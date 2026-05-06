La Sun Life1) a généré un bénéfice solide au premier trimestre, grâce à une forte croissance en Asie, au Canada et aux solutions en santé et en gestion des risques aux États-Unis et à un rendement des capitaux propres sous-jacent de 18,6 %2).

TORONTO, le 6 mai 2026 /CNW/ - La Financière Sun Life inc.1) (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a annoncé ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026.

La Sun Life annonce ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2026 Speed Speed Le siège social mondial de la Sun Life au One York Street, à Toronto. (Groupe CNW/Financière Sun Life Inc. - Nouvelles financières)

Le bénéfice net sous-jacent 2) s'est établi à 1 050 M$, en hausse de 5 M$ par rapport au premier trimestre de 2025.

s'est établi à 1 050 M$, en hausse de 5 M$ par rapport au premier trimestre de 2025. Le bénéfice net déclaré 3) s'est chiffré à 465 M$, en baisse de 463 M$, ou 50 %, par rapport au premier trimestre de 2025.

s'est chiffré à 465 M$, en baisse de 463 M$, ou 50 %, par rapport au premier trimestre de 2025. Le bénéfice par action sous-jacent 2), 4) s'est chiffré à 1,89 $, en hausse de 4 % par rapport au premier trimestre de 2025; le bénéfice par action déclaré 4) s'est établi à 0,84 $, en baisse de 48 % par rapport au premier trimestre de 2025.

s'est chiffré à 1,89 $, en hausse de 4 % par rapport au premier trimestre de 2025; le bénéfice par action déclaré s'est établi à 0,84 $, en baisse de 48 % par rapport au premier trimestre de 2025. Le rendement des capitaux propres sous-jacent 2) s'est établi à 18,6 %; le rendement des capitaux propres déclaré 2) s'est établi à 8,2 %.

s'est établi à 18,6 %; le rendement des capitaux propres déclaré s'est établi à 8,2 %. L'actif géré 2) s'est chiffré à 1 575 G$, en hausse de 23 G$ par rapport au premier trimestre de 2025.

s'est chiffré à 1 575 G$, en hausse de 23 G$ par rapport au premier trimestre de 2025. Le ratio du TSAV de la FSL inc. s'est établi à 143 % 5) .

. Nous avons l'intention de renouveler notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités visant le rachat d'un nombre maximal de 10 millions de nos actions ordinaires 6) .

. Le dividende par action ordinaire a augmenté, passant de 0,92 $ à 0,96 $ par action.

« Ce trimestre, nous avons affiché une croissance solide de nos activités d'assurance, avec en tête l'Asie, le Canada et les solutions en santé et en gestion des risques aux États-Unis, a déclaré Kevin Strain, président et chef de la direction, Sun Life. Nous avons aussi élargi davantage la portée de notre plateforme de gestion d'actifs. En effet, nous avons déployé plus de 2,4 G$ de capital pour l'acquisition des participations restantes dans BGO et dans Crescent Capital et annoncé notre intention d'acquérir Bell Partners, un gestionnaire de placements immobiliers de premier plan aux États-Unis spécialisé dans le logement collectif et une entreprise verticalement intégrée de gestion immobilière. »

« En même temps, nous avons conservé notre élan et continué à progresser vers l'atteinte de nos objectifs stratégiques liés au numérique et à l'IA, au moyen de données, d'automatisation et de solutions intelligentes qui simplifient les expériences, renforcent l'engagement et améliorent les résultats pour les Clients partout dans le monde. »

Points saillants financiers et opérationnels





Résultats trimestriels Rentabilité T1 26 T1 25

Bénéfice net sous-jacent (en millions de dollars)2) 1 050 1 045

Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires - avant les éléments importants du T1 26 (en millions de dollars)2), 7) 775 928

Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires (en millions de dollars) 465 928

Bénéfice par action sous-jacent (en dollars)2), 4) 1,89 1,82

Bénéfice par action déclaré (en dollars)4) 0,84 1,62

Rendement des capitaux propres sous-jacent2) 18,6 % 17,7 %

Rendement des capitaux propres déclaré2) 8,2 % 15,7 % Croissance T1 26 T1 25

Flux bruts de gestion d'actifs et souscriptions de produits de gestion de patrimoine (en millions de dollars)2) 62 365 62 221

Flux nets de gestion d'actifs et souscriptions nettes de produits de gestion de patrimoine (en millions de dollars)2) (17 844) (6 154)

Souscriptions d'assurance collective (en millions de dollars)2), 8) 552 580

Souscriptions d'assurance individuelle (en millions de dollars)2), 9) 1 153 874

Actif géré (en milliards de dollars)2), 10) 1 575 1 552

Marge sur services contractuels (« MSC ») liée aux affaires nouvelles (en millions de dollars)2) 429 406 Solidité financière T1 26 T1 25

Ratios du TSAV (à la clôture de la période)5)





Financière Sun Life inc. 143 % 149 %

Sun Life du Canada11) 134 % 141 %

Ratio de levier financier (à la clôture de la période)2), 12) 23,2 % 20,1 %

Points saillants financiers et opérationnels - comparaison trimestrielle (entre le T1 2026 et le T1 2025)

(en millions de dollars) T1 26

Sun Life Gestion d'actifs Sun Life Canada États-Unis Asie Organisation internationale Bénéfice net sous-jacent2) 1 050 363 370 218 216 (117) Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires - avant les éléments importants du T1 26 (en millions de dollars)2), 7) 775 339 232 151 183 (130) Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires ordinaires 465 174 87 151 183 (130) Variation du bénéfice net sous-jacent (en % d'un exercice à l'autre) -- % (7) % 7 % -- % 17 % n.s.13) Variation du bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires - avant les éléments importants du T1 26 (en % d'un exercice à l'autre)2), 7) (16) % (8) % (27) % (19) % 19 % n.s.13) Variation du bénéfice net déclaré (en % d'un exercice à l'autre) (50) % (53) % (73) % (19) % 19 % n.s.13) Flux bruts de gestion d'actifs et souscriptions de produits de gestion de patrimoine2) 62 365 55 307 5 877 -- 1 181 -- Souscriptions d'assurance collective2) 552 -- 295 220 37 -- Souscriptions d'assurance individuelle2) 1 153 -- 114 -- 1 039 -- Variation des flux bruts de gestion d'actifs et des souscriptions de produits de gestion de patrimoine (en % d'un exercice à l'autre) -- % -- % (6) % -- 26 % -- Variation des souscriptions d'assurance collective (en % d'un exercice à l'autre) (5) % -- (21) % 25 % 28 % -- Variation des souscriptions d'assurance individuelle (en % d'un exercice à l'autre) 32 % -- (18) % -- 41 % --

Le bénéfice net sous-jacent14) s'est chiffré à 1 050 M$, en hausse de 5 M$ par rapport à l'exercice précédent, en raison des facteurs suivants :

Rendement solide en Asie reflétant la croissance des affaires à Hong Kong, et au Canada en raison de la hausse des produits tirés des honoraires attribuable à l'augmentation de l'actif géré. Ces facteurs ont été principalement contrebalancés par ce qui suit :

Baisse des résultats à Gestion d'actifs Sun Life reflétant la diminution des honoraires de rattrapage et des produits nets tirés des placements en capitaux de lancement à Gestion SLC, la hausse des coûts de financement à l'Organisation internationale en appui à l'acquisition des participations restantes dans des sociétés liées de Gestion SLC, et l'incidence défavorable du change.

