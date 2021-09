Première entreprise canadienne à proposer l'outil numérique hors pair de Conquest pour l'établissement de plans financiers sur toutes ses plateformes de services d'assurance et de gestion de patrimoine

TORONTO, le 15 sept. 2021 /CNW/ - La Sun Life Canada a fait appel à Conquest Planning Inc. [Conquest] afin d'offrir son outil numérique hors pair pour outiller leurs Clients et leur permettre de jouir d'une meilleure qualité de vie grâce à l'établissement de plans financiers personnalisés. La Sun Life est la première entreprise canadienne à le mettre en place sur toutes ses plateformes de services d'assurance et de gestion de patrimoine. Ainsi, les Clients individuels - qu'ils utilisent les services en ligne ou fassent affaire avec un conseiller Financière Sun Life - et les participants de régimes collectifs de retraite auront accès au même outil pour l'établissement de leur plan financier. C'est une étape importante dans le parcours numérique de la Sun Life Canada. La mise en place de cet outil se fera progressivement à compter de l'automne 2021.

« Notre objectif est de doter chaque Client de la Sun Life au Canada d'un plan financier, précise Rowena Chan, présidente, Distribution Financière Sun Life (Canada) inc. et vice-présidente principale, distribution. Avec un plan financier et les conseils globaux de la Sun Life, les Canadiens pourront faire fructifier et protéger leur argent plus facilement. S'il a un plan, le Client sera plus confiant et connaîtra mieux les étapes à franchir pour atteindre ses objectifs de gestion de patrimoine, de santé et d'assurance, peu importe s'il utilise un modèle libre-service ou fait affaire avec un conseiller ou les deux. »

« Depuis plus de 155 ans, la Sun Life outille les Canadiens pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs, comme atteindre la sécurité financière et adopter un mode de vie sain, explique Véronique Dorval, vice-présidente principale et première directrice de l'expérience Client, Sun Life. Avec ce nouvel outil, nous pourrons répondre proactivement et plus rapidement que jamais aux besoins en constante évolution des Clients tout en offrant l'expertise inégalée de nos employés et conseillers. L'outil numérique de Conquest nous permettra de continuer d'interagir avec nos Clients pour tous nos produits d'assurance et de gestion de patrimoine. Donc, nous serons en mesure de dresser le profil complet de leurs besoins. Nous sommes très heureux d'offrir ce service novateur aux Clients. Nous savons qu'il aura un effet positif à long terme sur leur sécurité financière. »

L'application numérique novatrice de Conquest utilise des capacités en intelligence artificielle et en collaboration en temps réel pour aider les Clients à établir et à modifier leurs objectifs personnels et à en faire le suivi. De plus, cet outil :

Propose une expérience numérique uniforme - Les Clients, les conseillers Financière Sun Life ainsi que les conseillers en services financiers (conseillers en sécurité financière au Québec) et les consultants-retraite peuvent facilement récupérer des données sur la même plateforme. Que le Client fasse affaire avec un conseiller Financière Sun Life ou qu'il ait un régime de retraite individuel ou collectif, l'outil offrira une expérience optimale et rapide qui aidera les conseillers Financière Sun Life, les conseillers en services financiers et les consultants-retraite à consacrer plus de temps à fournir des conseils pratiques et globaux.

- Les Clients, les conseillers Financière Sun Life ainsi que les conseillers en services financiers (conseillers en sécurité financière au Québec) et les consultants-retraite peuvent facilement récupérer des données sur la même plateforme. Que le Client fasse affaire avec un conseiller Financière Sun Life ou qu'il ait un régime de retraite individuel ou collectif, l'outil offrira une expérience optimale et rapide qui aidera les conseillers Financière Sun Life, les conseillers en services financiers et les consultants-retraite à consacrer plus de temps à fournir des conseils pratiques et globaux. Offre une interface en libre-service simple - Les Clients (participants d'un régime collectif et Clients individuels) auront accès à un tableau de bord simple comprenant des calculateurs et des scénarios « bac à sable » qui les aideront à voir comment modifier leur plan à long terme pour tenir compte d'événements de la vie.

- Les Clients (participants d'un régime collectif et Clients individuels) auront accès à un tableau de bord simple comprenant des calculateurs et des scénarios « bac à sable » qui les aideront à voir comment modifier leur plan à long terme pour tenir compte d'événements de la vie. Est personnalisable et fait des recommandations avisées - Les Clients peuvent choisir leurs objectifs. Ils reçoivent des stratégies, des recommandations et des descriptions appropriées à ces objectifs. Que leurs besoins soient simples ou complexes, les Clients peuvent continuer de faire évoluer leur plan numérique.

« À Conquest Planning, nous croyons au concept de « plan unique », explique Brad Joudrie, premier directeur des affaires à Conquest Planning. Chacun a des souhaits qui lui sont propres. Et notre application en tient compte : elle offre un plan extrêmement personnalisé basé sur les besoins en constante évolution de chacun. Nous sommes très heureux de nous associer à la Sun Life pour que tous les Clients ait un plan financier et que plus de Canadiens atteignent le mieux-être financier. »



La sécurité financière est un pilier de la stratégie de durabilité de la Sun Life. En fournissant aux Clients des produits et des services novateurs, nous les aidons à prendre leurs finances - et celles de leur famille - en main. La Sun Life utilise de nouvelles technologies pour favoriser l'adoption de meilleures habitudes financières. S'ils sont mieux informés et plus confiants, les Clients peuvent prendre des décisions financières plus éclairées aujourd'hui qui leur permettront d'atteindre leurs objectifs demain.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2021, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 360 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Toutes les sommes sont en dollars canadiens.

Renseignements pour les médias :

Mylène Bélanger

Conseillère principale

Relations publiques

[email protected]

438-341-3884

SOURCE Financière Sun Life Canada