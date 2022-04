La Sun& Life devient le partenaire santé et mieux-être officiel des Raptors& de& Toronto

« Débuté en 2014, nous avons élargi notre partenariat avec les Raptors en 2017 en devenant le tout premier commanditaire maillot officiel de l'équipe. Cet automne, nous entreprendrons la saison de la NBA comme partenaire santé et mieux-être officiel des Raptors, a déclaré Dave Jones, président de la Sun Life Santé. La santé des Canadiens et Canadiennes est un enjeu plus important que jamais, et la Sun Life a un rôle central à jouer. En collaboration avec les Raptors, notre objectif est de soutenir les gens à toutes les étapes de leur parcours santé. »

Cette saison, la Sun Life et les Raptors inspirent les Canadiens et Canadiennes à adopter des habitudes de vie saine dans le cadre de la campagne pause-santé de la Sun Life Santé. Axée sur le mieux-être mental, la santé physique et une saine alimentation, cette campagne rappelle aux gens de prendre des pauses et de veiller sur leur mieux-être. Elle s'inscrit dans la foulée de la campagne de la saison dernière sur les médias sociaux, qui invitait la population à faire de l'activité physique pendant les périodes de confinement de la pandémie.

« Nous sommes fiers de poursuivre ce partenariat de longue date avec la Sun Life. Depuis huit ans, nous avons accompli beaucoup ensemble pour encourager les partisans et les collectivités à mettre l'accent sur la santé et le mieux-être, a déclaré Jordan Vader, vice-président principal, partenariats mondiaux, MLSE. L'avenir est prometteur et nous sommes heureux d'utiliser le pouvoir du sport et notre partenariat avec la Sun Life pour continuer de sensibiliser la population à l'importance du mieux-être mental et d'une vie active et en santé. »

L'automne dernier, la Sun Life a annoncé la création de la Sun Life Santé, nouvelle division dont le but est d'aider les gens à atteindre un mode de vie sain, peu importe leur parcours santé. L'élargissement de son partenariat avec les Raptors aidera la Sun Life à réaliser ce mandat en ayant une plus grande portée au Canada et en faisant davantage connaître ses solutions santé.

Pour en savoir plus sur l'aide que peut vous apporter la Sun Life pour soutenir votre mieux-être mental, votre santé physique et une saine alimentation, rendez-vous sur le site sunlife.ca/raptors. La Sun Life communiquera plus d'information sur le lancement du nouveau partenariat cet automne.

La Sun Life dans la collectivité

La Sun Life a à cœur de bâtir des collectivités saines et durables pour la vie. Le mieux-être des collectivités est un aspect important de l'engagement de la Sun Life en matière de durabilité. Elle croit qu'en soutenant activement les collectivités dans lesquelles ses Clients, employés et employés, conseillers et conseillères, et actionnaires vivent et travaillent, elle peut aider à créer un environnement favorable pour eux. Elle concentre son soutien philanthropique dans les domaines de la santé, avec un accent particulier mis sur le diabète (sensibilisation, prévention et soins). La santé mentale est aussi une priorité, comme en témoigne le soutien apporté aux programmes et aux organisations axés sur la résilience et les capacités d'adaptation. La Sun Life forme également des partenariats avec des équipes et des associations sportives dans certains marchés clés afin de soutenir son engagement à promouvoir une vie saine et active.

Apprenez-en plus sur la Sun Life dans la collectivité.