Le bénéfice net déclaré s'est chiffré à 465 M$, en baisse de 463 M$, ou 50 % (bénéfice net déclaré avant les éléments importants du premier trimestre de 2026 de 775 M$2), 7), en baisse de 153 M$, ou 16 %), par rapport à l'exercice précédent, en raison des facteurs suivants :

L'incidence des marchés reflétant principalement l'incidence défavorable des taux d'intérêt.

Une charge de 165 M$ relative à l'acquisition des participations restantes dans des sociétés liées de Gestion SLC 15) .

. Une charge de 145 M$ reflétant le règlement proposé d'un litige au Canada15).

L'incidence du change a donné lieu à une diminution de 35 M$ du bénéfice net sous-jacent et à une diminution de 17 M$ du bénéfice net déclaré.

Le rendement des capitaux propres sous-jacent s'est établi à 18,6 % et le rendement des capitaux propres déclaré s'est établi à 8,2 % (premier trimestre de 2025 - 17,7 % et 15,7 %, respectivement). La FSL inc. a clôturé le trimestre avec un ratio du TSAV de 143 %.

Points saillants des secteurs d'activité

Gestion d'actifs Sun Life : Leader mondial en gestion d'actifs

Le bénéfice net sous-jacent de Gestion d'actifs Sun Life s'est chiffré à 265 M$ US, en baisse de 8 M$ US, ou 3 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison des facteurs suivants :

MFS 16) en hausse de 13 M$ US reflétant l'augmentation des produits tirés des honoraires attribuable à la hausse de l'actif net moyen, partiellement contrebalancée par l'augmentation des charges. La marge d'exploitation nette avant impôt de la MFS 2) s'est améliorée et est passée à 36,0 % au premier trimestre de 2026, comparativement à 35,4 % à l'exercice précédent, en raison de la hausse de l'actif net moyen.

en hausse de 13 M$ US reflétant l'augmentation des produits tirés des honoraires attribuable à la hausse de l'actif net moyen, partiellement contrebalancée par l'augmentation des charges. La marge d'exploitation nette avant impôt de la MFS s'est améliorée et est passée à 36,0 % au premier trimestre de 2026, comparativement à 35,4 % à l'exercice précédent, en raison de la hausse de l'actif net moyen. Gestion SLC en baisse de 27 M$ US reflétant la baisse des produits nets tirés des placements en capitaux de lancement et le bénéfice tiré des honoraires 2) , qui a diminué de 25 % en raison de la hausse des honoraires de rattrapage à l'exercice précédent, partiellement contrebalancée par la diminution des charges. La marge sur le bénéfice tiré des honoraires 2) s'est chiffrée à 26,3 % au premier trimestre de 2026, comparativement à 24,0 % à l'exercice précédent.

en baisse de 27 M$ US reflétant la baisse des produits nets tirés des placements en capitaux de lancement et le bénéfice tiré des honoraires , qui a diminué de 25 % en raison de la hausse des honoraires de rattrapage à l'exercice précédent, partiellement contrebalancée par la diminution des charges. La marge sur le bénéfice tiré des honoraires s'est chiffrée à 26,3 % au premier trimestre de 2026, comparativement à 24,0 % à l'exercice précédent. Solutions et autres en hausse de 6 M$ US reflétant le résultat net favorable des activités de placement.

Le bénéfice net déclaré s'est chiffré à 127 M$ US, en baisse de 131 M$ US, ou 51 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison des facteurs suivants :

Une charge de 119 M$ US relative à l'acquisition des participations restantes dans des sociétés liées de Gestion SLC 15) .

. L'incidence défavorable des marchés.

La baisse du bénéfice net sous-jacent.

L'incidence du change a donné lieu à une diminution de 16 M$ du bénéfice net sous-jacent et à une diminution de 3 M$ du bénéfice net déclaré.

Les flux bruts de Gestion d'actifs Sun Life2) ont augmenté de 2,0 G$ US, ou 5 %, par rapport à l'exercice précédent, reflétant la hausse des flux bruts à Gestion SLC attribuable aux stratégies phares de crédit privé de Crescent Capital Group et à la plateforme de créances européennes de BentallGreenOak, et les flux bruts solides soutenus à la MFS.

Le total de l'actif géré2) de Gestion d'actifs Sun Life s'est chiffré à 867,8 G$ US au premier trimestre de 2026 (premier trimestre de 2025 - 816,4 G$ US), et il se composait de ce qui suit :

MFS : 622,2 G$ US (premier trimestre de 2025 - 603,8 G$ US).

Gestion SLC : 188,9 G$ US (premier trimestre de 2025 - 177,2 G$ US).

Solutions et autres : 56,7 G$ US (premier trimestre de 2025 - 35,4 G$ US).

Le total des actifs gérés2) de Gestion d'actifs Sun Life s'est chiffré à 985,6 G$ US au premier trimestre de 2026, en hausse de 68,1 G$ US, ou 7 %, par rapport au premier trimestre de 2025.

Les sorties nettes totales2) de 12,6 G$ US de Gestion d'actifs Sun Life au premier trimestre de 2026 (premier trimestre de 2025 - sorties nettes de 5,3 G$ US) reflètent ce qui suit :

Les sorties nettes de 16,3 G$ US de la MFS (premier trimestre de 2025 - sorties nettes de 8,1 G$ US) attribuables aux sorties nettes aux affaires individuelles reflétant les sorties de capitaux soutenues sur les marchés américains des actions par les investisseurs individuels, et au rééquilibrage du portefeuille institutionnel.

