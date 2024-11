WINNIPEG, MB, le 22 nov. 2024 /CNW/ - Un nouveau partenariat de trois ans entre la Sun Life et la Tribal Wi-Chi-Way-Win Capital Corporation (TWCC) permettra de créer plus de 175 emplois à Winnipeg. La TWCC travaillera avec la Sun Life pour fournir des services de centre d'appels pour le Régime canadien de soins dentaires (RCSD). Les représentants de la TWCC aideront les Canadiens d'un bout à l'autre du pays. Ce partenariat permettra de doubler la taille du centre d'appels de la TWCC et d'offrir de nouvelles possibilités d'emploi dans la ville de Winnipeg et la province du Manitoba.

« C'est une solution gagnante, tant pour l'organisation que pour les Manitobains et la communauté autochtone. Nous pensons que ce partenariat et notre engagement continu avec nos partenaires nous rapprochent de l'égalité économique, déclare Alan Park, directeur général de la TWCC. Les répercussions de ce partenariat sont nombreuses. Il aura une incidence durable sur notre communauté et nos parties prenantes. Ensemble, nous stimulons l'économie et créons de nouvelles occasions d'emploi équitables. »

Depuis le début du partenariat, la TWCC a embauché plus de 175 personnes et s'est engagée à ce qu'au moins 33 % des employés s'identifient comme autochtones. La TWCC croit que le développement économique est un atout pour les communautés, dans la mesure où il fournit des occasions d'emploi et génère des changements économiques et sociaux positifs.

« Nous sommes ravis de nous associer à une organisation qui s'est engagée à apporter des changements réels et durables pour la communauté autochtone. La TWCC est un pilier de la communauté, qui soutient les programmes du gouvernement fédéral depuis 22 ans. Elle a de l'expérience et est bien placée pour soutenir la Sun Life et le RCSD, déclare Dave Jones, président, Sun Life Santé. Nous sommes fiers de travailler avec la TWCC et nous sommes déterminés à trouver d'autres moyens de renforcer les entreprises autochtones partout au Canada. »

Ce partenariat est représentatif de l'engagement de la Sun Life à l'égard des nations, des organisations et des peuples autochtones. Il permet à la Sun Life et à la TWCC de promouvoir la prospérité des communautés autochtones en investissant dans les talents et les collaborations. Ensemble, nous travaillons au développement de communautés fortes et durables. Cliquez ici pour en savoir plus sur les efforts de la Sun Life en matière de durabilité.

Renseignements sur le Régime canadien de soins dentaires

Le Régime canadien de soins dentaires (RCSD) contribue à rendre les soins dentaires plus abordables pour les résidents canadiens qui n'ont pas accès actuellement à une assurance dentaire. Quand le RCSD aura été entièrement mis en œuvre, jusqu'à neuf millions de résidents canadiens non assurés en bénéficieront. La Sun Life est l'administrateur de ce régime. La couverture de plus de 2,7 millions de Canadiens a été approuvée au titre du régime, et plus de 22 340 fournisseurs de soins buccodentaires y participent. Ce régime national permet d'illuminer les sourires et d'aider les Canadiens non assurés de partout au pays à accéder aux soins buccodentaires dont ils ont besoin.

« Le Régime canadien de soins dentaires a aidé jusqu'ici plus de un million de Canadiens à recevoir les soins buccodentaires essentiels dont ils ont besoin. Je suis heureux que ce nouveau partenariat permette d'élargir considérablement l'équipe du centre d'appels pour soutenir davantage les fournisseurs de soins buccodentaires et les clients du RCSD », a déclaré l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé.

« Dans le cadre de notre engagement continu envers la réconciliation, notre gouvernement est toujours à la recherche de moyens d'accroître la participation des entreprises autochtones. Le Régime canadien de soins dentaires respecte cet engagement grâce à un partenariat entre la Sun Life et Tribal Wi-Chi-Way-Win Capital Corporation. En plus de créer de bons emplois pour la classe moyenne pour les communautés autochtones, ce partenariat offrira l'occasion de faire une différence dans l'un des plus grands programmes sociaux de l'histoire du Canada - en fournissant aux Canadiens admissibles les soins de santé buccodentaire qu'ils méritent », a déclaré l'honorable Jean-Yves Duclos, Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement.

Cliquez ici pour en apprendre davantage sur le Régime canadien de soins dentaires.

À propos de la TWCC

La Tribal Wi-Chi-Way-Win Capital Corporation (TWCC) appartient entièrement à cinq conseils tribaux du Manitoba et à plusieurs Premières nations indépendantes. Établie en 1993, la TWCC offre des services et des solutions de service à la clientèle à des clients partout au Canada. Œuvrant dans le domaine de l'expérience client depuis plus de 20 ans, elle se charge des appels entrants et sortants et dispose aussi d'une capacité omnicanal. La TWCC, dont le siège social est situé à Winnipeg, au Manitoba, est devenue une organisation diversifiée œuvrant dans de multiples secteurs d'activité. Elle compte à l'heure actuelle plus de 350 employés. La TWCC explore des partenariats avec des entreprises et des organisations ayant des valeurs communes : l'unification et le renforcement des capacités de nos communautés. Pour plus de renseignements, visitez le www.twcc.ca.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2024, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,51 T$. Pour plus de renseignements, visitez le www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Renseignements pour les médias :

Ariane Richard

Gestionnaire, relations publiques

Bureau du président, Québec

[email protected]

Tél. : 438-364-6807

Connie Tamoto

Directrice des relations publiques

UpHouse Inc.

[email protected]

Tél. : 431-478-1473, poste 049

SOURCE Financière Sun Life inc.