La Sun Life annonce ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2025

Les termes « la Compagnie », « Sun Life », « nous », « notre » et « nos » font référence à la Financière Sun Life inc. (la « FSL inc. ») et à ses filiales, ainsi que, s'il y a lieu, à ses coentreprises et entreprises associées, collectivement. Nous gérons nos activités et présentons nos résultats financiers en fonction de cinq secteurs d'activité : Gestion d'actifs, Canada, États-Unis, Asie et Organisation internationale. L'information contenue dans le présent document est fondée sur les résultats financiers intermédiaires non audités de la FSL inc. pour la période close le 31 mars 2025, et elle devrait être lue parallèlement au rapport de gestion intermédiaire et à nos états financiers consolidés intermédiaires non audités et aux notes annexes (les « états financiers consolidés intermédiaires ») pour la période close le 31 mars 2025, préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »). Nous présentons certaines informations financières en ayant recours à des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent document. Des renseignements supplémentaires sur la FSL inc. sont disponibles à l'adresse www.sunlife.com sous la rubrique « Investisseurs - Résultats et rapports financiers », sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, et sur le site de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, à l'adresse www.sec.gov. Le bénéfice net déclaré (la perte nette déclarée) s'entend du bénéfice net (de la perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires déterminé conformément aux normes IFRS. À moins d'indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens. Les montants indiqués dans le présent document peuvent avoir été arrondis.

TORONTO, le 8 mai 2025 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a annoncé ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2025.

La Sun Life annonce ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2025

Le bénéfice net sous-jacent 1) s'est établi à 1 045 M$, en hausse de 170 M$, ou 19 %, par rapport au premier trimestre de 2024; le rendement des capitaux propres sous jacent 1) s'est établi à 17,7 %. Bénéfice net sous-jacent - Gestion d'actifs et de patrimoine 1), 2) : 487 M$, en hausse de 79 M$ ou 19 %. Bénéfice net sous-jacent - Santé et protection collective 1 ) : 330 M$, en hausse de 50 M$ ou 18 %. Bénéfice net sous-jacent - Protection individuelle 1), 3) : 325 M$, en hausse de 55 M$, ou 20 %. Charges de l'Organisation internationale et autres 1), 3) : perte nette de (97) M$, hausse de (14) M$, ou 17 %.

s'est établi à 1 045 M$, en hausse de 170 M$, ou 19 %, par rapport au premier trimestre de 2024; le rendement des capitaux propres sous jacent s'est établi à 17,7 %. Le bénéfice net déclaré s'est établi à 928 M$, en hausse de 110 M$, ou 13 %, par rapport au premier trimestre de 2024; le rendement des capitaux propres déclaré 1) s'est établi à 15,7 %.

s'est établi à 15,7 %. L'actif géré 1) s'est chiffré à 1 551 G$, en hausse de 81 G$, ou 6 %, par rapport au premier trimestre de 2024.

s'est chiffré à 1 551 G$, en hausse de 81 G$, ou 6 %, par rapport au premier trimestre de 2024. Le dividende par action ordinaire a augmenté, passant de 0,84 $ à 0,88 $ par action.

« Ce trimestre, nous avons affiché une solide croissance des revenus et des résultats nets pour l'ensemble de nos activités, ce qui reflète la confiance que les Clients accordent à la Sun Life pour leurs besoins en santé et en finances, a déclaré Kevin Strain, président et chef de la direction, Sun Life. L'environnement d'entreprise est de plus en plus complexe, et nous continuons de faire progresser notre stratégie Incidence sur le Client et nos impératifs stratégiques, aidés par des outils et des capacités numériques nouveaux, la vaste mobilisation de capitaux à Gestion SLC et les souscriptions et la distribution importantes en Asie. »

« Nous sommes satisfaits de nos résultats globaux de ce trimestre, qui sont sous-tendus par de solides données fondamentales, et nous continuons de cheminer vers nos objectifs à moyen terme, a indiqué Tim Deacon, vice-président général et premier directeur financier, Sun Life. Notre situation du capital demeure enviable. En effet, notre ratio du TSAV s'établit à 149 %, ce qui montre notre résilience et nous procure de la souplesse. De plus, nous avons annoncé ce trimestre une augmentation de cinq pour cent du dividende par action ordinaire et nous cherchons à renouveler notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités afin de pouvoir poursuivre les rachats d'actions. »

_____________ 1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent document et du rapport de gestion du premier trimestre de 2025. 2) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, le type d'activité Gestion de patrimoine et d'actifs a été renommé Gestion d'actifs et de patrimoine. 3) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, les activités du bureau régional en Asie ont été transférées du type Charges de l'Organisation internationale et autres au type Protection individuelle, afin de refléter une amélioration apportée à la communication de l'information financière. Les montants présentés pour les périodes précédentes reflètent la présentation de la période considérée.

Points saillants financiers et opérationnels





Résultats trimestriels Rentabilité T1 25 T1 24

Bénéfice net sous-jacent (en millions de dollars)1) 1 045 875

Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires (en millions de dollars) 928 818

Bénéfice par action sous-jacent (en dollars)1), 2) 1,82 1,50

Bénéfice par action déclaré (en dollars)2) 1,62 1,40

Rendement des capitaux propres sous-jacent1) 17,7 % 16,0 %

Rendement des capitaux propres déclaré1) 15,7 % 15,0 % Croissance T1 25 T1 24

Flux bruts de gestion d'actifs et souscriptions de produits de gestion de patrimoine (en millions de dollars)1) 62 221 46 898

Souscriptions - santé et protection collective (en millions de dollars)1) 580 528

Souscriptions - protection individuelle (en millions de dollars)1) 874 757

Actif géré (en milliards de dollars)1) 1 551 1 470

Marge sur services contractuels (« MSC ») liée aux affaires nouvelles (en millions de dollars)1) 406 347 Solidité financière T1 25 T1 24

Ratios du TSAV (à la clôture de la période)3)





Financière Sun Life inc. 149 % 148 %

Sun Life du Canada4) 141 % 142 %

Ratio de levier financier (à la clôture de la période)1), 5) 20,1 % 21,1 %

_______________ 1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent document et du rapport de gestion du premier trimestre de 2025. 2) Tous les montants présentés au titre du bénéfice par action tiennent compte de la dilution, sauf indication contraire. 3) Ratio du Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie (le « TSAV »). Nos ratios du TSAV sont calculés conformément à la ligne directrice du BSIF intitulée Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie. 4) La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (la « Sun Life du Canada ») est la principale filiale d'assurance-vie active de la FSL inc. 5) Le calcul du ratio de levier financier inclut le solde de la MSC (déduction faite de l'impôt) dans le dénominateur. La MSC (déduction faite de l'impôt) se chiffrait à 10,5 G$ au 31 mars 2025 (31 mars 2024 - 9,9 G$).