Les sorties nettes de 0,2 G$ US des Solutions et autres (premier trimestre de 2025 - entrées nettes de 0,8 G$ US). Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par l'élément suivant :

Les entrées nettes de 3,9 G$ US de Gestion SLC (premier trimestre de 2025 - entrées nettes de 2,0 G$ US) en raison de la mobilisation de capitaux.

Avec prise d'effet le 1er janvier 2026, nous avons étendu et officialisé notre pilier de gestion d'actifs, Gestion d'actifs Sun Life. Cette structure vise à accélérer la croissance de nos activités de gestion d'actifs, d'assurance et de gestion de patrimoine ainsi qu'à appuyer les partenariats stratégiques dans l'intérêt de nos Clients. Les résultats financiers de Gestion d'actifs Sun Life reflètent cette structure à partir de la même date.

Au premier trimestre, nous avons achevé l'acquisition des participations restantes dans BentallGreenOak (« BGO ») et dans Crescent Capital Group (« Crescent »), ce qui témoigne de notre confiance envers leur leadership, leur rendement et leur potentiel de croissance à long terme. Nous avons acquis la participation restante de 44 % dans BGO pour un montant de 1,16 G$ US (1,59 G$ en dollars canadiens) et la participation restante de 49 % dans Crescent pour un montant de 608 M$ US (829 M$ en dollars canadiens).

Dans le cadre de l'acquisition définitive et du nouveau modèle d'exploitation, Gestion SLC a introduit un programme d'actionnariat pour la direction, qui permet aux employés admissibles de détenir collectivement jusqu'à 25 % de la société. Le Programme d'actionnariat pour la direction a enregistré une forte participation et est conçu pour faire concorder les intérêts, fidéliser les meilleurs talents et soutenir la croissance à long terme.

Nous avons aussi annoncé notre intention d'acquérir la totalité de Bell Partners Inc., un gestionnaire de placements immobiliers de premier plan aux États-Unis spécialisé dans le logement collectif et une entreprise verticalement intégrée de gestion immobilière. À la clôture de la transaction, Bell Partners deviendra notre plateforme opérationnelle pour les investissements dans le secteur résidentiel multifamilial aux États-Unis, sous la conduite de BGO. Bell Partners offre une plateforme nationale verticalement intégrée couvrant la gestion des placements, la gestion immobilière, les acquisitions, et la construction, et elle a conclu des transactions visant des appartements d'une valeur d'environ 11,9 G$ US depuis 2002, y compris des acquisitions de plus de 1,3 G$ US en 2025. La transaction devrait être conclue au second semestre de 2026, sous réserve des approbations des organismes de réglementation et de la Bourse de Toronto ainsi que de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

Canada : Leader en santé, en gestion de patrimoine et en assurance

Le bénéfice net sous-jacent au Canada s'est établi à 370 M$, en hausse de 24 M$, ou 7 %, par rapport à l'exercice précédent en raison des facteurs suivants :

La croissance des affaires reflétant la hausse des primes à la Sun Life Santé, l'augmentation des produits tirés des honoraires découlant de la hausse de l'actif géré et les résultats nets favorables des activités de placement. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par ce qui suit :

Les résultats moins favorables au chapitre de l'assurance.

Le bénéfice net déclaré s'est établi à 87 M$, en baisse de 230 M$, ou 73 %, par rapport à l'exercice précédent en raison des facteurs suivants :

Une charge de 145 M$ reflétant le règlement proposé d'un litige 15) .

. L'incidence des marchés reflétant l'incidence défavorable des taux d'intérêt, des marchés des actions et des résultats liés aux placements immobiliers 17) . Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par ce qui suit :

. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par ce qui suit : La hausse du bénéfice net sous-jacent.

Souscriptions au Canada18) :

Les flux bruts de gestion d'actifs et souscriptions de produits de gestion de patrimoine se sont établis à 6 G$, en baisse de 6 %, reflétant la diminution des ventes de contrats importants par rapport à un exercice précédent solide pour les régimes à cotisations déterminées à la Gestion de patrimoine - Groupe 19) , en grande partie contrebalancée par la hausse des souscriptions de fonds communs de placement à la Gestion de patrimoine - Individuelle et l'augmentation des transferts d'actifs à la Gestion de patrimoine - Groupe 19) .

, en grande partie contrebalancée par la hausse des souscriptions de fonds communs de placement à la Gestion de patrimoine - Individuelle et l'augmentation des transferts d'actifs à la Gestion de patrimoine - Groupe . Les souscriptions enregistrées à la Sun Life Santé se sont chiffrées à 295 M$, en baisse de 21 %, reflétant la diminution des ventes de contrats importants par rapport à un exercice précédent solide.

Les souscriptions d'assurance individuelle se sont chiffrées à 114 M$, en baisse de 18 %, reflétant la diminution des souscriptions d'assurance-vie avec participation.

Nous continuons à renforcer notre plateforme de gestion de patrimoine en offrant des solutions de placement solides et des expériences Client améliorées. Au cours du premier trimestre, nous avons élargi la gamme de produits de Placements mondiaux Sun Life (« PMSL ») en lançant deux nouvelles séries de fonds négociés en bourse (« FNB ») à faible volatilité, offrant aux Clients un accès amélioré aux marchés des actions mondiaux et internationaux. Nous avons également étendu l'utilisation de Recherche assistée, outil propulsé par l'IA, à l'ensemble du Centre de service à la clientèle des Régimes collectifs de retraite, simplifiant l'accès aux renseignements particuliers aux régimes pour offrir un service plus rapide et plus cohérent aux Clients. Au premier trimestre de 2026, notre plateforme de gestion de patrimoine a atteint un actif géré et administré20) de 261 G$, en hausse de 12 % par rapport à l'exercice précédent.

De plus, à la Sun Life Santé, nous avons continué à renforcer le soutien à la santé en milieu de travail pour les promoteurs de régime et les participants. L'outil Explorateur Garanties Sun Life, lancé en février, est un outil d'analytique qui aide les promoteurs de régime à mieux comprendre et gérer leurs régimes de garanties grâce à des renseignements fondés sur les données. Nous avons également fait progresser le soutien complet à la santé des femmes en milieu de travail avec le lancement des soins liés à la ménopause fournis par Dialogue. Par l'entremise des Soins virtuels Lumino Santé, les participants de régime et les personnes à charge admissibles ont désormais accès à des plans de soins personnalisés, à une équipe multidisciplinaire ayant reçu une formation supplémentaire en soins liés à la ménopause, ainsi qu'à de l'accompagnement.

