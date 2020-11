Connu sous le nom de Kaléidoscope à la Sun Life, ce programme vise à sensibiliser les employés aux préjugés inconscients pour les pousser à agir en intégrant de petits, mais puissants gestes d'inclusion au quotidien. Inclusion Works est un programme d'apprentissage par les pairs conçu pour aider les employés à s'approprier le changement, à l'accélérer et à l'intégrer pour que l'inclusion devienne plus vite une habitude.

« À la Sun Life, nous nous engageons tous à en faire plus pour mettre fin au racisme systémique, à l'intolérance et aux inégalités. La formation et l'apprentissage jouent un rôle crucial dans l'atteinte de cet objectif », explique Helena Pagano, vice-présidente générale, première directrice des ressources humaines et des communications à la Sun Life. « Notre ambition consiste à être parmi les meilleures compagnies d'assurance et de gestion d'actifs du monde - notre succès dépend de nos efforts sincères et concrets pour valoriser la diversité des gens et des cultures. Nous sommes très heureux de collaborer avec Hive Learning pour réaliser notre objectif. »

Au cours des 18 derniers mois, 1 500 employés en Amérique du Nord et en Asie ont participé au projet pilote lié à ce programme. Au terme du parcours :

94 % avaient confiance en leur capacité d'afficher un comportement inclusif au travail

88 % se sont engagés à mettre en application ce qu'ils ont appris

92 % ont trouvé l'expérience d'apprentissage agréable et utile dans l'ensemble

96 % croient que le programme entraînera un changement positif à la Sun Life

« Trop d'organisations offrent uniquement des formations sur les préjugés inconscients, sans montrer aux employés comment adopter un comportement plus inclusif » affirme Julia Tierney, chef de la direction de Hive Learning. « L'engagement de la Sun Life à renforcer l'inclusion est sans égal. Je suis fière de ce partenariat et j'ai hâte de voir le projet évoluer. »

Comme le précise le Rapport sur la durabilité 2019 de la Sun Life, nos efforts en matière de diversité, d'équité et d'inclusion s'arriment à notre raison d'être, à notre stratégie et à notre réussite comme entreprise.

Ensemble, nous pouvons et allons faire mieux.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2020, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 186 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ». Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

À propos de Hive Learning

Hive Learning est une plateforme d'apprentissage par les pairs primée. Elle met de l'avant une approche basée sur la responsabilité des pairs dans la création de liens émotionnels profonds et mise sur l'apprentissage et l'intégration d'un changement de culture durable. Hive Learning crée des programmes axés sur l'inclusion, le mieux-être, le développement du leadership et les réseaux d'apprentissage par les pairs - soit des communautés de meilleures pratiques qui se servent du partage des connaissances pour propulser l'innovation. Cette formule aide les organisations à accélérer l'adoption d'habiletés clés pour la culture d'entreprise.

Hive Learning est fière de compter Legal & General, le 30% Club et Deloitte parmi ses clients. Rendez-vous sur www.hivelearning.com pour en savoir plus.

