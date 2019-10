La Sun Life est fière commanditaire en titre du camp d'entraînement des Raptors de Toronto à Québec

QUÉBEC, le 2 oct. 2019 /CNW/ - La Sun Life est fière d'être le commanditaire en titre du premier camp d'entraînement des Raptors au Québec. Alors que l'équipe se prépare pour sa prochaine saison, la fièvre du basketball s'est emparée de la ville de Québec cette semaine. Les amateurs de basketball des quatre coins de la province seront nombreux à assister au match intra-équipe qui aura lieu le 3 octobre prochain.

« Nous sommes fiers d'être le commanditaire officiel du camp d'entraînement des Raptors de Toronto, tout spécialement après la saison exceptionnelle qu'ils viennent de connaître », a affirmé Jacques Goulet, président, Sun Life Canada. « Ayant été engagée dans cette belle aventure avec les Raptors au cours des six dernières saisons, la Sun Life était bien fière de les accompagner à ce championnat mémorable. Notre relation avec les Raptors est fondée sur notre passion commune pour le basketball et la promotion d'un style de vie sain et actif dans nos collectivités. »

Le partenariat de la Sun Life avec les Raptors a commencé en 2014, dans le but de promouvoir un mode de vie sain auprès des jeunes. En 2017, la Sun Life a porté ce partenariat encore plus loin, en étant le premier commanditaire visible sur les chandails des Raptors.

Le partenariat comprend également le programme Basket pour le diabète, une collaboration entre la Sun Life, les Raptors de Toronto, la NBA Canada et les Repaires jeunesse du Canada. Ce programme novateur encourage l'adoption de saines habitudes de vie avec des défis de mise en forme inspirés du basketball et des programmes d'éducation en matière d'alimentation. Les jeunes participants sont motivés par des joueurs des Raptors et des conseillers de la Sun Life. Avec son programme Basket pour le diabète, la Sun Life joue un rôle important de sensibilisation au diabète de type 2 et de prévention.

« Les Raptors ont provoqué un véritable engouement chez nos employés et nos clients d'un bout à l'autre du pays. Puisque notre histoire au Québec est riche, nous ne pouvions tout simplement pas laisser passer cette occasion de parrainer la première visite de l'équipe à Québec », a indiqué Milos Vranesevic, vice-président principal et premier directeur du marketing à l'échelle mondiale, Sun Life.

Depuis 2012, la Sun Life s'est engagée à verser plus de 25 millions de dollars à l'échelle mondiale dans des programmes de sensibilisation, de prévention, de soins et de recherche liés au diabète. Citons notamment un don à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal en 2018 pour créer la Clinique de prévention du diabète. Son appui à la cause remonte à 1925, où la compagnie a fait un don de 25 000 $ à la Banting Research Foundation pour financer des recherches sur le diabète et l'insuline - un montant substantiel pour l'époque.

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2019, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 025 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site www.SunLife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».