Points saillants financiers et opérationnels - comparaison trimestrielle (entre le

T1 2025 et le T1 2024)

(en millions de dollars) T1 25 Bénéfice net sous-jacent par type d'activité1), 2) : Sun Life Gestion

d'actifs Canada États-Unis Asie Organisation

internationale Gestion d'actifs et de patrimoine 487 351 112 -- 24 -- Santé et protection collective 330 -- 145 185 -- -- Protection individuelle3) 325 -- 119 33 173 -- Charges de l'Organisation internationale et autres3) (97) -- -- -- -- (97) Bénéfice net sous-jacent1) 1 045 351 376 218 197 (97) Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires ordinaires 928 326 351 186 166 (101) Variation du bénéfice net sous-jacent (en % d'un exercice à l'autre) 19 % 24 % 21 % 15 % 11 % n.s.4) Variation du bénéfice net déclaré (en % d'un exercice à l'autre) 13 % 15 % 21 % 92 % (29) % n.s.4) Flux bruts de gestion d'actifs et souscriptions de produits de gestion de patrimoine1) 62 221 52 521 6 527 -- 3 173 -- Souscriptions - santé et protection collective1) 580 -- 375 176 29 -- Souscriptions - protection individuelle1) 874 -- 139 -- 735 -- Variation des flux bruts de gestion d'actifs et des souscriptions de

produits de gestion de patrimoine (en % d'un exercice à l'autre) 33 % 29 % 60 % -- 51 % -- Variation des souscriptions - santé et protection collective (en % d'un exercice à l'autre) 10 % -- 21 % (8) % 12 % -- Variation des souscriptions - protection individuelle (en % d'un exercice à l'autre) 15 % -- 7 % -- 17 % --

1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent document et du rapport de gestion du premier trimestre de 2025. 2) Pour plus de renseignements sur les types d'activité des secteurs d'activité de la Sun Life, se reporter à la rubrique A, « Mode de présentation de nos résultats », du rapport de gestion du premier trimestre de 2025. 3) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, les activités du bureau régional en Asie ont été transférées du type Charges de l'Organisation internationale et autres au type Protection individuelle, afin de refléter une amélioration apportée à la communication de l'information financière. Les montants présentés pour les périodes précédentes reflètent la présentation de la période considérée. 4) Non significatif.

Le bénéfice net sous-jacent1) s'est établi à 1 045 M$, en hausse de 170 M$, ou 19 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison des facteurs suivants :

Gestion d'actifs et de patrimoine 1) en hausse de 79 M$ : augmentation du bénéfice tiré des honoraires lié aux honoraires de rattrapage et rendement solide des produits tirés des placements en capitaux de lancement à Gestion SLC, et augmentation des produits tirés des honoraires au Canada et en Asie.

en hausse de 79 M$ : augmentation du bénéfice tiré des honoraires lié aux honoraires de rattrapage et rendement solide des produits tirés des placements en capitaux de lancement à Gestion SLC, et augmentation des produits tirés des honoraires au et en Asie. Santé et protection collective 1) en hausse de 50 M$ : croissance des affaires et résultats favorables enregistrés au chapitre de la protection au Canada principalement attribuables aux résultats enregistrés au chapitre de la morbidité et de la mortalité, et hausse des résultats enregistrés pour les garanties de frais dentaires aux États-Unis, partiellement contrebalancés par les résultats légèrement défavorables enregistrés au chapitre de la morbidité pour l'assurance-maladie en excédent de pertes aux États-Unis.

en hausse de 50 M$ : croissance des affaires et résultats favorables enregistrés au chapitre de la protection au principalement attribuables aux résultats enregistrés au chapitre de la morbidité et de la mortalité, et hausse des résultats enregistrés pour les garanties de frais dentaires aux États-Unis, partiellement contrebalancés par les résultats légèrement défavorables enregistrés au chapitre de la morbidité pour l'assurance-maladie en excédent de pertes aux États-Unis. Protection individuelle 1), 2) en hausse de 55 M$ : croissance des affaires et augmentation de l'apport des coentreprises en Asie, et amélioration des résultats enregistrés au chapitre de la protection au Canada en grande partie attribuable aux résultats enregistrés au chapitre de la mortalité.

en hausse de 55 M$ : croissance des affaires et augmentation de l'apport des coentreprises en Asie, et amélioration des résultats enregistrés au chapitre de la protection au en grande partie attribuable aux résultats enregistrés au chapitre de la mortalité. Charges de l'Organisation internationale et autres1), 2) : augmentation de (14) M$ de la perte nette reflétant principalement la baisse des produits tirés des placements liés aux actifs excédentaires.

_______________ 1) Se reporter à la rubrique C, « Rentabilité » du rapport de gestion du premier trimestre de 2025 pour plus de précisions sur des éléments importants attribuables aux éléments du bénéfice net déclaré et du bénéfice net sous-jacent et à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent document pour un rapprochement entre le bénéfice net déclaré et le bénéfice net sous-jacent. Pour plus de renseignements sur les types d'activité dans les secteurs d'activité/organisations de la Sun Life, se reporter à la rubrique A, « Mode de présentation de nos résultats », du rapport de gestion du premier trimestre de 2025. 2) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, les activités du bureau régional en Asie ont été transférées du type Charges de l'Organisation internationale et autres au type Protection individuelle, afin de refléter une amélioration apportée à la communication de l'information financière. Les montants présentés pour les périodes précédentes reflètent la présentation de la période considérée.

Le bénéfice net déclaré s'est établi à 928 M$, en hausse de 110 M$, ou 13 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison des facteurs suivants :

L'augmentation du bénéfice net sous-jacent.