États-Unis : Leader en santé et en garanties collectives

Le bénéfice net sous-jacent aux États-Unis s'est établi à 160 M$ US, en hausse de 9 M$ US, ou 6 %, par rapport à l'exercice précédent en raison des facteurs suivants :

La hausse des résultats de la Gestion des affaires en vigueur reflétant les résultats nets favorables des activités de placement. Cette hausse a été en grande partie contrebalancée par ce qui suit :

La baisse du bénéfice enregistré au chapitre des garanties de frais dentaires en raison de la baisse des produits et de l'incidence d'un paiement de prime rétroactif au cours de l'exercice précédent.

Les résultats au chapitre des Garanties collectives reflètent la croissance solide des produits et l'amélioration des résultats enregistrés au chapitre de la morbidité pour l'assurance-maladie en excédent de pertes, partiellement contrebalancées par les résultats défavorables au chapitre de l'assurance invalidité de longue durée.

Le bénéfice net déclaré s'est établi à 111 M$ US, en baisse de 18 M$ US, ou 14 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison de l'incidence des marchés, reflétant surtout l'incidence défavorable des taux d'intérêt.

L'incidence du change a donné lieu à une diminution de 10 M$ du bénéfice net sous-jacent et à une diminution de 9 M$ du bénéfice net déclaré.

Les souscriptions aux États-Unis se sont chiffrées à 160 M$ US, en hausse de 30 % par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison des facteurs suivants :

La hausse des souscriptions d'assurance-maladie en excédent de pertes enregistrées aux Garanties collectives, reflétant la rigueur de la fixation des prix, les taux de clôture élevés et les conditions de marché favorables.

La hausse des souscriptions de garanties de frais dentaires au titre des régimes commerciaux et du régime Medicare Advantage.

Nous avons élargi l'accès au service Sun Life Expert Cancer Review afin que les participants de régime ayant présenté une demande de règlement pour une invalidité liée à un cancer ou pour une maladie grave obtiennent du soutien plus rapidement après leur diagnostic. Quand ces demandes de règlement sont présentées, les participants admissibles ont accès au service Expert Cancer Review par l'entremise de l'assurance-maladie en excédent de pertes Sun Life de leur employeur. Ce service offre un deuxième avis médical pour les diagnostics de cancer, aidant les participants à recevoir le plan de traitement le mieux adapté à leurs besoins.

En ce qui concerne les garanties de frais dentaires, nous avons lancé Kid Smile Complete, une nouvelle solution que les employeurs peuvent offrir à leurs employés. Elle est conçue pour faciliter l'accès aux soins dentaires préventifs pour les enfants en éliminant les obstacles financiers. Pour les personnes à charge de moins de 13 ans, Kid Smile Complete offre une couverture complète sans franchise dans le réseau qui comprend les soins préventifs, les soins de base et les soins majeurs. En éliminant les frais à la charge des participants pour les soins préventifs, le programme encourage une plus grande utilisation des garanties dans le but d'améliorer la santé buccodentaire et la santé à long terme des familles.

Asie : Leader régional axé sur les marchés en croissance rapide

Le bénéfice net sous-jacent en Asie s'est établi à 216 M$, en hausse de 31 M$, ou 17 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison des facteurs suivants :

Un essor solide des souscriptions et la croissance des affaires en vigueur à Hong Kong.

La diminution des charges et les résultats nets favorables des activités de placement. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par ce qui suit :

La baisse des produits tirés des honoraires liée à la transition des activités de gestion administrative vers la plateforme centralisée eMPF à Hong Kong.

Le bénéfice net déclaré s'est établi à 183 M$, en hausse de 29 M$, ou 19 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison de l'augmentation du bénéfice net sous-jacent, partiellement contrebalancée par l'incidence défavorable des marchés. L'incidence des marchés est principalement attribuable à l'incidence défavorable des taux d'intérêt, partiellement contrebalancée par l'amélioration de l'incidence des marchés des actions.

L'incidence du change a donné lieu à une diminution de 11 M$ du bénéfice net sous-jacent et à une diminution de 10 M$ du bénéfice net déclaré.

Souscriptions en Asie18) :

Les souscriptions d'assurance individuelle se sont chiffrées à 1 G$, en hausse de 41 %, reflétant l'augmentation des souscriptions pour l'ensemble des canaux à Hong Kong et une dynamique positive en ce qui concerne nos coentreprises et nos activités sur le marché de la clientèle fortunée.

Les flux bruts de gestion d'actifs et souscriptions de produits de gestion de patrimoine se sont chiffrés à 1 G$, en hausse de 26 %, reflétant la hausse des souscriptions de fonds de prévoyance obligatoires à Hong Kong et la hausse des souscriptions de fonds collectifs en Inde.

La MSC liée aux affaires nouvelles s'est établie à 320 M$ au premier trimestre de 2026, en hausse par rapport à 273 M$ à l'exercice précédent, en raison de la hausse des souscriptions, partiellement contrebalancée par un environnement de plus en plus concurrentiel, surtout à Hong Kong.

Nous avons lancé de nouveaux produits dans l'ensemble de nos marchés pour mieux répondre aux besoins de nos Clients. En Indonésie et en Malaisie, afin d'élargir l'accès à l'assurance, nous avons lancé des solutions abordables mettant l'accent sur les risques et les questions financières que les Clients priorisent aujourd'hui. En Indonésie, le produit SHIFA21) Essential est le premier de son genre sur le marché. Il s'agit d'une solution abordable conçue pour les Clients pour qui une couverture de frais médicaux complète pourrait être financièrement hors de leur portée. En offrant une couverture ciblée des coûts de traitement des maladies graves, le produit aide les Clients à se protéger contre les répercussions financières d'une maladie grave, soit une étape importante vers une protection d'assurance-santé. En Malaisie, le produit Sun Save Future adopte une approche axée sur le Client similaire en offrant aux Clients un moyen simple et abordable de se constituer une épargne à long terme grâce à de petites cotisations périodiques. Cela encourage de bonnes habitudes financières et un engagement tôt à l'égard de la planification financière. À Hong Kong, nous avons lancé un nouveau produit d'assurance-vie universelle22) pour répondre aux besoins d'accumulation de patrimoine à long terme et de planification de l'héritage des Clients aisés et fortunés.

Nous continuons aussi d'investir dans nos capacités numériques pour améliorer l'efficacité opérationnelle et l'expérience Client. À Hong Kong, l'intégration de la tarification numérique fondée sur les données dans notre système de point de vente a permis l'augmentation du nombre de cas faisant l'objet d'un traitement direct, accélérant ainsi l'intégration des Clients. En Malaisie, notre robot conversationnel assisté par l'IA a augmenté la capacité de service et appuie un engagement plus rapide et cohérent avec les Clients.

