Au départ, la Sun Life Santé regroupera les Garanties collectives et Lumino Santé. La Sun Life est le plus important fournisseur de garanties collectives au pays. Elle offre des produits et des solutions de mieux-être de premier plan. Plus de 3,4 millions d'employés et leur famille bénéficient d'une couverture fournie par la Sun Life. Chaque année, la Sun Life répond aux besoins en soins de santé de ses Clients grâce à plus de 75 millions de règlements effectués et à plus de 50 millions de points de contact en santé.

Lumino Santé, plateforme primée de la Sun Life, est le plus grand réseau virtuel gratuit de ressources en santé au pays. Elle met les gens en contact avec les outils et les ressources dont ils ont besoin pour gérer leur santé. L'outil Trouver un professionnel de Lumino Santé permet aux gens de trouver un fournisseur de soins paramédicaux à proximité et de prendre un rendez-vous. Cet outil de recherche a été utilisé plus de 11 millions de fois. La Sun Life Santé, c'est plus que combiner les Garanties collectives et Lumino Santé - c'est créer une nouvelle plateforme prometteuse permettant à la Sun Life de renforcer son offre de solutions santé.

« La Sun Life joue depuis des années un rôle crucial pour aider ses Clients et les gens partout au pays à atteindre un mode de vie sain. La Sun Life Santé utilisera cette expertise pour accompagner les gens dans leur parcours santé, a déclaré Jacques Goulet, président de la Sun Life Canada. Nous voulons outiller les Canadiens pour leur permettre d'agir plus tôt pour prévenir et atténuer les risques pour leur santé. Je suis convaincu qu'avec la Sun Life Santé, nous pourrons renforcer globalement nos solutions santé, y compris nos produits d'assurance de base. J'ai hâte de voir comment, sous la direction de Dave Jones, notre nouvelle division façonnera le marché des solutions santé au Canada. »

Depuis son arrivée à la Sun Life en 2003, Dave Jones a occupé des postes de plus en plus importants à la Sun Life Canada. Tout dernièrement, il était vice-président principal, garanties collectives, et dirigeait une équipe dévouée offrant un soutien à plus de 23 000 employeurs et leurs régimes au Canada.

« Nous avons tous un parcours santé différent. Mais, nous avons tous besoin d'un partenaire de la santé qui peut soutenir proactivement notre santé physique et mentale, a déclaré Dave Jones, président, Sun Life Santé. Je suis ravi de voir se regrouper les Garanties collectives et Lumino Santé. Grâce à la Sun Life Santé, nous prévoyons enrichir nos solutions dans ces deux secteurs dans l'année qui vient. C'est un élément clé de notre engagement à offrir des solutions numériques novatrices et personnalisées afin d'outiller les gens pour les aider à prendre soin de leur santé. »

Encourager un mode de vie sain est un des piliers de la stratégie de durabilité de la Sun Life. La Sun Life emploie des technologies de pointe pour offrir plus de solutions santé à ses Clients. Elle y arrive en utilisant des applications innovatrices, l'intelligence artificielle et de l'information sur la santé.

