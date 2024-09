Ma ville est basket : favoriser les saines habitudes de vie chez les jeunes, un terrain à la fois

QUÉBEC, le 18 sept. 2024 /CNW/ - La Sun Life et la Fondation Maurice-Tanguay sont fières d'annoncer l'inauguration des deux premiers terrains de basketball dans le cadre du programme Ma ville est basket. Ces terrains, situés au parc de l'Anse-Tibbits à Lévis et au Patro Roc-Amadour à Limoilou, visent à créer des espaces communautaires qui encouragent la participation des jeunes et contribuent à la vitalité des quartiers.

Bâtir des communautés saines et durables grâce au sport

La Sun Life et la Fondation Maurice-Tanguay inaugurent deux terrains de basketball à Lévis et à Limoilou

Ma ville est basket, lancé à l'été 2023, reflète l'engagement des deux organisations envers la santé physique et mentale des jeunes. En créant des espaces sportifs accessibles et de qualité, cette initiative permet à la population de développer des compétences sociales essentielles telles que la collaboration, l'esprit d'équipe et le leadership. Le sport devient ainsi un vecteur d'intégration, de santé et de mieux-être.

« Aux côtés de la Fondation Maurice-Tanguay, nous offrons des lieux où les jeunes peuvent se retrouver, s'épanouir et cultiver leur passion pour le basketball, a souligné Robert Dumas, président et chef de la direction de la Sun Life au Québec. Nous espérons que le succès de Ma ville est basket nous permettra d'étendre cette initiative à d'autres régions du Québec afin de laisser un impact durable dans les collectivités. »

« La réalisation de terrains de basket dans notre collectivité permettra à nos jeunes de performer dans leur sport, de socialiser et de favoriser de saines habitudes de vie. L'initiative du projet Ma ville est basket est vitale pour notre communauté », a dit Olivier Tanguay, directeur général de la Fondation Maurice-Tanguay.

Des terrains au cœur des collectivités

Les nouveaux terrains de basketball dévoilés aujourd'hui à Lévis et à Limoilou sont stratégiquement situés à proximité des quartiers où résident de nombreuses familles. Des infrastructures modernes, sécuritaires et adaptées à différents niveaux de jeu sont installées pour favoriser la pratique du sport.

« C'est un précieux cadeau que nous offrons aujourd'hui à la population lévisienne avec la livraison de ce terrain entièrement rénové. Je tiens à remercier la Fondation Maurice-Tanguay et la Sun Life pour leur vision et leur précieuse contribution dans ce projet inspirant, qui est en parfaite adéquation avec notre volonté de favoriser l'accès à des infrastructures sportives de qualité sur notre territoire », a déclaré le maire de Lévis, Gilles Lehouillier.

« Un grand merci à la Fondation Maurice-Tanguay ainsi qu'à la Sun Life pour leur généreux soutien qui a permis l'aménagement du nouveau terrain de basketball du Patro Roc-Amadour. Ce terrain nous permet de créer et d'animer notre milieu de vie inclusif en contribuant au développement de notre clientèle par le biais du loisir auprès des jeunes », a mentionné Marie-Claude Paré, directrice générale du Patro Roc-Amadour.

Depuis longtemps impliquée dans le développement du basketball au Canada grâce à ses partenariats avec Canada Basketball, les Raptors de Toronto et l'Alliance de Montréal, la Sun Life réaffirme son engagement à promouvoir la santé par le sport à tous les niveaux de pratique. Avec l'initiative Ma ville est basket, elle cible les plus jeunes pour encourager une nouvelle génération à adopter un mode de vie sain et actif.

Pour plus d'information ou pour soumettre un projet : https://fondationmauricetanguay.com/basketball/

À propos de la Fondation Maurice-Tanguay

Créée en 1991, la Fondation Maurice-Tanguay perpétue l'héritage de son fondateur, l'homme d'affaires et philanthrope Maurice Tanguay. Par le biais de sa principale campagne de financement, le tirage de la Maison Fondation Maurice-Tanguay Novoclimat présentée par Mercedes-Benz de Québec et Desjardins, sa mission est d'aider les enfants ayant des besoins particuliers et leurs familles.

La Sun Life dans la collectivité

En tant qu'entreprise axée sur la durabilité, la Sun Life se concentre sur les volets où elle peut avoir le plus d'incidence. En soutenant activement les collectivités dans lesquelles ses Clients, employés, conseillers et actionnaires vivent et travaillent, elle peut aider à créer un environnement favorable pour eux. Ses activités philanthropiques sont axées sur la santé physique et la santé mentale, avec un accent particulier sur le soutien des programmes et organisations qui aident les gens à atteindre un mode de vie sain, peu importe où ils en sont dans leur parcours. Les membres du personnel et les conseillers de la Sun Life sont très fiers de rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout dans le monde en faisant du bénévolat et en redonnant à la collectivité.

