons à cœur de bâtir des collectivités saines et durables pour la vie. Le mieux-être des collectivités est un aspect important de notre engagement en matière de durabilité. Nous croyons qu'en soutenant activement les collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons, nous pouvons aider à créer un environnement favorable pour nos Clients, nos employés, nos conseillers et nos actionnaires. Nous concentrons notre soutien philanthropique dans le domaine de la santé, avec un accent particulier mis sur le diabète (sensibilisation, prévention et soins) et la santé mentale, en soutenant des organisations et des programmes axés sur la résilience et les capacités d'adaptation.

Nous formons aussi des partenariats avec des équipes et des associations sportives dans certains marchés clés afin de soutenir notre engagement à promouvoir une vie saine et active. Nos employés et nos conseillers sont très fiers d'accomplir chaque année près de 12 000 heures de bénévolat. Ils contribuent à rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada.

Apprenez-en plus sur la Sun Life dans la collectivité.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2020, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 247 milliards de dollars. Pour en savoir plus, consultez le site www.sunlife.com/fr/.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Toutes les sommes sont en dollars canadiens

Renseignements pour les médias :

Mylène Bélanger

Conseillère principale, relations publiques

Tél. 438-341-3884

[email protected]

SOURCE Sun Life Financial Inc.

Liens connexes

http://www.sunlife.com