Organisation internationale

La perte nette sous-jacente s'est établie à 117 M$, comparativement à une perte nette sous-jacente de 94 M$ à l'exercice précédent, reflétant la hausse des coûts de financement soutenant l'acquisition des participations restantes dans les sociétés liées de Gestion SLC.

La perte nette déclarée s'est établie à 130 M$, comparativement à une perte nette déclarée de 98 M$ à l'exercice précédent, en raison de la variation de la perte nette sous-jacente.

_____________________________ 1) Les termes « la Compagnie », « Sun Life », « nous », « notre » et « nos » font référence à la Financière Sun Life inc. (la « FSL inc. ») et à ses filiales, ainsi que, s'il y a lieu, à ses coentreprises et entreprises associées, collectivement. Nous gérons nos activités et présentons nos résultats financiers en fonction de cinq secteurs d'activité : Gestion d'actifs Sun Life, Canada, États-Unis, Asie et Organisation internationale. 2) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »). Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent document et de notre rapport de gestion pour la période close le 31 mars 2026 (le « rapport de gestion du premier trimestre de 2026 »). 3) Le bénéfice net déclaré (la perte nette déclarée) s'entend du bénéfice net (de la perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires déterminé conformément aux normes IFRS. 4) Tous les montants présentés au titre du bénéfice par action tiennent compte de la dilution, sauf indication contraire. 5) Ratio du Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie (le « TSAV »). Nos ratios du TSAV sont calculés conformément à la ligne directrice du BSIF intitulée Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie. 6) Sous réserve de l'approbation du Bureau du surintendant des institutions financières (le « BSIF ») et de la Bourse de Toronto (la « TSX »). 7) Exclut une charge de 165 M$ après impôt (277 M$ avant impôt) relative à l'acquisition des participations restantes dans des sociétés liées de Gestion SLC et une charge de 145 M$ après impôt (201 M$ avant impôt) reflétant le règlement proposé d'un litige au Canada. Pour plus de détails, se reporter à la section « Autres transactions » de la rubrique F, « Solidité financière », du rapport de gestion du premier trimestre de 2026. Cette mesure financière montre le bénéfice net déclaré qui isole les deux éléments précédemment présentés. 8) Les « souscriptions d'assurance collective » comprennent les souscriptions à la Sun Life Santé au Canada, les souscriptions aux Garanties collectives et les souscriptions de garanties de frais dentaires aux États-Unis, et les activités d'assurance collective en Asie. 9) Les « souscriptions d'assurance individuelle » comprennent les souscriptions à l'Assurance individuelle au Canada ainsi que les souscriptions provenant des activités d'assurance individuelle à l'ANASE, à Hong Kong, des coentreprises et auprès de la clientèle fortunée en Asie. 10) Les montants présentés pour les périodes précédentes ont été mis à jour. 11) La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (la « Sun Life du Canada ») est la principale filiale d'assurance-vie active de la FSL inc. 12) Le calcul du ratio de levier financier inclut le solde de la MSC (déduction faite de l'impôt) dans le dénominateur. La MSC (déduction faite de l'impôt) se chiffrait à 11,4 G$ au 31 mars 2026 (31 mars 2025 - 10,5 G$). 13) Non significatif. 14) Se reporter à la rubrique C, « Rentabilité », du rapport de gestion du premier trimestre de 2026 pour plus de renseignements sur des éléments importants attribuables aux éléments du bénéfice net déclaré et du bénéfice net sous-jacent et à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent document pour un rapprochement entre le bénéfice net déclaré et le bénéfice net sous-jacent. 15) Pour plus de détails, se reporter à la section « Autres transactions » de la rubrique F, « Solidité financière », du rapport de gestion du premier trimestre de 2026. 16) MFS Investment Management (la « MFS »). 17) Les résultats liés aux placements immobiliers reflètent l'écart entre la valeur réelle des placements immobiliers et les rendements à long terme couvrant les passifs relatifs aux contrats d'assurance prévus par la direction (les « résultats liés aux placements immobiliers »). 18) Par rapport à l'exercice précédent. 19) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2026, nous présentons notre division Régimes collectifs de retraite sous « Gestion de patrimoine - Groupe ». 20) L'actif géré et administré est une mesure financière non conforme aux normes IFRS qui consiste à regrouper l'actif géré et l'actif administré. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent document et du rapport de gestion du premier trimestre de 2026. 21) Salam Healthier Future Assurance (« SHIFA ») Essential. 22) SunRise Universal Life Insurance II (huit paiements).

Conférence téléphonique portant sur les résultats

Les résultats financiers de la Compagnie pour le premier trimestre de 2026 seront présentés lors de la conférence téléphonique qui aura lieu le jeudi 7 mai 2026, à 11 h, heure de l'Est. Pour accéder à la webémission ou à la conférence téléphonique, rendez-vous au

www.sunlife.com/RapportsTrimestriels 10 minutes avant l'heure prévue. Nous encourageons les gens qui participent à la conférence en mode écoute seulement à se connecter à la webémission. La webémission et la présentation seront par la suite archivées sur le site Web de la Compagnie et accessibles à l'adresse www.sunlife.com jusqu'à la clôture du premier trimestre de 2027.

L'information contenue dans le présent document est fondée sur les résultats financiers intermédiaires non audités de la FSL inc. pour la période close le 31 mars 2026, et elle devrait être lue parallèlement au rapport de gestion intermédiaire et à nos états financiers consolidés intermédiaires non audités et aux notes annexes (les « états financiers consolidés intermédiaires ») pour la période close le 31 mars 2026, préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »). Des renseignements supplémentaires sur la FSL inc. sont disponibles à l'adresse www.sunlife.com sous la rubrique « Investisseurs - Résultats et rapports financiers », sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca , et sur le site de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, à l'adresse www.sec.gov . À moins d'indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens. Les montants indiqués dans le présent document pourraient être arrondis. Pour plus de renseignements sur la façon dont nous présentons nos résultats, se reporter à la rubrique A, « Mode de présentation de nos résultats », du rapport de gestion du premier trimestre de 2026.