L'incidence des marchés reflétant principalement l'amélioration des résultats liés aux placements immobiliers 1) et l'incidence favorable des taux d'intérêt, partiellement contrebalancées par l'incidence défavorable des marchés des actions.

et l'incidence favorable des taux d'intérêt, partiellement contrebalancées par l'incidence défavorable des marchés des actions. Les variations de la juste valeur des actions de la MFS 2) détenues par la direction. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par l'élément suivant :

détenues par la direction. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par l'élément suivant : Les profits tirés de la vente partielle d'ABSLAMC3) et de la résiliation anticipée d'une entente de distribution à Gestion d'actifs à l'exercice précédent.

Le rendement des capitaux propres sous-jacent s'est établi à 17,7 %, et le rendement des capitaux propres déclaré s'est établi à 15,7 % (premier trimestre de 2024 - 16,0 % et 15,0 %, respectivement). La FSL inc. a clôturé le trimestre avec un ratio du TSAV de 149 %.

Points saillants des secteurs d'activité

Gestion d'actifs : Leader mondial dans les catégories d'actifs publics et alternatifs grâce à la MFS et à Gestion SLC

Le bénéfice net sous-jacent de Gestion d'actifs s'est chiffré à 351 M$, en hausse de 69 M$, ou 24 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison des facteurs suivants :

MFS en hausse de 12 M$ (en baisse de 3 M$ en dollars américains) : augmentation attribuable à l'incidence du change, à l'augmentation des produits tirés des honoraires relatifs à la hausse de l'actif net moyen et à la diminution des charges, contrebalancées par la baisse des produits nets tirés des placements et par l'incidence du fait que le trimestre comporte un jour civil de moins. La marge d'exploitation nette avant impôt de la MFS 4) s'est établie à 35,4 % au premier trimestre de 2025, comparativement à 37,2 % à l'exercice précédent.

en hausse de 12 M$ (en baisse de 3 M$ en dollars américains) : augmentation attribuable à l'incidence du change, à l'augmentation des produits tirés des honoraires relatifs à la hausse de l'actif net moyen et à la diminution des charges, contrebalancées par la baisse des produits nets tirés des placements et par l'incidence du fait que le trimestre comporte un jour civil de moins. La marge d'exploitation nette avant impôt de la MFS s'est établie à 35,4 % au premier trimestre de 2025, comparativement à 37,2 % à l'exercice précédent. Gestion SLC en hausse de 57 M$ : augmentation attribuable à la hausse des produits tirés des honoraires et au rendement solide des produits tirés des placements en capitaux de lancement, principalement à BentallGreenOak (« BGO »), en grande partie attribuables aux profits réalisés sur les marchés reflétant l'appréciation découlant de l'achèvement des activités de construction et des solides données fondamentales de location. Le bénéfice tiré des honoraires4) a augmenté de 43 % en raison de la hausse des honoraires de rattrapage, reflétant une mobilisation de capitaux solide, partiellement contrebalancée par une augmentation des charges. La marge sur le bénéfice tiré des honoraires4) s'est établie à 24,3 % pour le premier trimestre de 2025, comparativement à 23,9 % à l'exercice précédent.

Le bénéfice net déclaré s'est chiffré à 326 M$, en hausse de 42 M$, ou 15 %, par rapport à l'exercice précédent en raison de l'augmentation du bénéfice net sous-jacent et des variations de la juste valeur des actions de la MFS détenues par la direction, partiellement contrebalancées par un profit découlant de la résiliation anticipée d'une entente de distribution à l'exercice précédent.

L'incidence du change a donné lieu à une augmentation de 16 M$ du bénéfice net sous-jacent et à une augmentation de 20 M$ du bénéfice net déclaré.

Gestion d'actifs a clôturé le premier trimestre de 2025 avec un actif géré4) de 1 124 G$, qui se composait d'un actif de 869 G$ (604 G$ US) provenant de la MFS et d'un actif de 255 G$ provenant de Gestion SLC. Les sorties nettes totales de 8,7 G$ de Gestion d'actifs au premier trimestre de 2025 reflètent les sorties nettes de 11,6 G$ (8,1 G$ US) de la MFS, lesquelles sont liées principalement aux sorties nettes des produits individuels découlant de l'incertitude sur les marchés des actions, partiellement contrebalancées par les entrées nettes de 2,9 G$ de Gestion SLC, reflétant une mobilisation de capitaux solide.

La MFS vise à combler les besoins des Clients en proposant une vaste gamme de produits de placement. Elle a remporté le Lipper Award5) for Fixed Income de 2025 pour avoir été la meilleure des grandes sociétés de gestion de placements à revenu fixe aux États-Unis. En effet, sur une période de trois ans, elle a obtenu des rendements stables pour un vaste éventail de produits, et ce, malgré une inflation élevée et une hausse marquée des taux d'intérêt. Ce prix témoigne de la solidité de la plateforme de placement à revenu fixe que la MFS a établie, laquelle est bien placée pour continuer à croître à l'échelle mondiale.

La MFS a continué d'enregistrer d'importants flux de placements en titres à revenu fixe et a maintenu un bon rythme à la suite du lancement, au quatrième trimestre de 2024, de fonds négociés en bourse (« FNB ») à gestion active, générant environ 1 G$ US et 200 M$ US en entrées nettes, respectivement, pour ces catégories d'actifs au premier trimestre.

BGO a mobilisé 1,6 G$ US de plus durant le trimestre, portant le total des capitaux mobilisés pour un fonds de la série de fonds à valeur ajoutée en Asie à 4,6 G$ US. Les cibles initiales pour la mobilisation de capital ont été surpassées, indiquant la demande vigoureuse pour les solides capacités de placement de BGO et les occasions de croissance continue en Asie.

_______________ 1) Les résultats liés aux placements immobiliers reflètent l'écart entre la valeur réelle des placements immobiliers et les rendements à long terme couvrant les passifs relatifs aux contrats d'assurance prévus par la direction (les « résultats liés aux placements immobiliers »). 2) MFS Investment Management (la « MFS »). 3) Afin de respecter certaines obligations réglementaires, le 21 mars 2024, nous avons vendu 6,3 % de notre participation dans Aditya Birla Sun Life AMC Limited (la « vente partielle de ABSLAMC »), générant un profit de 84 M$. Par suite de la transaction, notre participation dans ABSLAMC a été réduite, passant de 36,5 % à 30,2 %, pour un produit brut de 136 M$. Par la suite, le 31 mai 2024, nous avons vendu 0,2 % de notre participation. 4) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent document et du rapport de gestion du premier trimestre de 2025. 5) Les prix Lipper, qui sont décernés annuellement, mettent en valeur les fonds et les sociétés de fonds qui se distinguent des autres fonds ou sociétés de fonds de leur catégorie par la qualité et la constance de leurs rendements ajustés au risque.

