TORONTO, le 9 mai 2025 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (la « Compagnie ») (TSX: SLF) (NYSE: SLF) a annoncé que les 12 candidats désignés dans la Circulaire d'information de la direction du 14 mars 2025 ont été élus aux postes d'administrateurs de la Compagnie. Les résultats du vote, qui s'est tenu hier lors de l'assemblée annuelle des actionnaires ordinaires à Toronto, sont indiqués ci-dessous.

Candidat Nombre de voix

favorables Pourcentage

des voix

favorables Abstentions Pourcentage

d'abstentions Deepak Chopra 304 216 875 99,5 % 1 613 731 0,5 % Stephanie L. Coyles 300 374 417 98,2 % 5 456 189 1,8 % Patrick P.F. Cronin 305 012 363 99,7 % 818 243 0,3 % Ashok K. Gupta 304 824 776 99,7 % 1 005 830 0,3 % David H. Y. Ho 304 191 594 99,5 % 1 639 012 0,5 % Laurie G. Hylton 303 848 100 99,4 % 1 982 506 0,6 % Stacey A. Madge 304 451 936 99,5 % 1 378 670 0,5 % Helen M. Mallovy Hicks 297 600 009 97,3 % 8 230 597 2,7 % Marie-Lucie Morin 304 911 079 99,7 % 919 527 0,3 % Joseph M. Natale 304 444 433 99,5 % 1 386 173 0,5 % Scott F. Powers 300 283 090 98,2 % 5 547 516 1,8 % Kevin D. Strain 305 101 316 99,8 % 729 290 0,2 %

Les résultats des votes tenus à l'égard des questions soumises au vote lors de l'assemblée annuelle des actionnaires ordinaires seront accessibles au www.sunlife.com et par l'intermédiaire des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens et américains sur les sites www.sedarplus.ca et www.sec.gov, respectivement.

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2025, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,55 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