Renseignements pour les médias : Renseignements pour les investisseurs : [email protected] [email protected]

Mesures financières non conformes aux normes IFRS

Nous présentons certaines informations financières en ayant recours à des mesures financières non conformes aux normes IFRS, étant donné que nous estimons que ces mesures fournissent des informations pouvant aider les investisseurs à comprendre notre rendement et à comparer nos résultats trimestriels et annuels d'une période à l'autre. Ces mesures financières non conformes aux normes IFRS ne font pas l'objet d'une définition normalisée et peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour certaines mesures financières non conformes aux normes IFRS, il n'y a aucun montant calculé selon les normes IFRS qui soit directement comparable. Ces mesures financières non conformes aux normes IFRS ne doivent pas être considérées de manière isolée ou comme une solution de rechange aux mesures de performance financière établies conformément aux normes IFRS. Des renseignements supplémentaires concernant les mesures financières non conformes aux normes IFRS, ainsi que des rapprochements avec les mesures conformes aux normes IFRS les plus proches, le cas échéant, sont disponibles à la rubrique N, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du rapport de gestion du premier trimestre de 2026 et dans les dossiers de renseignements financiers supplémentaires disponibles à la section « Investisseurs - Résultats et rapports financiers » à l'adresse www.sunlife.com.

1. Bénéfice net sous-jacent et bénéfice par action sous-jacent

Le bénéfice net sous-jacent est une mesure financière non conforme aux normes IFRS qui aide à comprendre le rendement des activités de la Sun Life en apportant certains ajustements au bénéfice calculé en vertu des IFRS. Le bénéfice net sous-jacent, de même que le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires (le bénéfice net déclaré), servent de base à la planification de la gestion et constituent également une mesure clé de nos programmes de rémunération incitative du personnel. Cette mesure reflète le point de vue de la direction à l'égard du rendement sous-jacent des activités de la Compagnie et du potentiel de bénéfice à long terme. Par exemple, en raison de la nature à plus long terme de nos activités d'assurance individuelle, les fluctuations du marché liées aux taux d'intérêt, aux marchés des actions et aux immeubles de placement peuvent avoir une incidence importante sur le bénéfice net déclaré de la période de présentation de l'information financière. Toutefois, ces incidences ne se matérialisent pas nécessairement, et elles pourraient ne jamais se matérialiser si les marchés fluctuent dans la direction opposée au cours de périodes ultérieures ou, dans le cas des taux d'intérêt, si le placement à revenu fixe connexe est détenu jusqu'à son échéance.

Le bénéfice net sous-jacent élimine l'incidence des éléments suivants du bénéfice net déclaré :

L'incidence des marchés reflétant l'écart après impôt entre les fluctuations réelles et les fluctuations prévues du marché.

Les modifications des hypothèses et mesures de la direction.

D'autres ajustements :

i) Actions de la MFS détenues par la direction;

ii) Acquisitions, intégrations et restructurations;

iii) Amortissement des immobilisations incorporelles;

iv) D'autres éléments de nature inhabituelle ou exceptionnelle.

Pour plus d'information sur les ajustements retirés du bénéfice net déclaré pour arriver au bénéfice net sous-jacent, se reporter à la rubrique N, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS - 2 - Bénéfice net sous-jacent et bénéfice par action sous-jacent », du rapport de gestion du premier trimestre de 2026.

Le tableau ci-dessous présente les montants après impôt exclus de notre bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) et de notre bénéfice par action sous-jacent, ainsi qu'un rapprochement entre ces montants et notre bénéfice net déclaré et notre bénéfice par action déclaré selon les normes IFRS.

Rapprochements de certaines mesures du bénéfice net Résultats trimestriels (en millions de dollars, après impôt) T1 26 T1 25 Bénéfice net sous-jacent 1 050 1 045

Incidence des marchés





Incidence des marchés des actions (53) (48)

Incidence des taux d'intérêt1) (120) 57

Incidence des variations de la juste valeur des immeubles de placement (résultats liés aux

placements immobiliers) (47) (31)

À ajouter : Incidence des marchés (220) (22)

À ajouter : Modifications des hypothèses et mesures de la direction 4 (4)



Autres ajustements









Actions de la MFS détenues par la direction 2 5





Acquisitions, intégrations et restructurations2), 3), 4) (183) (54)





Amortissement des immobilisations incorporelles (43) (39)





Autres5) (145) (3)

À ajouter : Total des autres ajustements (369) (91) Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires 465 928 Bénéfice par action sous-jacent (dilué) (en dollars) 1,89 1,82

À ajouter : Incidence des marchés (en dollars) (0,40) (0,04)



Modifications des hypothèses et mesures de la direction (en dollars) 0,01 (0,01)



Actions de la MFS détenues par la direction (en dollars) -- 0,01



Acquisitions, intégrations et restructurations (en dollars) (0,33) (0,09)



Amortissement des immobilisations incorporelles (en dollars) (0,08) (0,07)



Autres (en dollars) (0,26) (0,01)



Incidence des titres convertibles sur le bénéfice par action dilué (en dollars) 0,01 0,01 Bénéfice par action déclaré (dilué) (en dollars) 0,84 1,62

1) Nos résultats sont sensibles aux taux d'intérêt à long terme en raison de la nature de nos activités, ainsi qu'aux variations non parallèles de la courbe de rendement (par exemple, les aplatissements, les inversions, les accentuations). 2) Les montants ont trait aux coûts d'acquisition relatifs à des sociétés liées de Gestion SLC, y compris la désactualisation au titre des autres passifs financiers de néant au premier trimestre de 2026 (premier trimestre de 2025 - 14 M$). Les montants du premier trimestre de 2025 comprennent la désactualisation au titre des autres passifs financiers pour BentallGreenOak, Crescent Capital Group LP et Advisors Asset Management, Inc. 3) Le premier trimestre de 2026 comprend une charge de 165 M$ découlant de l'acquisition des participations restantes dans des sociétés liées de Gestion SLC. Pour plus de détails, se reporter à la section « Autres transactions » de la rubrique F, « Solidité financière », du rapport de gestion du premier trimestre de 2026. 4) Comprend les coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration de DentaQuest, acquise le 1er juin 2022. 5) Le premier trimestre de 2026 comprend une charge de 145 M$ reflétant le règlement proposé d'un litige au Canada. Pour plus de détails, se reporter à la section « Autres transactions » de la rubrique F, « Solidité financière », du rapport de gestion du premier trimestre de 2026.

Le tableau suivant présente les montants avant impôt des ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent.