BGO a aussi conclu un partenariat avec Northtree Investment Management (« Northtree ») pour créer un portefeuille de projets de logistique urbaine au Royaume-Uni de plus de 100 M£. La coentreprise fait partie de la plateforme Strategic Capital Partners de BGO, qui met l'accent sur les occasions de placement sur les marchés secondaires et les occasions de coinvestissement. Le partenariat optimisera l'expertise de BGO en matière de placements mondiaux et les connaissances de Northtree sur le marché pour offrir des actifs de haute qualité dans le secteur de la logistique urbaine et répondre ainsi à la demande croissante. De plus, la plateforme Strategic Capital Partners de BGO a aussi conclu un partenariat avec Orka Investments pour augmenter sa présence sur le marché du logement étudiant au Royaume-Uni au moyen d'une nouvelle plateforme de 100 M£. Cette stratégie de placement vise à faire bénéficier le portefeuille d'une croissance durable provenant des loyers et d'améliorations opérationnelles découlant de la demande croissante en logement étudiant. Elle s'aligne d'ailleurs sur l'objectif général de BGO, soit de collaborer avec des gestionnaires de titres à moyenne capitalisation pour offrir des solutions de capital novatrices et étoffer les portefeuilles.

Canada : Leader en santé, en gestion de patrimoine et en assurance

Le bénéfice net sous-jacent au Canada s'est établi à 376 M$, en hausse de 66 M$, ou 21 %, par rapport à l'exercice précédent en raison des facteurs suivants :

Gestion d'actifs et de patrimoine en hausse de 3 M$ : augmentation des produits tirés des honoraires attribuable à la hausse de l'actif géré, reflétant les fluctuations des marchés et les importantes entrées nettes.

en hausse de 3 M$ : augmentation des produits tirés des honoraires attribuable à la hausse de l'actif géré, reflétant les fluctuations des marchés et les importantes entrées nettes. Santé et protection collective en hausse de 31 M$ : croissance des affaires et résultats favorables enregistrés au chapitre de la protection, principalement en raison des résultats favorables enregistrés au chapitre de la morbidité reflétant la réduction de la durée des règlements, et résultats favorables enregistrés au chapitre de la mortalité en raison de la réduction de la gravité des demandes de règlements.

en hausse de 31 M$ : croissance des affaires et résultats favorables enregistrés au chapitre de la protection, principalement en raison des résultats favorables enregistrés au chapitre de la morbidité reflétant la réduction de la durée des règlements, et résultats favorables enregistrés au chapitre de la mortalité en raison de la réduction de la gravité des demandes de règlements. Protection individuelle en hausse de 32 M$ : amélioration des résultats enregistrés au chapitre de la protection, en grande partie attribuable aux résultats favorables enregistrés au chapitre de la mortalité reflétant la réduction de la gravité des demandes de règlements.

Le bénéfice net déclaré s'est établi à 351 M$, en hausse de 61 M$, ou 21 %, par rapport à l'exercice précédent en raison de l'augmentation du bénéfice net sous-jacent. L'incidence des marchés est demeurée stable par rapport à l'exercice précédent, puisque l'amélioration des résultats liés aux placements immobiliers et l'incidence favorable des taux d'intérêt ont été contrebalancées par l'incidence défavorable des marchés des actions.

Souscriptions au Canada1) :

Les flux bruts de gestion d'actifs et souscriptions de produits de gestion de patrimoine se sont chiffrés à 7 G$, en hausse de 60 %, en raison de l'augmentation des souscriptions de régimes à cotisations déterminées aux Régimes collectifs de retraite (« RCR »), attribuable à l'augmentation des ventes de contrats importants, et de l'augmentation des souscriptions de fonds communs de placement à la Gestion de patrimoine de l'Individuelle.

patrimoine de l'Individuelle. Les souscriptions en santé et protection collective se sont établies à 375 M$, en hausse de 21 %, reflétant l'augmentation des ventes de contrats importants.

Les souscriptions en protection individuelle se sont chiffrées à 139 M$, en hausse de 7 %, en raison de l'augmentation des souscriptions enregistrées à DFSL et dans le réseau de tiers2).

Notre raison d'être est au cœur de ce que nous faisons, y compris soutenir les Clients et leurs êtres chers. Au premier trimestre, nous avons établi un partenariat avec Empathy, une plateforme de soutien aux personnes endeuillées. Par l'entremise de cette plateforme, nous offrons du soutien aux bénéficiaires d'une assurance-vie collective de la Sun Life et à leur famille dans le cadre d'une demande de règlement pour les aider dans leur deuil. La Sun Life est l'un des premiers assureurs au Canada à inclure Empathy dans ses services de règlement.

Nous continuons à chercher et à mettre en place des façons flexibles d'aider les participants de régime à atteindre une sécurité financière durable. Au premier trimestre, nous avons lancé Mes choix flex Sun Life, une option pour les participants de régime leur permettant d'ajouter des sources d'épargne à leur régime au travail et tout gérer au même endroit.

États-Unis : Leader en santé et en garanties collectives

Le bénéfice net sous-jacent aux États-Unis s'est établi à 151 M$ US, en hausse de 10 M$ US, ou 7 % (218 M$, en hausse de 29 M$, ou 15 %), par rapport à l'exercice précédent en raison des facteurs suivants :

Santé et protection collective en hausse de 5 M$ US : hausse des résultats enregistrés pour les garanties de frais dentaires, reflétant principalement l'amélioration des résultats enregistrés au chapitre des règlements en raison de l'incidence de la révision des prix du régime Medicaid et de l'incidence de la fin de l'urgence de santé publique sur les résultats de l'exercice précédent, partiellement contrebalancée par les résultats légèrement défavorables enregistrés au chapitre de la morbidité pour l'assurance-maladie en excédent de pertes reflétant les ratios de perte moins favorables.

en hausse de 5 M$ US : hausse des résultats enregistrés pour les garanties de frais dentaires, reflétant principalement l'amélioration des résultats enregistrés au chapitre des règlements en raison de l'incidence de la révision des prix du régime Medicaid et de l'incidence de la fin de l'urgence de santé publique sur les résultats de l'exercice précédent, partiellement contrebalancée par les résultats légèrement défavorables enregistrés au chapitre de la morbidité pour l'assurance-maladie en excédent de pertes reflétant les ratios de perte moins favorables. Protection individuelle en hausse de 5 M$ US : augmentation du résultat net des activités de placement, principalement attribuable à l'amélioration des résultats enregistrés au chapitre du crédit.

