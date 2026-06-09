BURLINGTON, ON, le 9 juin 2026 /CNW/ - IKEA Canada invite les clients à découvrir une version audacieuse et inattendue de l'un de ses mets emblématiques. Pour une durée limitée en juin, les clients des établissements IKEA à travers le Canada pourront profiter d'une dégustation gratuite de la nouvelle sucette à saveur de boulette de viande - une déclinaison ludique des fameuses boulettes de viande IKEA.

La Suède s’invite en version ludique dans les établissements de IKEA Canada avec 40 000 sucettes à saveur de boulette de viande La Suède s’invite en version ludique dans les établissements de IKEA Canada avec 40 000 sucettes à saveur de boulette de viande

Créée en collaboration avec la marque mondiale de sucettes Chupa Chups, la sucette à saveur de boulette de viande allie curiosité, créativité et plaisir gourmand, offrant ainsi aux Canadiens une façon surprenante de redécouvrir une saveur familière inspirée de la culture suédoise.

Pendant la fin de semaine du 13 au 14 juin, IKEA Canada distribuera environ 40 000 sucettes en édition limitée dans ses établissements à l'échelle du pays. Offertes jusqu'à épuisement des stocks, elles s'inscrivent dans une expérience en magasin conçue pour inviter à la découverte et créer des moments mémorables.

« Notre objectif est toujours de créer des expériences marquantes et mémorables pour nos clients, explique Rob Kelly, chef Affaires commerciales chez IKEA Canada. Cette interprétation ludique de notre célèbre boulette de viande reflète notre volonté de faire découvrir la Suède aux Canadiens de façon amusante et inattendue. Nous avons hâte d'accueillir les clients dans nos établissements pour partager cette expérience unique. »

Les clients peuvent s'attendre à une fin de semaine animée en magasin, ponctuée d'activités et d'offres, comme :

la roue de la chance (13 et 14 juin) : les membres IKEA Family pourront faire tourner la roue pour courir la chance de goûter la sucette à saveur de boulette de viande et gagner des prix, comme des cartes-cadeaux et plus encore ;





les membres IKEA Family pourront faire tourner la roue pour courir la chance de goûter la sucette à saveur de boulette de viande et gagner des prix, comme des cartes-cadeaux et plus encore ; l'offre de déjeuner à 1 $ (13 juin seulement) : les membres IKEA Family pourront profiter d'un déjeuner à 1 $ et recevoir un bon de 50 $ à utiliser le jour même en magasin avec un achat minimal de 199 $ ;





les membres IKEA Family pourront profiter d'un déjeuner à 1 $ et recevoir un bon de 50 $ à utiliser le jour même en magasin avec un achat minimal de 199 $ ; la promo Été en vigueur : les clients peuvent aussi profiter d'importantes économies sur certains articles dans le cadre des soldes saisonniers de IKEA Canada, dont 20 % de réduction sur les plats de service et les verres du 1er au 14 juin.

Cette expérience met à l'honneur l'esprit d'appartenance et le plaisir de la découverte, en invitant les clients à découvrir les établissements IKEA autrement, entre activités interactives et saveurs inattendues.

La sucette à saveur de boulette de viande n'est pas un produit IKEA, mais le fruit d'une collaboration créative avec Chupa Chups. Elle sera offerte en dégustation seulement et ne sera pas en vente. Pour en savoir plus, visitez fr.IKEA.ca/sucette-boulette.

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est un détaillant d'ameublement d'intérieur de premier plan. L'entreprise propose un vaste assortiment d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre pourra les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 574 magasins IKEA dans 31 pays, dont 15 magasins et 13 centres de planification et de commande au Canada. L'année dernière, IKEA Canada a accueilli 33,3 millions de visiteurs dans ses magasins et 199,9 millions de visiteurs sur son site fr.IKEA.ca. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision à travers ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives en matière de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le fr.IKEA.ca.

À propos de Chupa Chups

Fondée en 1958, Chupa Chups répand plaisir et douceur à travers le monde depuis plus de soixante ans. Chupa Chups fait partie de Perfetti Van Melle (PVM), une entreprise privée active dans la fabrication et la distribution de confiseries et de gommes à mâcher dans plus de 140 pays. PVM est un chef de file mondial de l'industrie de la confiserie qui ravit des consommateurs du monde entier avec ses produits innovants, variés et très appréciés.

L'entreprise possède un portefeuille diversifié de marques emblématiques chéries dans leurs pays d'origine comme à l'étranger par des générations de consommateurs, telles que Mentos, Chupa Chups, Alpenliebe, Airheads, Center, Fruit-tella, Big Babol, Vivident, Golia, Vigorsol, Smint et Frisk, ou encore Trident, Hollywood, Dentyne, Stimorol, V6 et Bubblicious aux États-Unis, au Canada et en Europe.

SOURCE IKEA Canada Limited Partnership

Pour en savoir plus, communiquez avec : Alicia Carroll, responsable Relations publiques, [email protected]