Résultats trimestriels (en millions de dollars) T1 26 T1 25 Bénéfice net sous-jacent (après impôt) 1 050 1 045 Ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent (avant impôt) :





À ajouter : Incidence des marchés (247) (28)

Modifications des hypothèses et mesures de la direction1) 5 (5)

Autres ajustements (549) (113)

Total des ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent (avant impôt) (791) (146)

À ajouter : Impôts liés aux ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent 206 29 Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires (après impôt) 465 928

1) Dans le présent document, l'incidence des modifications des hypothèses et mesures de la direction sur le bénéfice net déclaré exclut les montants attribuables aux titulaires de contrat avec participation et inclut les incidences autres que sur les passifs. À l'inverse, les états financiers consolidés intermédiaires pour la période close le 31 mars 2026 (la note 10.B.v des états financiers consolidés annuels de 2025) présentent l'incidence avant impôt des modifications des méthodes et hypothèses sur le bénéfice net, et l'incidence sur la MSC comprend les montants attribuables aux titulaires de contrat avec participation.

Les impôts liés aux ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent peuvent varier par rapport à la fourchette de taux d'imposition effectifs prévus en raison de la composition des activités de la Compagnie à l'échelle internationale ainsi que d'autres ajustements fiscaux.

2. Mesures financières additionnelles non conformes aux normes IFRS

La direction utilise également les mesures financières non conformes aux normes IFRS suivantes, et une liste complète est présentée à la rubrique N, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du rapport de gestion du premier trimestre de 2026.

Actif géré. L'actif géré constitue une mesure financière non conforme aux normes IFRS qui indique la taille des actifs de notre Compagnie pour l'ensemble des domaines de la gestion d'actifs, de la gestion de patrimoine et de l'assurance. Il n'existe aucune mesure financière normalisée en vertu des normes IFRS. En plus des mesures conformes aux normes IFRS les plus directement comparables, soit le solde du fonds général et des fonds distincts dans nos états de la situation financière, l'actif géré comprend également les actifs de tiers et autres actifs gérés et les ajustements de consolidation. Les ajustements de consolidation sont présentés séparément, puisque les ajustements de consolidation s'appliquent à toutes les composantes du total de l'actif géré. Pour plus de renseignements sur les actifs de tiers et autres actifs gérés, se reporter aux rubriques D, « Croissance - 2 - Actif géré », et N, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du rapport de gestion du premier trimestre de 2026.



Résultats trimestriels (en millions de dollars) T1 26 T1 25 Actif géré



Actif du fonds général 232 035 223 310 Fonds distincts 166 277 149 650 Actifs de tiers et autres actifs gérés1) 1 258 087 1 224 770 Ajustements de consolidation1), 2) (81 132) (46 092) Total de l'actif géré2) 1 575 267 1 551 638

1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique N, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du rapport de gestion du premier trimestre de 2026. 2) Les montants présentés pour les périodes précédentes ont été mis à jour.

Trésorerie et autres actifs liquides. Cette mesure comprend la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les placements à court terme et les titres négociés sur le marché, déduction faite des prêts liés aux acquisitions et des prêts à court terme détenus par la FSL inc. (la société mère ultime), et ses sociétés de portefeuille en propriété exclusive. Cette mesure constitue un des facteurs clés pris en considération à l'égard des fonds disponibles pour la réaffectation de capitaux afin de soutenir la croissance des activités.

(en millions de dollars) Au 31 mars 2026 Au 31 décembre 2025 Trésorerie et autres actifs liquides (détenus par la FSL inc. et ses sociétés de

portefeuille en propriété exclusive) :







Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres à court terme 930 1 859

Titres de créance1) 396 537

Titres de capitaux propres2) -- -- Sous-total 1 326 2 396 À déduire : Prêts liés aux acquisitions et prêts à court terme3) (détenus par la

FSL inc. et ses sociétés de portefeuille en propriété exclusive) -- -- Trésorerie et autres actifs liquides (détenus par la FSL inc. et ses sociétés de portefeuille en propriété exclusive) 1 326 2 396

1) Comprennent les obligations négociées sur le marché. 2) Comprennent les placements dans des fonds négociés en bourse (« FNB »). 3) Comprennent les prélèvements effectués sur les facilités de crédit afin de gérer le calendrier des flux de trésorerie.

3. Rapprochement de certaines mesures financières non conformes aux normes IFRS

Rapprochement entre le bénéfice net sous-jacent et le bénéfice net déclaré - Données avant impôt par secteur d'activité



T1 26 (en millions de dollars) Gestion d'actifs Sun Life Canada États-Unis Asie Organisation internationale Total Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) 363 370 218 216 (117) 1 050

À ajouter : Incidence des marchés (avant impôt) (6) (163) (42) (25) (11) (247)

Modifications des hypothèses et mesures de la direction (avant impôt) 1 -- -- 4 -- 5

Autres ajustements (avant impôt) (281) (210) (44) (10) (4) (549)

Charge (économie) d'impôt 97 90 19 (2) 2 206 Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires ordinaires 174 87 151 183 (130) 465

T1 25 Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) 390 346 218 185 (94) 1 045

À ajouter : Incidence des marchés (avant impôt) 4 (24) 15 (19) (4) (28)

Modifications des hypothèses et mesures de la direction (avant impôt) (10) 8 -- (3) -- (5)

Autres ajustements (avant impôt) (20) (23) (60) (10) -- (113)

Charge (économie) d'impôt 5 10 13 1 -- 29 Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires ordinaires 369 317 186 154 (98) 928

Rapprochement entre le bénéfice net sous-jacent et le bénéfice net déclaré - Données avant impôt par division - Gestion d'actifs Sun Life - en dollars américains



T1 26 T4 25 T1 25 (en millions de dollars américains) MFS Gestion SLC MFS Gestion SLC MFS Gestion SLC Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) 199 32 224 42 186 59

À ajouter : Incidence des marchés (avant impôt) -- (9) -- (16) -- (8)

Autres ajustements (avant impôt) 3 (208) 3 (39) 6 (20)

Charge (économie) d'impôt (2) 84 (11) 24 (2) 7 Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires ordinaires 200 (101) 216 11 190 38

Rapprochement entre le bénéfice net sous-jacent et le bénéfice net déclaré - Données avant impôt par division - Gestion d'actifs Sun Life





T1 26 T4 25 T1 25 (en millions de dollars) MFS Gestion SLC MFS Gestion SLC MFS Gestion SLC Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) 273 44 312 58 266 85

À ajouter : Incidence des marchés (avant impôt) -- (12) -- (22) -- (11)

Autres ajustements (avant impôt) 5 (286) 5 (54) 9 (29)

Charge (économie) d'impôt (3) 115 (15) 34 (4) 10 Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires ordinaires 275 (139) 302 16 271 55

Rapprochement entre le bénéfice net sous-jacent et le bénéfice net déclaré - Données avant impôt en dollars américains