Le bénéfice net déclaré s'est établi à 129 M$ US, en hausse de 58 M$ US, ou 82 % (186 M$, en hausse de 89 M$, ou 92 %), par rapport à l'exercice précédent, reflétant l'incidence des marchés et l'augmentation du bénéfice net sous-jacent. L'incidence des marchés est principalement attribuable à l'amélioration des résultats liés aux placements immobiliers et à l'incidence favorable des taux d'intérêt, partiellement contrebalancées par l'incidence défavorable des marchés des actions.

L'incidence du change a donné lieu à une augmentation de 13 M$ du bénéfice net sous-jacent et à une augmentation de 11 M$ du bénéfice net déclaré.

__________ 1) Par rapport à l'exercice précédent. 2) Distribution Financière Sun Life (« DFSL ») est notre réseau de conseillers exclusif.

Les souscriptions de produits collectifs aux États-Unis se sont chiffrées à 123 M$ US, en baisse de 13 % (176 M$, en baisse de 8 %), reflétant la diminution des souscriptions de garanties de frais dentaires au titre du régime Medicaid et des souscriptions d'assurance collective.

Nous continuons d'aider les participants de régime à accéder aux soins et à la couverture dont ils ont besoin. Du même coup, nous aidons les employeurs à simplifier les garanties grâce à des capacités numériques et à l'automatisation. Les Garanties collectives de la Sun Life États-Unis sont l'un des premiers partenaires stratégiques Workday Wellness, utilisant la plateforme d'IA de Workday pour obtenir un aperçu en temps réel des programmes de garanties et de mieux-être offerts par les employeurs. Le partenariat simplifiera la gestion des garanties et le processus d'adhésion, améliorera la gestion des congés et réduira le fardeau administratif.

De plus, nous offrons maintenant notre garantie Family Leave Insurance en Géorgie, en Louisiane, au Mississippi et en Caroline du Sud. Grâce à cette garantie, les employeurs de petite et moyenne envergure peuvent plus facilement aider leurs employés à répondre aux besoins de leur famille. Conçue pour attirer et fidéliser les employés, notre solution simple s'appuie sur nos connaissances approfondies et provient de notre désir d'étendre l'accès aux congés pour obligations familiales. Outre nos programmes d'État comportant les congés légaux payés pour obligations familiales, nous offrons des services pour congé pour obligations familiales dans 17 États, ce qui représente plus de 40 % de la population aux États-Unis.

Asie : Leader régional axé sur les marchés en croissance rapide

Le bénéfice net sous-jacent en Asie s'est établi à 197 M$, en hausse de 20 M$, ou 11 %, par rapport à l'exercice précédent en raison des facteurs suivants :

Gestion d'actifs et de patrimoine en hausse de 7 M$ : augmentation des produits tirés des honoraires principalement attribuable à la hausse de l'actif géré.

en hausse de 7 M$ : augmentation des produits tirés des honoraires principalement attribuable à la hausse de l'actif géré. Protection individuelle1) en hausse de 13 M$ : essor favorable des souscriptions et de la croissance des affaires en vigueur, et augmentation de l'apport des coentreprises, partiellement contrebalancés par la baisse du bénéfice sur le surplus et par les résultats défavorables enregistrés au chapitre de la mortalité à la Sun Life International.

Le bénéfice net déclaré s'est établi à 166 M$, en baisse de 69 M$, ou 29 %, par rapport à l'exercice précédent, reflétant un profit à la vente partielle d'ABSLAMC au cours de l'exercice précédent, partiellement contrebalancé par l'augmentation du bénéfice net sous-jacent. L'incidence des marchés est demeurée stable par rapport à l'exercice précédent, puisque l'amélioration des résultats liés aux placements immobiliers a été contrebalancée par l'incidence défavorable des taux d'intérêt et des marchés des actions.

L'incidence du change a donné lieu à une augmentation de 10 M$ du bénéfice net sous-jacent et à une augmentation de 8 M$ du bénéfice net déclaré.

Souscriptions en Asie2) :

Les souscriptions de produits individuels se sont établies à 735 M$, en hausse de 17 %, reflétant la hausse des souscriptions : en Inde, par l'intermédiaire des réseaux de la bancassurance et de distribution directe; à Hong Kong, par l'intermédiaire des réseaux de distribution d'agences et de la bancassurance; en Chine, par l'intermédiaire du réseau de la bancassurance.

Les flux bruts de gestion d'actifs et souscriptions de produits de gestion de patrimoine se sont établis à 3 G$, en hausse de 51 %, en raison de l'augmentation des souscriptions de fonds de titres à revenu fixe en Inde.

La MSC liée aux affaires nouvelles s'est établie à 273 M$ au premier trimestre de 2025, en hausse par rapport à 230 M$ à l'exercice précédent, principalement en raison des solides marges bénéficiaires enregistrées à Hong Kong.

Nous continuons à mettre l'accent sur la croissance de nos réseaux de distribution dans les marchés à forte croissance. Au premier trimestre, nous avons conclu un partenariat étendu de 15 ans avec la CIMB Niaga, la deuxième banque privée en importance d'Indonésie. Le partenariat a contribué à l'augmentation d'environ 54 % des souscriptions à la Sun Life Indonésie au premier trimestre de 2025, par rapport à l'exercice précédent. Ensemble, nos capacités numériques et notre excellente gamme de produits permettront de mieux servir une clientèle plus vaste en Indonésie.

Nous tenons nos engagements en matière d'expérience Client en offrant des produits qui permettent aux Clients d'atteindre leurs objectifs de vie. À Hong Kong, nous avons lancé un nouveau fonds dans la gamme des fonds de prévoyance obligatoire3) qui vise à procurer aux Clients un revenu stable et une appréciation du capital à moyen et à long terme pour les aider à épargner en vue d'une retraite confortable.

