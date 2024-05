Les deux organisations font équipe pour promouvoir un mode de vie sain et actif grâce au basketball

MONTRÉAL, le 13 mai 2024 /CNW/ - L'Alliance de Montréal est fière d'annoncer aujourd'hui une nouvelle association avec la Sun Life, qui devient partenaire principal santé et mieux-être de l'organisation. Cette collaboration a pour objectif d'inspirer la population à prendre sa santé en main en adoptant des habitudes de vie saines et durables. Par le biais de cette commandite majeure, la Sun Life solidifie son engagement envers le basketball au Québec et au Canada.

« L'Alliance de Montréal représente un véritable vent de fraîcheur dans le sport professionnel au Québec. Nous sommes très enthousiastes de nous associer à cette équipe prometteuse et de nous enraciner encore davantage dans la collectivité montréalaise, déclare Robert Dumas, président et chef de la direction de la Sun Life au Québec. Avec ce nouveau partenariat, nous sommes déterminés à promouvoir la santé et le mieux-être tout en contribuant à l'essor du basketball dans la province. »

« Ce partenariat avec la Sun Life renforce non seulement notre engagement envers la promotion d'un mode de vie sain et actif, mais également notre position en tant qu'équipe sportive majeure sur le marché montréalais. Nous sommes impatients de poursuivre cette collaboration au profit des partisans et de la communauté locale », déclare Annie Larouche, présidente de l'Alliance de Montréal.

Pour le premier affrontement de l'Alliance de Montréal à domicile le 30 mai prochain, l'équipe et la Sun Life proposeront une expérience enrichie pour les spectateurs, notamment avec la création de la Zone active Sun Life. Cet espace permettra à des organismes jeunesse d'assister gratuitement aux parties à l'Auditorium de Verdun. La commandite comprend également des activations, de la visibilité ainsi que le logo de la Sun Life au dos du maillot.

La Sun Life et le basketball : un duo gagnant

La Sun Life est profondément engagée envers la santé et le mieux-être partout au pays, et elle tire profit de son portfolio de commandites pour soutenir ses efforts. En 2022, l'entreprise annonçait le renouvellement de son partenariat avec les Raptors de Toronto et devenait le partenaire santé et mieux-être officiel de l'équipe. Elle lançait aussi Vie saine Sun Life, une plateforme de contenu qui fait la promotion de saines habitudes de vie. En 2023, la Sun Life a réaffirmé son engagement dans le sport en devenant le partenaire santé et mieux-être officiel de Canada Basketball.

Au Québec, la Sun Life a uni ses forces à la Fondation Maurice-Tanguay afin de revitaliser et de construire des terrains de basketball dans le cadre de l'initiative Ma ville est basket. Ce projet souligne l'importance de la santé physique et mentale des jeunes, et le rôle vital du sport dans le développement de compétences sociales.

À propos de l'Alliance de Montréal

L'Alliance de Montréal, équipe de basketball professionnelle de la Ligue élite canadienne de basketball (LECB), amorcera sa troisième saison en mai 2024. Sous la présidence historique d'Annie Larouche, première femme à occuper ce poste dans le sport professionnel montréalais, et avec le directeur général Joel Anthony, double champion de la NBA, l'Alliance se distingue par son engagement communautaire, sa promotion de l'excellence sportive et le développement du talent local. Durant ses deux premières années d'existence, l'Alliance a accueilli le plus grand pourcentage de joueurs québécois parmi les équipes sportives professionnelles montréalaises. L'équipe joue tous ses matchs à domicile à l'Auditorium de Verdun et accueillera le week-end du Championnat de la LECB du 9 au 11 août 2024. Retrouvez plus d'informations sur l'équipe au www.alliancemontreal.ca.

La Sun Life dans la collectivité

En tant qu'entreprise axée sur la durabilité, la Sun Life se concentre sur les volets où elle peut avoir le plus d'incidence. En soutenant activement les collectivités dans lesquelles ses Clients, employés, conseillers et actionnaires vivent et travaillent, elle peut aider à créer un environnement favorable pour eux. Ses activités philanthropiques sont axées sur la santé physique et la santé mentale, avec un accent particulier sur le soutien des programmes et organisations qui aident les gens à atteindre un mode de vie sain, peu importe où ils en sont dans leur parcours. Les membres du personnel et les conseillers de la Sun Life sont très fiers de rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout dans le monde en faisant du bénévolat et en redonnant à la collectivité.

Apprenez-en plus sur la Sun Life dans la collectivité.

