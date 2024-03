TORONTO, le 26 mars 2024 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) (la « Compagnie ») a annoncé aujourd'hui que l'assemblée annuelle des actionnaires et l'assemblée annuelle des titulaires de contrat ayant droit de vote de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie se tiendront en personne et virtuellement le jeudi 9 mai 2024. Par ailleurs, la Compagnie a annoncé que son Rapport annuel 2023 ainsi que l'avis de convocation à l'assemblée annuelle et la Circulaire d'information de la direction se rapportant à l'assemblée annuelle de 2024 sont maintenant disponibles.

Assemblée annuelle des actionnaires et assemblée annuelle des titulaires de contrat ayant droit de vote

Les actionnaires et titulaires de contrat ayant droit de vote pourront assister à l'assemblée en personne, à l'adresse indiquée ci-dessous, ou virtuellement, quel que soit leur emplacement. Ils pourront aussi poser des questions et voter sur plusieurs sujets importants, peu importe qu'ils assistent à l'assemblée en personne ou virtuellement.

Nous invitons les actionnaires et les titulaires de contrat ayant droit de vote à consulter périodiquement la page Assemblées annuelles du site sunlife.com avant l'assemblée pour obtenir plus d'information sur les options de participation.

Date : Jeudi 9 mai 2024



Heure : 17 h HE (heure de Toronto)



Virtuellement https://web.lumiagm.com/477258212

Mot de passe : sunlife2024 (sensible à la casse)



En personne : 1 York Street, 35e étage

Toronto (Ontario)

Pour savoir comment assister à la webdiffusion et voter à la réunion virtuelle, les actionnaires doivent consulter la Circulaire d'information de la direction 2024, et les titulaires de contrat ayant droit de vote doivent consulter les Renseignements destinés aux titulaires de contrat ayant droit de vote 2024, ainsi que leur formulaire de procuration ou leur formulaire d'instructions de vote.

Nous recommandons aux actionnaires et aux titulaires de contrat ayant droit de vote de voter à l'avance en utilisant l'une des méthodes indiquées dans la Circulaire d'information de la direction 2024 ou les Renseignements destinés aux titulaires de contrat ayant droit de vote 2024, selon le cas, d'ici le mardi 7 mai 2024 à 17 h (heure de Toronto).

Si vous avez des questions, veuillez appeler notre agent des transferts, la Compagnie Trust TSX, aux numéros ci-dessous :

Canada et États-Unis : 1-877-224-1760



Royaume-Uni, Irlande, îles Anglo-Normandes et île de Man : + 44 (0) 345-602-1587 Philippines : 632-5318-8567 (Grand Manille) 1-800-1-888-2422 (provinces) Hong Kong : 852-2862-8555



Autres pays : 1-416-682-3865

À la conclusion de l'assemblée annuelle, Barbara G. Stymiest, CM, FCPA, administratrice de sociétés quittera ses fonctions de membre du conseil d'administration.

Documents

Les documents de la Financière Sun Life inc. ont été déposés auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. La distribution aux actionnaires a commencé aujourd'hui, et les documents sont aussi disponibles en ligne :

SEDAR+ : https://www.sedarplus.ca

EDGAR : www.sec.gov/edgar.shtml (en anglais)

Le site Web de notre agent des transferts : https://www.documentsassemblee.com/TSXT/SLF_fr

Notre site Web : www.sunlife.com/2024aga et www.sunlife.com/RapportAnnuel

Les actionnaires peuvent se procurer sans frais des exemplaires papier des états financiers audités en communiquant avec la Compagnie sur son site Web.

Les documents de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie commenceront à être distribués aux titulaires de contrat ayant droit de vote à effet du 2 avril 2024. Ils seront accessibles en ligne le 2 avril 2024 :

Le site Web de notre agent des transferts : https://www.documentsassemblee.com/TSXT/sla_fr/

Notre site Web : www.sunlife.com/2024aga.

Rapport annuel 2023

Le Rapport annuel comprend le rapport de gestion, les états financiers consolidés et les bénéfices par organisation pour 2023, ainsi que d'autres renseignements sur la Compagnie.

Nous nous sommes engagés à mettre en lumière les diverses voix qui façonnent notre monde. Ainsi, c'est avec fierté que nous avons choisi de présenter l'œuvre Golden Season de Thanh Chuong en page couverture de notre rapport annuel de 2023. Artiste vietnamien de renom, M. Chuong est reconnu pour son habileté à marier la simplicité de l'art moderne et la richesse culturelle des traditions vietnamiennes. Son œuvre, qui illustre un moment serein dans la campagne vietnamienne, nous rappelle l'importance des grands comme des petits moments de la vie, ainsi que l'effet positif que nous pouvons avoir sur nos pairs et sur notre communauté.

Rapport sur la durabilité 2023

Le Rapport sur la durabilité 2023 et la Déclaration sur le soutien apporté à la collectivité sont également publiés aujourd'hui et sont accessibles au www.sunlife.com/durabilite.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2023, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,40 billion de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