Organisation internationale

La perte nette sous-jacente s'est établie à 97 M$, comparativement à une perte nette sous-jacente de 83 M$ à l'exercice précédent, reflétant la baisse des produits tirés des placements liés aux actifs excédentaires.

La perte nette déclarée s'est établie à 101 M$, comparativement à une perte nette déclarée de 88 M$ à l'exercice précédent, reflétant la diminution du bénéfice net sous-jacent.

___________ 1) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, les activités liées aux Charges du bureau régional et autres ont été transférées au type d'activité Protection individuelle afin de refléter une amélioration apportée à la communication de l'information financière. Les montants présentés pour les périodes précédentes reflètent la présentation de la période considérée. 2) Par rapport à l'exercice précédent. 3) Fonds Sun Life MPF Income.

Conférence téléphonique portant sur les résultats

Les résultats financiers de la Compagnie pour le premier trimestre de 2025 seront présentés lors de la conférence téléphonique qui aura lieu le vendredi 9 mai 2025, à 10 h, heure de l'Est. Pour accéder à la webémission ou à la conférence téléphonique, rendez-vous au www.sunlife.com/RapportsTrimestriels 10 minutes avant l'heure prévue. Nous encourageons les gens qui participent à la conférence en mode écoute seulement à se connecter à la webémission. La webémission et la présentation seront par la suite archivées sur le site Web de la Compagnie et accessibles à l'adresse www.sunlife.com jusqu'à la clôture du premier trimestre de 2026.

Renseignements pour les médias : Renseignements pour les investisseurs : [email protected] [email protected]

Mesures financières non conformes aux normes IFRS

Nous présentons certaines informations financières en ayant recours à des mesures financières non conformes aux normes IFRS, étant donné que nous estimons que ces mesures fournissent des informations pouvant aider les investisseurs à comprendre notre rendement et à comparer nos résultats trimestriels et annuels d'une période à l'autre. Ces mesures financières non conformes aux normes IFRS ne font pas l'objet d'une définition normalisée et peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour certaines mesures financières non conformes aux normes IFRS, il n'y a aucun montant calculé selon les normes IFRS qui soit directement comparable. Ces mesures financières non conformes aux normes IFRS ne doivent pas être considérées de manière isolée ou comme une solution de rechange aux mesures de performance financière établies conformément aux normes IFRS. Des renseignements supplémentaires concernant les mesures financières non conformes aux normes IFRS, ainsi que des rapprochements avec les mesures conformes aux normes IFRS les plus proches, le cas échéant, sont disponibles à la rubrique N, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du rapport de gestion du premier trimestre de 2025 et dans les dossiers de renseignements financiers supplémentaires disponibles à la section « Investisseurs - Résultats et rapports financiers » à l'adresse www.sunlife.com.

1. Bénéfice net sous-jacent et bénéfice par action sous-jacent

Le bénéfice net sous-jacent est une mesure financière non conforme aux normes IFRS qui aide à comprendre le rendement des activités de la Sun Life en apportant certains ajustements au bénéfice calculé en vertu des IFRS. Le bénéfice net sous-jacent, de même que le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires (le bénéfice net déclaré), servent de base à la planification de la gestion et constituent également une mesure clé de nos programmes de rémunération incitative du personnel. Cette mesure reflète le point de vue de la direction à l'égard du rendement sous-jacent des activités de la Compagnie et du potentiel de bénéfice à long terme. Par exemple, en raison de la nature à plus long terme de nos activités d'assurance individuelle, les fluctuations du marché liées aux taux d'intérêt, aux marchés des actions et aux immeubles de placement peuvent avoir une incidence importante sur le bénéfice net déclaré de la période de présentation de l'information financière. Toutefois, ces incidences ne se matérialisent pas nécessairement, et elles pourraient ne jamais se matérialiser si les marchés fluctuent dans la direction opposée au cours de périodes ultérieures ou, dans le cas des taux d'intérêt, si le placement à revenu fixe connexe est détenu jusqu'à son échéance.

Le bénéfice net sous-jacent élimine l'incidence des éléments suivants du bénéfice net déclaré :

L'incidence des marchés reflétant l'écart après impôt entre les fluctuations réelles et les fluctuations prévues du marché;

Les modifications des hypothèses et mesures de la direction;

D'autres ajustements :

i) Actions de la MFS détenues par la direction;

ii) Acquisitions, intégrations et restructurations;

iii) Amortissement des immobilisations incorporelles;

iv) D'autres éléments de nature inhabituelle ou exceptionnelle.

Pour plus d'information sur les ajustements retirés du bénéfice net déclaré pour arriver au bénéfice net sous-jacent, se reporter à la rubrique N, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS - 2 - Bénéfice net sous-jacent et bénéfice par action sous-jacent », du rapport de gestion du premier trimestre de 2025.

Le tableau ci-dessous présente les montants après impôt exclus de notre bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) et de notre bénéfice par action sous-jacent, ainsi qu'un rapprochement entre ces montants et notre bénéfice net déclaré et notre bénéfice par action déclaré selon les normes IFRS.

Rapprochements de certaines mesures du bénéfice net Résultats trimestriels (en millions de dollars, après impôt) T1 25 T1 24 Bénéfice net sous-jacent 1 045 875 Incidence des marchés



Incidence des marchés des actions (48) 12 Incidence des taux d'intérêt1) 57 40 Incidence des variations de la juste valeur des immeubles de placement (résultats liés aux placements immobiliers) (31) (122) À ajouter : Incidence des marchés (22) (70) À ajouter : Modifications des hypothèses et mesures de la direction (4) (7)

Autres ajustements







Actions de la MFS détenues par la direction 5 (12)



Acquisitions, intégrations et restructurations2), 3), 4) (54) 22



Amortissement des immobilisations incorporelles (39) (36)



Autres5) (3) 46 À ajouter : Total des autres ajustements (91) 20 Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires 928 818 Bénéfice par action sous-jacent (dilué) (en dollars) 1,82 1,50 À ajouter : Incidence des marchés (en dollars) (0,04) (0,13)

Modifications des hypothèses et mesures de la direction (en dollars) (0,01) (0,01)

Actions de la MFS détenues par la direction (en dollars) 0,01 (0,02)

Acquisitions, intégrations et restructurations (en dollars) (0,09) 0,04

Amortissement des immobilisations incorporelles (en dollars) (0,07) (0,06)