T1 26 T4 25 T1 25 (en millions de dollars américains) Gestion d'actifs Sun Life États-Unis Gestion d'actifs Sun Life États-Unis Gestion d'actifs Sun Life États-Unis Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) 265 160 304 150 273 151

À ajouter : Incidence des marchés (avant impôt) (5) (30) (40) (19) 2 11

Modifications des hypothèses et mesures de la

direction (avant impôt) 1 -- -- (4) (7) --

Autres ajustements (avant impôt) (205) (31) (36) (49) (14) (42)

Charge (économie) d'impôt 71 12 15 15 4 9 Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires ordinaires 127 111 243 93 258 129

Énoncés prospectifs

À l'occasion, la Compagnie présente, verbalement ou par écrit, des énoncés prospectifs au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document comprennent i) les énoncés se rapportant à nos stratégies, nos plans, nos cibles, nos objectifs et nos priorités; ii) les énoncés se rapportant à nos initiatives de croissance et autres objectifs d'affaires; iii) les énoncés se rapportant à notre intention d'acquérir la totalité de Bell Partners, y compris le moment prévu de la clôture de la transaction; iv) les énoncés se rapportant à notre intention de renouveler notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités; v) les énoncés se rapportant à l'incidence prévue de la nouvelle structure Gestion d'actifs Sun Life; vi) les énoncés de nature prévisionnelle, ou dont la réalisation est tributaire ou qui font mention de conditions ou d'événements futurs; et vii) les énoncés qui renferment des mots ou expressions tels que « atteindre », « viser », « ambition », « prévoir », « aspirer à », « hypothèse », « croire », « pourrait », « estimer », « s'attendre à », « but », « avoir l'intention de », « peut », « objectif », « initiatives », « perspectives », « planifier », « projeter », « chercher à », « devrait », « stratégie », « s'efforcer de », « cibler », « fera », ou d'autres expressions semblables. Entrent dans les énoncés prospectifs les possibilités et hypothèses présentées relativement à nos résultats d'exploitation futurs. Ces énoncés font état de nos attentes, estimations et prévisions actuelles en ce qui concerne les événements futurs, et non de faits passés, et ils pourraient changer.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie des résultats futurs et comportent des risques et des incertitudes dont la portée est difficile à prévoir. Les résultats et la valeur pour l'actionnaire futurs pourraient différer sensiblement de ceux qui sont présentés dans ces énoncés prospectifs en raison, entre autres, des facteurs traités aux rubriques C, « Rentabilité - 5 - Impôt sur le résultat », F, « Solidité financière », et I, « Gestion du risque », du rapport de gestion du premier trimestre de 2026 et à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de 2025 de la FSL inc., et des facteurs décrits à la rubrique K, « Gestion du risque », du rapport de gestion annuel de 2025 de la FSL inc. ainsi que dans ses autres documents déposés auprès des autorités canadiennes et américaines de réglementation des valeurs mobilières, que l'on peut consulter au www.sedarplus.ca et au www.sec.gov , respectivement.

Les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que nos hypothèses et nos estimations, ainsi que nos attentes et nos prévisions, soient inexactes et que les résultats ou événements réels diffèrent de façon significative de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont indiqués ci-dessous. La réalisation de nos énoncés prospectifs dépend essentiellement du rendement de nos activités, qui est assujetti à de nombreux risques. Les facteurs susceptibles d'entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les résultats escomptés comprennent notamment : les risques de marché - les risques liés au rendement des marchés des actions; à la fluctuation ou à la volatilité des taux d'intérêt, des écarts de crédit et des écarts de swap; aux placements immobiliers; aux fluctuations des taux de change et à l'inflation; les risques d'assurance - les risques liés aux résultats enregistrés au chapitre de la mortalité, aux résultats enregistrés au chapitre de la morbidité et à la longévité; aux comportements des titulaires de contrat; à la conception des produits et à la fixation des prix; à l'incidence de dépenses futures plus élevées que prévu; et à la disponibilité, au coût et à l'efficacité de la réassurance; les risques de crédit - les risques liés aux émetteurs des titres de notre portefeuille de placements, aux débiteurs, aux titres structurés, aux réassureurs, aux contreparties, à d'autres institutions financières et à d'autres entités; les risques d'entreprise et risques stratégiques - les risques liés aux conjonctures économique et géopolitique mondiales; à l'élaboration et à la mise en œuvre de stratégies d'entreprise; aux changements se produisant dans les canaux de distribution ou le comportement des Clients, y compris les risques liés aux pratiques commerciales des intermédiaires et des agents; à l'incidence de la concurrence; au rendement de nos placements et des portefeuilles de placements qui sont gérés pour les Clients, tels que les fonds distincts et les fonds communs de placement; aux changements dans les tendances en matière de placement et dans les préférences des Clients en faveur de produits différents des produits ou des stratégies de placement que nous offrons; à l'évolution des environnements juridique et réglementaire, y compris les exigences en matière de capital et les lois fiscales; aux enjeux environnementaux et sociaux, ainsi qu'aux lois et aux règlements connexes; les risques opérationnels - les risques liés aux atteintes à la sécurité informatique et à la protection des renseignements personnels et aux défaillances à ces égards, y compris les cyberattaques; à notre capacité d'attirer et de fidéliser des employés; à l'observation des exigences réglementaires et prévues par la loi et aux pratiques commerciales, y compris l'incidence des demandes de renseignements et des enquêtes liées à la réglementation; à la réalisation des fusions, des acquisitions, des investissements stratégiques et des cessions, et aux activités d'intégration qui s'y rattachent; à notre infrastructure de technologies de l'information; aux défaillances des systèmes informatiques et des technologies fonctionnant sur Internet; à la dépendance à l'égard de relations avec des tiers, y compris les contrats d'impartition; à la poursuite des affaires; aux erreurs de modélisation; à la gestion de l'information; les risques de liquidité - la possibilité que nous soyons dans l'incapacité de financer la totalité de nos engagements en matière de flux de trésorerie à mesure qu'ils arrivent à échéance; et les autres risques - les changements de normes comptables dans les territoires où nous exerçons nos activités; les risques liés à nos activités internationales, y compris nos coentreprises; aux conditions de marché ayant une incidence sur notre situation sur le plan du capital ou sur notre capacité à mobiliser des capitaux; à la révision à la baisse des notations de solidité financière ou de crédit; et aux questions d'ordre fiscal, y compris les estimations faites et le jugement exercé dans le calcul des impôts.

La Compagnie ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ses énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent document ou par suite d'événements imprévus, à moins que la loi ne l'exige.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2026, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,58 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

SOURCE Financière Sun Life Inc. - Nouvelles financières