Autres (en dollars) (0,01) 0,08

Incidence des titres convertibles sur le bénéfice par action dilué (en dollars) 0,01 -- Bénéfice par action déclaré (dilué) (en dollars) 1,62 1,40

1) Nos résultats sont sensibles aux taux d'intérêt à long terme en raison de la nature de nos activités, ainsi qu'aux variations non parallèles de la courbe de rendement (par exemple, les aplatissements, les inversions, les accentuations). 2) Les montants ont trait aux coûts d'acquisition relatifs aux sociétés liées de Gestion SLC, soit BentallGreenOak, InfraRed Capital Partners, Crescent Capital Group LP et Advisors Asset Management, Inc., y compris la désactualisation au titre des autres passifs financiers de 14 M$ au premier trimestre de 2025 (premier trimestre de 2024 - 22 M$). 3) Comprend les coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration de DentaQuest, acquise le 1er juin 2022. 4) Afin de respecter certaines obligations réglementaires, au premier trimestre de 2024, nous avons vendu 6,3 % de notre participation dans la Aditya Birla Sun Life AMC Limited (la « vente partielle d'ABSLAMC »), générant un profit de 84 M$. À la suite de la transaction, notre participation dans ABSLAMC a été réduite, passant de 36,5 % à 30,2 %, pour un produit brut de 136 M$. Par la suite, au deuxième trimestre de 2024, nous avons vendu 0,2 % de notre participation. 5) Comprend la résiliation anticipée d'une entente de distribution à Gestion d'actifs au premier trimestre de 2024.

Le tableau suivant présente les montants avant impôt des ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent.



Résultats trimestriels (en millions de dollars) T1 25 T1 24 Bénéfice net sous-jacent (après impôt) 1 045 875 Ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent (avant impôt) :



À ajouter : Incidence des marchés (28) (26)

Modifications des hypothèses et mesures de la direction1) (5) (8)

Autres ajustements (113) 41

Total des ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent (avant impôt) (146) 7 À ajouter : Impôts liés aux ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent 29 (64) Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires (après impôt) 928 818

1) Dans le présent document, l'incidence des modifications des hypothèses et mesures de la direction sur le bénéfice net déclaré exclut les montants attribuables aux titulaires de contrat avec participation et inclut les incidences autres que sur les passifs. À l'inverse, l'incidence sur le résultat net des modifications des méthodes et hypothèses figurant dans les états financiers consolidés intermédiaires pour la période close le 31 mars 2025 présente l'incidence avant impôt des modifications des méthodes et hypothèses sur le bénéfice net, et l'incidence sur la MSC comprend les montants attribuables aux titulaires de contrat avec participation.

Les impôts liés aux ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent peuvent varier par rapport à la fourchette de taux d'imposition effectifs prévus en raison de la composition des activités de la Compagnie à l'échelle internationale ainsi que d'autres ajustements fiscaux.

2. Mesures financières additionnelles non conformes aux normes IFRS

La direction utilise également les mesures financières non conformes aux normes IFRS suivantes, et une liste complète est présentée à la rubrique N, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du rapport de gestion du premier trimestre de 2025.

Actif géré. L'actif géré constitue une mesure financière non conforme aux normes IFRS qui indique la taille des actifs de notre Compagnie pour l'ensemble des domaines de la gestion d'actifs, de la gestion de patrimoine et de l'assurance. Il n'existe aucune mesure financière normalisée en vertu des normes IFRS. En plus des mesures conformes aux normes IFRS les plus directement comparables, soit le solde du fonds général et des fonds distincts dans nos états de la situation financière, l'actif géré comprend également les actifs de tiers gérés et les ajustements de consolidation. Les ajustements de consolidation sont présentés séparément, puisque les ajustements de consolidation s'appliquent à toutes les composantes du total de l'actif géré. Pour plus de renseignements sur les actifs de tiers gérés, se reporter aux rubriques D, « Croissance - 2 - Actif géré », et N, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du rapport de gestion du premier trimestre de 2025.



Résultats trimestriels (en millions de dollars) T1 25 T1 24 Actif géré



Actif du fonds général 223 310 204 986 Fonds distincts 149 650 135 541 Actifs de tiers gérés1) 1 224 770 1 170 093 Ajustements de consolidation1) (46 847) (40 540) Total de l'actif géré 1 550 883 1 470 080

1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique N, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du rapport de gestion du premier trimestre de 2025.

Trésorerie et autres actifs liquides. Cette mesure comprend la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les placements à court terme et les titres négociés sur le marché, déduction faite des prêts liés aux acquisitions et des prêts à court terme détenus par la FSL inc. (la société mère ultime), et ses sociétés de portefeuille en propriété exclusive. Cette mesure constitue un des facteurs clés pris en considération à l'égard des fonds disponibles pour la réaffectation de capitaux afin de soutenir la croissance des activités.

(en millions de dollars) Au 31 mars 2025 Au 31 décembre 2024 Trésorerie et autres actifs liquides (détenus par la FSL inc. et ses sociétés de portefeuille en propriété exclusive) :



Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres à court terme 617 479 Titres de créance1) 722 780 Titres de capitaux propres2) -- 112 Sous-total 1 339 1 371 À déduire : Prêts liés aux acquisitions et prêts à court terme3) (détenus par la FSL inc. et ses sociétés de portefeuille en propriété exclusive) -- (17) Trésorerie et autres actifs liquides (détenus par la FSL inc. et ses sociétés de portefeuille en propriété exclusive) 1 339 1 354

1) Comprennent les obligations négociées sur le marché. 2) Comprennent les placements dans des FNB. 3) Comprennent les prélèvements effectués sur les facilités de crédit afin de gérer le calendrier des flux de trésorerie.

3. Rapprochement de certaines mesures financières non conformes aux normes IFRS

Rapprochement entre le bénéfice net sous-jacent et le bénéfice net déclaré - Données avant impôt par secteur d'activité



T1 25 (en millions de dollars) Gestion

d'actifs Canada États-Unis Asie Organisation

internationale Total Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) 351 376 218 197 (97) 1 045 À ajouter : Incidence des marchés (avant impôt) (11) (9) 15 (19) (4) (28)

Modifications des hypothèses et mesures de la direction (avant impôt) -- (2) -- (3) -- (5)

Autres ajustements (avant impôt) (20) (23) (60) (10) -- (113)

Charge (économie) d'impôt 6 9 13 1 -- 29 Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires ordinaires 326 351 186 166 (101) 928

T1 24 Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) 282 310 189 177 (83) 875 À ajouter : Incidence des marchés (avant impôt) 2 45 (53) (16) (4) (26)

Modifications des hypothèses et mesures de la direction (avant impôt) -- (7) 2 (3) -- (8)

Autres ajustements (avant impôt) 26 (8) (67) 90 -- 41

Charge (économie) d'impôt (26) (50) 26 (13) (1) (64) Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires ordinaires 284 290 97 235 (88) 818

Énoncés prospectifs

À l'occasion, la Compagnie présente, verbalement ou par écrit, des énoncés prospectifs au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document comprennent i) les énoncés se rapportant à nos stratégies, nos plans, nos cibles, nos objectifs et nos priorités; ii) les énoncés se rapportant à nos initiatives de croissance et autres objectifs d'affaires; iii) les énoncés se rapportant au renouvellement de notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités afin de pouvoir poursuivre les rachats d'actions; iv) les énoncés de nature prévisionnelle ou dont la réalisation est tributaire, ou qui font mention de conditions ou d'événements futurs; et v) les énoncés qui renferment des mots ou expressions tels que « atteindre », « viser », « ambition », « prévoir », « aspirer à », « hypothèse », « croire », « pourrait », « estimer », « s'attendre à », « but », « avoir l'intention de », « peut », « objectif », « initiatives », « perspectives », « planifier », « projeter », « chercher à », « devrait », « stratégie », « s'efforcer de », « cibler », « fera », ou d'autres expressions semblables. Entrent dans les énoncés prospectifs les possibilités et hypothèses présentées relativement à nos résultats d'exploitation futurs. Ces énoncés font état de nos attentes, estimations et prévisions actuelles en ce qui concerne les événements futurs, et non de faits passés, et ils pourraient changer.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie des résultats futurs et comportent des risques et des incertitudes dont la portée est difficile à prévoir. Les résultats et la valeur pour l'actionnaire futurs pourraient différer sensiblement de ceux qui sont présentés dans ces énoncés prospectifs en raison, entre autres facteurs, des facteurs traités aux rubriques C, « Rentabilité - 5 - Impôt sur le résultat », F, « Solidité financière », et I, « Gestion du risque », du rapport de gestion du premier trimestre de 2025 et à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de 2024 de la FSL inc., et des facteurs décrits dans d'autres documents déposés par la FSL inc. auprès des autorités canadiennes et américaines de réglementation des valeurs mobilières, que l'on peut consulter au www.sedarplus.ca et au www.sec.gov, respectivement.

Les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que nos hypothèses et nos estimations, ainsi que nos attentes et nos prévisions, soient inexactes et que les résultats ou événements réels diffèrent de façon significative de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont indiqués ci-dessous. La réalisation de nos énoncés prospectifs dépend essentiellement du rendement de nos activités, qui est assujetti à de nombreux risques. Les facteurs susceptibles d'entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les résultats escomptés comprennent notamment : les risques de marché - les risques liés au rendement des marchés des actions; à la fluctuation ou à la volatilité des taux d'intérêt, des écarts de crédit et des écarts de swap; aux placements immobiliers; aux fluctuations des taux de change et à l'inflation; les risques d'assurance - les risques liés aux résultats enregistrés au chapitre de la mortalité, aux résultats enregistrés au chapitre de la morbidité et à la longévité; aux comportements des titulaires de contrat; à la conception des produits et à la fixation des prix; à l'incidence de dépenses futures plus élevées que prévu; et à la disponibilité, au coût et à l'efficacité de la réassurance; les risques de crédit - les risques liés aux émetteurs des titres de notre portefeuille de placements, aux débiteurs, aux titres structurés, aux réassureurs, aux contreparties, à d'autres institutions financières et à d'autres entités; les risques d'entreprise et risques stratégiques - les risques liés aux conjonctures économique et géopolitique mondiales; à l'élaboration et à la mise en œuvre de stratégies d'entreprise; aux changements se produisant dans les canaux de distribution ou le comportement des Clients, y compris les risques liés aux pratiques commerciales des intermédiaires et des agents; à l'incidence de la concurrence; au rendement de nos placements et des portefeuilles de placements qui sont gérés pour les Clients, tels que les fonds distincts et les fonds communs de placement; aux changements dans les tendances en matière de placement et dans les préférences des Clients en faveur de produits différents des produits ou des stratégies de placement que nous offrons; à l'évolution des environnements juridique et réglementaire, y compris les exigences en matière de capital et les lois fiscales; aux enjeux environnementaux et sociaux, ainsi qu'aux lois et aux règlements connexes; les risques opérationnels - les risques liés aux atteintes à la sécurité informatique et à la protection des renseignements personnels et aux défaillances à ces égards, y compris les cyberattaques; à notre capacité d'attirer et de fidéliser des employés; à l'observation des exigences réglementaires et prévues par la loi et aux pratiques commerciales, y compris l'incidence des demandes de renseignements et des enquêtes liées à la réglementation; à la réalisation des fusions, des acquisitions, des investissements stratégiques et des cessions, et aux activités d'intégration qui s'y rattachent; à notre infrastructure de technologies de l'information; aux défaillances des systèmes informatiques et des technologies fonctionnant sur Internet; à la dépendance à l'égard de relations avec des tiers, y compris les contrats d'impartition; à la poursuite des affaires; aux erreurs de modélisation; à la gestion de l'information; les risques de liquidité - la possibilité que nous soyons dans l'incapacité de financer la totalité de nos engagements en matière de flux de trésorerie à mesure qu'ils arrivent à échéance; et les autres risques - les changements de normes comptables dans les territoires où nous exerçons nos activités; les risques liés à nos activités internationales, y compris nos coentreprises; aux conditions de marché ayant une incidence sur notre situation sur le plan du capital ou sur notre capacité à mobiliser des capitaux; à la révision à la baisse des notations de solidité financière ou de crédit; et aux questions d'ordre fiscal, y compris les estimations faites et le jugement exercé dans le calcul des impôts.

La Compagnie ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ses énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent document ou par suite d'événements imprévus, à moins que la loi ne l'exige.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2025, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,55 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

SOURCE Financière Sun Life inc.